Sanju Samson : गंभीरची ‘जादूची झप्पी’ तर सुर्याचा ‘नमस्कार’… तुम्ही पाहिला का हा Viral Video, चाहत्यांनी केला कौतुकाचा वर्षाव

भारतीय क्रिकेट संघाने ईडन गार्डन्सवर वेस्ट इंडिजचा ५ विकेट्सने पराभव करून २०२६ च्या टी२० विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत अभिमानाने प्रवेश केला. ईडन गार्डन्सवर झालेल्या त्यांच्या शेवटच्या सुपर ८ सामन्यात संजू सॅमसनने भारतासाठी एक उत्कृष्ट खेळी खेळली आणि भारताला विजय मिळवून दिला. टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासातील सर्वाधिक यशस्वी धावांचा पाठलाग करून भारताने इतिहास रचला. प्रथम फलंदाजी करताना वेस्ट इंडिजने १९५ धावांचा डोंगर उभा केला.
प्रत्युत्तरात, भारताने चार चेंडू शिल्लक असताना लक्ष्य गाठले आणि वेस्ट इंडिजसोबत १० वर्षे जुनी धावसंख्या उभारली. भारतीय संघ आता ५ मार्च रोजी २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या दुसऱ्या उपांत्य फेरीत इंग्लंडशी भिडणार आहे. त्याआधी, वेस्ट इंडिजवर विजय मिळवल्यानंतर भारतीय खेळाडूंच्या काही व्हायरल क्षणांवर एक नजर टाकूया.
वेस्ट इंडिजवर विजय मिळवल्यानंतर भारतीय संघ उपांत्य फेरीत पोहोचला तेव्हा भारतीय संघाच्या डगआउटमधील दृश्य खरोखरच उल्लेखनीय होते. प्रशिक्षक गौतम गंभीर मैदानावर धावले आणि त्यांनी संजू सॅमसनला जादुई मिठी मारली. सामन्यानंतर भारतीय संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकांनी खेळाडूंसह संजूला मिठी मारली आणि त्याचे कौतुक केले.
संजू सॅमसनच्या मैदानावरील धमाकेदार धावण्याने केवळ चाहत्यांनाच नव्हे तर स्वतः कर्णधार सूर्यकुमार यादवलाही मोहित केले. सामना जिंकून देणाऱ्या नाबाद ९७ धावांनंतर संजू पॅव्हेलियनमध्ये परतताच, कर्णधार सूर्या स्वतः मैदानावर धावत आला. सूर्याने, खिलाडूवृत्ती आणि आदराचे उल्लेखनीय प्रदर्शन करत, आपली टोपी काढून संजूसमोर नतमस्तक झाला. टीम इंडियाच्या या दोन स्टार्समधील हा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला.
शेवटच्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर रोमारियो शेफर्डच्या गोलंदाजीवर संजू सॅमसनने जबरदस्त चौकार मारून भारताला उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळवून दिला. चेंडू सीमा ओलांडून जाताना संपूर्ण ईडन गार्डन्स परिसर दुमदुमून गेला. विजयाच्या या रोमांचक क्षणानंतर संजूने त्याचे हेल्मेट काढले आणि डावीकडे फेकले. त्यानंतर संजू भावुक झाला आणि मैदानावर गुडघे टेकून बसला. त्याने आकाशाकडे पाहिले, हात जोडून या ऐतिहासिक विजयाबद्दल देवाचे आभार मानले.
This team! 🥹💙🫂 Next Stop: Semi-finals 🚀 ICC Men’s #T20WorldCup Semi-Final 2 👉 #INDvENG | THU, 5 MAR, 6 PM pic.twitter.com/CEMSGouFlO — Star Sports (@StarSportsIndia) March 1, 2026