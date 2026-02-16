Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Summer in February: अरे बापरे! जिल्ह्यात पारा ३३ अंशांच्या पार! फेब्रुवारीतच गरमा गरम चटके; यंदा उन्हाळा तापणार

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये फेब्रुवारी महिन्यातच उन्हाळ्याचे चटके जाणवू लागले आहेत. रविवारी ३३.४ अंश सेल्सिअस या हंगामातील सर्वोच्च तापमानाची नोंद झाली असून पुढील आठवड्यात पारा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 03:19 PM
अरे बापरे! जिल्ह्यात पारा ३३ अंशांच्या पार! (Photo Credit- X)

  • अरे बापरे! जिल्ह्यात पारा ३३ अंशांच्या पार!
  • फेब्रुवारीतच गरमा गरम चटके
  • यंदा उन्हाळा अधिक तापदायक ठरण्याची शक्यता
Chhatrapati Sambhajinagar Weather: उन्हाळा सुरु होण्यासाठी अद्याप एक महिना शिलकी असताना छत्रपती संभाजीनगरमध्ये फेब्रुवारी महिन्यातच उन्हाळ्याची चालून लागली आहे. फेब्रुवारीच्या १५ तारखेला उन्हाचा पारा ३३ अंशाच्या पार गेला आहे. या हंगामातील आतापर्यंतची ही सर्वोच्च नोंद आहे. परिणामी दिवसाही ऊन चांगलेच चटकू लागले आहे.

हिवाळा संपून उन्हाळ्याचे वेध

यंदा हिवाळा जोरदार गेला. किमान पारा खाली गेल्याने शहरभर चांगलीच हुडहुडी भरली होती. दरम्यान, आता हिवाळा संपून उन्हाळ्याचे वेध लागले आहेत. याअनुसर फेब्रुवारी महिन्याच्या प्रारंभीपासून शहरातील वातावरणात कमालीचा बदल झाला असून उत्साहाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून शहराचे कमाल तापमान सातत्याने वाढत आहे. रविवारी कमाल तापमान ३३. ४ अंश सेल्शियसची नोंद चिकलठाणा वेधशाळेने घेतली आहे. आतापर्यंतची ही सर्वोच्च नोंद आहे.

Jayakwadi Dam: मराठवाड्यासाठी गुड न्यूज! जायकवाडीत ८१% पाणीसाठा; उन्हाळ्याची चिंता मिटली?

दिवसादेखील उन्हाचा चटका

कमालसोबतच किमान तापमानदेखील वाढीस लागले आहे. १७. १ अंशापर्यंत वाढले आहे. परिणामी सकाळी ९ वाजेपासूनच दिवसादेखील उन्हाचा चटका जाणवू लागला आहे. दरम्यान, दिवसा उन्हाचा चटका बसत असला तरी पहाटे मात्र थंडीचा कडाका कायम आहे. दरम्यान, पुढील आठवड्यात कमाल तापमानात आणखी वाढ होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या अंदाजानुसार यंदाचा उन्हाळा तापदायक ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

फेब्रुवारीतील तापमानाची आकडेवारी (अंश सेल्सिअसमध्ये):

दिनांक कमाल तापमान किमान तापमान
१० फेब्रुवारी ३१.८ १५.५
११ फेब्रुवारी ३२.० १५.३
१२ फेब्रुवारी ३१.६ १६.०
१३ फेब्रुवारी ३२.२ १५.६
१४ फेब्रुवारी ३२.५ १६.६
१५ फेब्रुवारी ३३.४ १७.१

पहाटे हुडहुडी अद्याप कायम

दिवसा ऊन चटक्याला सुरुवात झाली असली तरी रात्री तसेच पहाटे हवेत कमालीचा गारवा कायम आहे. ध्रुवीय वारे सक्रिय असल्यामुळे रात्री आणि पहाटे थंडीचा प्रभाव जाणवत आहे. पुढील आठवडाभर ही परिस्थिती कायम राहण्याची शक्यता आहे. परिणामी पहाटेच्या थंडीचा मुक्काम वाढल्याचा अंदाज आहे.

Ch. Sambhajinagar : ‘महाशिवरात्रीनिमित्त महास्वच्छता अभियान’ ; 2 हजार नागरिकांनी वेरूळ केले चकाचक !

Web Title: Chhatrapati sambhajinagar temperature rise february weather update 2026

Published On: Feb 16, 2026 | 03:18 PM

Topics:  

