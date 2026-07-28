Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

कोल्हापुरकरांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या नांदणी मठातील महादेवी उर्फ माधुरी हत्तीणं वर्षभरापासून वनतारामध्ये आहे..नांदणी मठातून माधुरी हत्तीणं वनतारात गेल्यानंतर कोल्हापुरात मोठं जन आंदोलन उभारलं गेलं..त्यामुळे माधुरी हत्तीणं परत नांदणी मठाकडं देण्याचा निर्णय घेण्यात आला..मात्र अजूनही माधुरी हत्तीणं परत आलेली नाही.. त्यामुळे आज माधुरी हत्तीणं नांदणी मठात परत येण्यासाठी माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली गावकऱ्यांकडून नांदणीत लाक्षणिक उपोषण करण्यात आलंय..एक उपवास माधुरी हत्तीणीच्या घरवापसीसाठी म्हणत उपवास धरण्यात आलायं..रासपचे नेते महादेव जानकर यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा देत उपवास धरलायं..माधुरी हत्तीणं 13 सप्टेंबरपूर्वी नांदणी मठात आली पाहिजे..अन्यथा समजने वालो को इशारा काफी है असा इशारा
कोल्हापुरकरांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या नांदणी मठातील महादेवी उर्फ माधुरी हत्तीणं वर्षभरापासून वनतारामध्ये आहे..नांदणी मठातून माधुरी हत्तीणं वनतारात गेल्यानंतर कोल्हापुरात मोठं जन आंदोलन उभारलं गेलं..त्यामुळे माधुरी हत्तीणं परत नांदणी मठाकडं देण्याचा निर्णय घेण्यात आला..मात्र अजूनही माधुरी हत्तीणं परत आलेली नाही.. त्यामुळे आज माधुरी हत्तीणं नांदणी मठात परत येण्यासाठी माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली गावकऱ्यांकडून नांदणीत लाक्षणिक उपोषण करण्यात आलंय..एक उपवास माधुरी हत्तीणीच्या घरवापसीसाठी म्हणत उपवास धरण्यात आलायं..रासपचे नेते महादेव जानकर यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा देत उपवास धरलायं..माधुरी हत्तीणं 13 सप्टेंबरपूर्वी नांदणी मठात आली पाहिजे..अन्यथा समजने वालो को इशारा काफी है असा इशारा