Holi Snacks: होळीनिमित्त घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी बनवा ‘हे’ चटपटीत पदार्थ, हलक्या भूकेसाठी सर्वोत्तम

देशभरात सगळीकडे मोठ्या आनंद आणि उत्साहात साजरा केला जातो. होळीच्या दिवशी होलिका दहन केले जाते तर रंगपंचमीला एकमेकांना रंग लावून सण साजरा केला जातो. होळी सणाचा उत्साह वाढवण्यासाठी घरी पाहुण्यांना आमंत्रित केले जाते. पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी कायमच बाहेरून विकतचे पदार्थ आणले जातात. पण नेहमीच विकतचे पदार्थ आणण्याऐवजी पाहुण्यांसाठी घरीच हे हलके फुलके पदार्थ बनवावे. रंग खेळून थकल्यानंतर सगळ्यांचं खूप जास्त भूक लागते. अशावेळी विकतचे पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले चटकदार पदार्थ खावेत. (फोटो सौजन्य – istock)