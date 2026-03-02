Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Photos »
  • Make This Spicy Dish For Holi Home Guests Best For Light Appetite

Holi Snacks: होळीनिमित्त घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी बनवा ‘हे’ चटपटीत पदार्थ, हलक्या भूकेसाठी सर्वोत्तम

देशभरात सगळीकडे मोठ्या आनंद आणि उत्साहात साजरा केला जातो. होळीच्या दिवशी होलिका दहन केले जाते तर रंगपंचमीला एकमेकांना रंग लावून सण साजरा केला जातो. होळी सणाचा उत्साह वाढवण्यासाठी घरी पाहुण्यांना आमंत्रित केले जाते. पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी कायमच बाहेरून विकतचे पदार्थ आणले जातात. पण नेहमीच विकतचे पदार्थ आणण्याऐवजी पाहुण्यांसाठी घरीच हे हलके फुलके पदार्थ बनवावे. रंग खेळून थकल्यानंतर सगळ्यांचं खूप जास्त भूक लागते. अशावेळी विकतचे पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले चटकदार पदार्थ खावेत. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Mar 02, 2026 | 11:40 AM
होळीनिमित्त घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी बनवा 'हे' चटपटीत पदार्थ, हलक्या भूकेसाठी सर्वोत्तम

होळीनिमित्त घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी बनवा 'हे' चटपटीत पदार्थ, हलक्या भूकेसाठी सर्वोत्तम

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 होळीसाठी अतिशय हलका फुलका नाश्त्यातील पदार्थ म्हणजे पोह्यांचा चिवडा. लहान मुलांपासून मोठे सुद्धा आवडीने चिवडा खातात. शेंगदाणे, कढीपत्ता, मोहरी आणि चाट मसाला इत्यादी पदार्थ वापरून बनवलेला चिवडा चवीला अतिशय सुंदर लागतो.

होळीसाठी अतिशय हलका फुलका नाश्त्यातील पदार्थ म्हणजे पोह्यांचा चिवडा. लहान मुलांपासून मोठे सुद्धा आवडीने चिवडा खातात. शेंगदाणे, कढीपत्ता, मोहरी आणि चाट मसाला इत्यादी पदार्थ वापरून बनवलेला चिवडा चवीला अतिशय सुंदर लागतो.

2 / 5 आरोग्यासाठी मखाणा खूप जास्त फायदेशीर ठरतात. मखाणा खाल्ल्यामुळे पोट सुद्धा भरलेले राहते. त्यामुळे होळी पार्टीनिमित्त तुम्ही घरात मसाला मखाणा बनवू शकता.

आरोग्यासाठी मखाणा खूप जास्त फायदेशीर ठरतात. मखाणा खाल्ल्यामुळे पोट सुद्धा भरलेले राहते. त्यामुळे होळी पार्टीनिमित्त तुम्ही घरात मसाला मखाणा बनवू शकता.

3 / 5 दहीवडा पाहिल्यानंतर सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते. त्यामुळे होळी पार्टीच्या काही तास आधी दही वडा बनवून ठेवू शकता. पार्टीनिमित्त घरी आलेले पाहुणे दहीवडा अतिशय आवडीने खातील.

दहीवडा पाहिल्यानंतर सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते. त्यामुळे होळी पार्टीच्या काही तास आधी दही वडा बनवून ठेवू शकता. पार्टीनिमित्त घरी आलेले पाहुणे दहीवडा अतिशय आवडीने खातील.

4 / 5 बाजारात मक्याचे दाणे सहज उपलब्ध होतात. त्यामुळे मक्याचे दाणे, विविध मसाल्यांचा वापर करून तुम्ही मक्याच्या दाण्यांचे चाट बनवू शकता. हे चाट लहान मुलं अतिशय आवडीने खातील.

बाजारात मक्याचे दाणे सहज उपलब्ध होतात. त्यामुळे मक्याचे दाणे, विविध मसाल्यांचा वापर करून तुम्ही मक्याच्या दाण्यांचे चाट बनवू शकता. हे चाट लहान मुलं अतिशय आवडीने खातील.

5 / 5 बाजारातून विकतचे काजू आणून त्यापासून तुम्ही मसाला काजू बनवू शकता. मसाला काजू सगळेच खूप आवडीने खातात. थंडीच्या दिवसांमध्ये चटपटीत पदार्थ खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात.

बाजारातून विकतचे काजू आणून त्यापासून तुम्ही मसाला काजू बनवू शकता. मसाला काजू सगळेच खूप आवडीने खातात. थंडीच्या दिवसांमध्ये चटपटीत पदार्थ खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात.

Web Title: Make this spicy dish for holi home guests best for light appetite

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 02, 2026 | 11:40 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sanju Samson : गंभीरची ‘जादूची झप्पी’ तर सुर्याचा ‘नमस्कार’… तुम्ही पाहिला का हा Viral Video, चाहत्यांनी केला कौतुकाचा वर्षाव

Sanju Samson : गंभीरची ‘जादूची झप्पी’ तर सुर्याचा ‘नमस्कार’… तुम्ही पाहिला का हा Viral Video, चाहत्यांनी केला कौतुकाचा वर्षाव

Mar 02, 2026 | 11:40 AM
Holi Snacks: होळीनिमित्त घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी बनवा ‘हे’ चटपटीत पदार्थ, हलक्या भूकेसाठी सर्वोत्तम

Holi Snacks: होळीनिमित्त घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी बनवा ‘हे’ चटपटीत पदार्थ, हलक्या भूकेसाठी सर्वोत्तम

Mar 02, 2026 | 11:40 AM
Iran-Israel war Impact on India: इराण युद्धाचा भारतावर परिणाम; ऊर्जा आणि निर्यात क्षेत्रावर दबाव वाढण्याची शक्यता

Iran-Israel war Impact on India: इराण युद्धाचा भारतावर परिणाम; ऊर्जा आणि निर्यात क्षेत्रावर दबाव वाढण्याची शक्यता

Mar 02, 2026 | 11:39 AM
US-Israel Iran War: हिजबुल्लाहचा ‘राजकीय’ अंत! मोहम्मद राद इस्रायली हवाई हल्ल्यात ठार; IDFने प्रथमच केला ‘Iron beam’ने घातक प्रहार

US-Israel Iran War: हिजबुल्लाहचा ‘राजकीय’ अंत! मोहम्मद राद इस्रायली हवाई हल्ल्यात ठार; IDFने प्रथमच केला ‘Iron beam’ने घातक प्रहार

Mar 02, 2026 | 11:37 AM
Pune ZP : पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाबाबत राष्ट्रवादीत हालचालींना वेग! अंतिम निर्णय सुनेत्रा पवार घेणार?

Pune ZP : पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाबाबत राष्ट्रवादीत हालचालींना वेग! अंतिम निर्णय सुनेत्रा पवार घेणार?

Mar 02, 2026 | 11:36 AM
Mahad ST Depot News: महाड एसटी आगारातील ‘शिवशाही’वर प्रवाशांचा संताप; सेवा बंद करण्याची मागणी

Mahad ST Depot News: महाड एसटी आगारातील ‘शिवशाही’वर प्रवाशांचा संताप; सेवा बंद करण्याची मागणी

Mar 02, 2026 | 11:33 AM
T20 World Cup 2026 : एका क्लिकवर पहा सेमीफायनलचे संपूर्ण वेळापत्रक, कधी आणि कुठे होणार उपांत्य फेरीचे सामने?

T20 World Cup 2026 : एका क्लिकवर पहा सेमीफायनलचे संपूर्ण वेळापत्रक, कधी आणि कुठे होणार उपांत्य फेरीचे सामने?

Mar 02, 2026 | 11:27 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 05:47 PM
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM