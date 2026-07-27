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Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Updated On: Jul 27, 2026 | 03:40 PM IST
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सारांश

सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेच्या हद्दीतील दलित वस्ती सुधार योजनेच्या निधीबाबत सामाजिक कार्यकर्ते दीपक माने यांनी गंभीर आरोप करत सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

 

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सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेच्या हद्दीतील दलित वस्ती सुधार योजनेच्या निधीबाबत सामाजिक कार्यकर्ते दीपक माने यांनी गंभीर आरोप करत सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यावेळी त्यांनी सांगलीचे आमदार सुधीरदादा गाडगीळ यांनी दलित वस्तीचा निधी इतरत्र वळवला असून, त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारीही जबाबदार असल्याचा आरोप दीपक माने यांनी केलाय. संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव आणू नये, मी केलेले आरोप जर असत्य ठरले तर जाहीरपणे माफी मागण्यास तयार आहे. मात्र या प्रकरणातील सत्यता पडताळण्यासाठी आमदारांनी सांगितलेल्या कोणत्याही वेळेला आणि कोणत्याही ठिकाणी आम्ही पुराव्यासह उपस्थित राहू. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, एवढीच आमची मागणी आहे.” यापूर्वी संबंधित विभागाकडे लेखी तक्रार करूनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने आज सार्वजनिक बांधकाम विभागातील दोषींवर कारवाई होईपर्यंत लढा सुरूच राहणार असल्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केलाय.

 

Follow Us:
विस्तार

 

सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेच्या हद्दीतील दलित वस्ती सुधार योजनेच्या निधीबाबत सामाजिक कार्यकर्ते दीपक माने यांनी गंभीर आरोप करत सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यावेळी त्यांनी सांगलीचे आमदार सुधीरदादा गाडगीळ यांनी दलित वस्तीचा निधी इतरत्र वळवला असून, त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारीही जबाबदार असल्याचा आरोप दीपक माने यांनी केलाय. संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव आणू नये, मी केलेले आरोप जर असत्य ठरले तर जाहीरपणे माफी मागण्यास तयार आहे. मात्र या प्रकरणातील सत्यता पडताळण्यासाठी आमदारांनी सांगितलेल्या कोणत्याही वेळेला आणि कोणत्याही ठिकाणी आम्ही पुराव्यासह उपस्थित राहू. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, एवढीच आमची मागणी आहे.” यापूर्वी संबंधित विभागाकडे लेखी तक्रार करूनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने आज सार्वजनिक बांधकाम विभागातील दोषींवर कारवाई होईपर्यंत लढा सुरूच राहणार असल्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केलाय.

Web Title: Sangli deepak mane levels serious allegations against mla sudhir gadgil

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Published On: Jul 27, 2026 | 03:40 PM

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