Iran-Israel war Impact on India: इराण युद्धाचा भारतावर परिणाम; ऊर्जा आणि निर्यात क्षेत्रावर दबाव वाढण्याची शक्यता 

Iran-Israel war Impact on India: इराण युद्धाचे परिणाम आता जाणवू लागले आहेत. इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा भारताच्या व्यापारावर, विशेषतः ऊर्जा क्षेत्रावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो. भारत हा कच्च्या तेलाचा एक प्रमुख आयातदार आहे आणि तो पश्चिम आशियाई देशांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. जर इराणमधील संघर्ष वाढला आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून तेल वाहतूक विस्कळीत झाली तर जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढू शकतात. यामुळे भारताचे आयात बिल वाढू शकते आणि महागाईवर दबाव येऊ शकतो.
अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांनंतर इराणनेही क्षेपणास्त्र हल्ले केले. मध्य पूर्वेतील या वाढत्या तणावाचा परिणाम भारतीय तांदूळ निर्यातदारांवर होत आहे. भारताने निर्यात केलेली तांदूळवाहू जहाजे अडकून पडली आहेत. त्यामुळे निर्यातदारांची चिंता वाढली आहे. मिळालेल्या वृत्तानुसार, अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर हरियाणातील तांदूळ निर्यातदारांना इराण आणि अफगाणिस्तानला पाठवण्यासाठी व्यत्यय येत आहेत.
तांदूळ निर्यातदार संघटनेचे राज्य युनिट अध्यक्ष सुशील कुमार जैन म्हणाले की, युद्धाचा तांदळाच्या व्यापारावर परिणाम होऊ लागला आहे. इराणचे सर्वात मोठे बंदर अब्बास मार्गे अफगाणिस्तानला जाणारे शिपमेंट अडकले आहेत. त्यांनी म्हटले की परिस्थिती सुधारेपर्यंत ही शिपमेंट थांबली राहतील, ज्यामुळे बाजारपेठेवर परिणाम होईल आणि देयकांमध्ये विलंब होऊ शकतो. तथापि, जैन यांच्या मते, संपूर्ण परिणामाचे मूल्यांकन करणे खूप लवकर आहे.
बासमती तांदळाच्या निर्यातीबाबत सुशील कुमार जैन म्हणाले की, भारताच्या वार्षिक तांदळाच्या निर्यातीपैकी हरियाणाचा वाटा सुमारे ३५ टक्के आहे. करनालमधील तांदळाच्या गिरणीतील नीरज कुमार यांच्या मते, शनिवारी सुरू झालेल्या संघर्षापासून अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. एकाच दिवसात व्यापारावर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे बासमती तांदळाच्या किमती प्रति किलो सुमारे ४-५ रुपये किंवा प्रति क्विंटल ४००-५०० रुपयांनी घसरल्या आहेत. जून २०२५ मध्ये इराण-इस्त्रायल संघर्षादरम्यानही असाच परिणाम दिसून आला होता, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
निर्यातीच्या आघाडीवरही परिस्थिती कठीण होऊ शकते. मध्य पूर्व हा भारतासाठी एक महत्त्वाचा बाजार आहे. जर तिथे अस्थिरता वाढली तर त्याचा परिणाम भारताच्या औषध, धान्य, कापड आणि अभियांत्रिकी वस्तूंच्या निर्यातीवर होऊ शकतो. वाढलेला वाहतूक खर्च, वाढलेला विमा प्रीमियम आणि शिपिंग मार्गांमध्ये बदल यामुळे व्यापार खर्च वाढू शकतो. त्याच वेळी, यामुळे काही क्षेत्रांसाठी संधी देखील निर्माण होऊ शकतात. जर जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली तर भारत पर्यायी पुरवठादार म्हणून उदयास येऊ शकतो. तथापि, एकूणच, जर इराणसोबतचा तणाव वाढला तर भारताचा आयात-निर्यात संतुलन दबावाखाली येण्याची शक्यता आहे.