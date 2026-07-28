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Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Updated On: Jul 28, 2026 | 02:40 PM IST
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सारांश

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या औषध फवारणी विभागातील सुमारे १५० कंत्राटी कामगारांचे एप्रिल ते जुलै २०२६ या चार महिन्यांचे वेतन अद्याप थकीत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण मनपा कामगार कर्मचारी सेनेने केला आहे. या प्रकरणी महानगरपालिका आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन देत दोन दिवसांत थकीत वेतन अदा करण्याची मागणी करण्यात आली.

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मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या औषध फवारणी विभागातील सुमारे १५० कंत्राटी कामगारांचे एप्रिल ते जुलै २०२६ या चार महिन्यांचे वेतन अद्याप थकीत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण मनपा कामगार कर्मचारी सेनेने केला आहे. या प्रकरणी महानगरपालिका आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन देत दोन दिवसांत थकीत वेतन अदा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण मनपा कामगार कर्मचारी सेनेचे अध्यक्ष अभिनंद गणेश चव्हाण यांनी इशारा देत सांगितले की, निर्धारित मुदतीत वेतन न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांच्या दालनात शांततामय ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल. या प्रकरणामुळे कंत्राटी कामगारांमध्ये नाराजीचे वातावरण असून, महापालिका प्रशासनाची भूमिका काय असणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

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विस्तार

 

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या औषध फवारणी विभागातील सुमारे १५० कंत्राटी कामगारांचे एप्रिल ते जुलै २०२६ या चार महिन्यांचे वेतन अद्याप थकीत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण मनपा कामगार कर्मचारी सेनेने केला आहे. या प्रकरणी महानगरपालिका आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन देत दोन दिवसांत थकीत वेतन अदा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण मनपा कामगार कर्मचारी सेनेचे अध्यक्ष अभिनंद गणेश चव्हाण यांनी इशारा देत सांगितले की, निर्धारित मुदतीत वेतन न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांच्या दालनात शांततामय ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल. या प्रकरणामुळे कंत्राटी कामगारांमध्ये नाराजीचे वातावरण असून, महापालिका प्रशासनाची भूमिका काय असणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Mumbai salary mess at mira bhayandar municipal corporation honorarium for 150 workers in the pesticide spraying department remains unpaid

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Published On: Jul 28, 2026 | 02:40 PM

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