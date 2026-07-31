2026 Tata EV Punch 5 Star Rating: टाटा पंच ईव्हीला भारत NCAP क्रॅश टेस्टमध्ये मिळाले ५-स्टार रेटिंग! पाहा सविस्तरपणे

भारत NCAP मध्ये टाटा पंच EV ला ५-स्टार सुरक्षा रेटिंग
टाटा मोटर्सच्या नवीन २०२६ टाटा पंच EV फेसलिफ्ट या इलेक्ट्रिक कारने भारत NCAP क्रॅश टेस्टमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत ५-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिळवले आहे. टाटाच्या गाड्यांच्या सुरक्षिततेच्या यादीत आता आणखी एका अत्यंत सुरक्षित कारची भर पडली आहे. मे २०२६ मध्ये झालेल्या या चाचणीत कारची ताकद आणि सुरक्षितता पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे.
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प्रौढ आणि लहान मुलांच्या सुरक्षेत उत्तम कामगिरी
भारत NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये टाटा पंच EV ने प्रौढांच्या सुरक्षेसाठी ३२ पैकी ३१.०९ गुण मिळवले आहेत. तर लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी ४९ पैकी ४५ गुण प्राप्त केले आहेत. या चाचणीसाठी ADV 40 आणि EMP+S 40 या व्हेरियंट्सचा वापर करण्यात आला होता, ज्यांचे वजन १,६१३ किलोग्रॅम होते. ही ५-स्टार रेटिंग एकूण ६ व्हेरियंट्सना लागू होते, कारण या सर्व व्हेरियंट्समध्ये सुरक्षेची समान मानके आणि फीचर्स दिलेले आहेत.
विविध क्रॅश चाचण्यांमधील गुण
कारच्या मजबुतीची चाचणी घेताना ‘फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बॅरियर’ टेस्टमध्ये पंच EV ला १६ पैकी १५.२८ गुण मिळाले. तसेच ‘साईड मुव्हेबल बॅरियर’ टेस्टमध्ये कारने १६ पैकी १५.८० गुण मिळवले. याशिवाय ‘साईड पोल इम्पॅक्ट’ चाचणीचे निकालही अत्यंत समाधानकारक आले आहेत, ज्यामुळे अपघाताच्या वेळी कारची रचना प्रवाशांचे उत्तम रक्षण करते हे स्पष्ट होते.
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महत्त्वाचे सुरक्षा फीचर्स
या कारच्या सर्व व्हेरियंट्समध्ये सुरक्षेसाठी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सर्व रांगांसाठी पडदा एअरबॅग्ज, सीट-बेल्ट रिमाइंडर्स आणि ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स यांसारखे आधुनिक फीचर्स देण्यात आले आहेत. चालकासाठी आणि पुढील प्रवाशासाठी एअरबॅग्ज व बेल्ट लोड-लिमीटर उपलब्ध आहेत. तसेच लहान मुलांच्या सुरक्षिततेच्या डायनॅमिक टेस्टमध्ये या कारने २४ पैकी पूर्ण २४ गुण मिळवून आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे.