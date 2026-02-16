IND vs PAK : संघातून काढू टाका…सामना गमावल्यानंतर Shahid Afridi संतापला! टीममधून काढून टाकण्याची केली मागणी

Shahid Afridi IND vs PAK : भारताविरुद्धच्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर पाकिस्तान क्रिकेट हादरले आहे. संघातील वरिष्ठ खेळाडूंच्या अपयशी कामगिरीमुळे संतप्त झालेल्या पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदीने निवडकर्त्यांना आणि व्यवस्थापनाला कठोर धडा शिकवण्याचा सल्ला दिला आहे. एका पाकिस्तानी टीव्ही शोमध्ये बोलताना आफ्रिदी म्हणाला की, आता मोठ्या नावांऐवजी तरुणांवर विश्वास ठेवण्याची वेळ आली आहे. भारताविरुद्धच्या पराभवानंतर त्याने त्याचा जावई शाहिन आफ्रिदी, बाबर आणि शादाब खान यांना संघातून वगळण्याचा सल्ला दिला आहे.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, शाहिद आफ्रिदीने कोणाचीही बाजू घेतली नाही. त्याने स्पष्टपणे सांगितले की जर निर्णय त्याच्या हातात असता तर तो त्याचा जावई शाहीन शाह आफ्रिदी यालाही संघातून वगळले असते. जर मला निर्णय घ्यायचा असेल तर मी शाहीन, बाबर आणि शादाब यांना बाहेर ठेवेन. मी नवीन मुलांना संधी देईन आणि नामिबियासारख्या सामन्यांमध्ये त्यांना खेळवून त्यांचा आत्मविश्वास वाढवीन.
आफ्रिदीचा असा विश्वास आहे की पाकिस्तान संघ वारंवार त्याच खेळाडूंवर पैज लावत आहे जे अपेक्षा पूर्ण करत नाहीत. त्याने प्रश्न केला की या वरिष्ठ खेळाडूंना भरपूर संधी मिळाल्या आहेत आणि आता बदल आवश्यक आहे. हे खेळाडू मोठ्या सामन्यांमध्ये कामगिरी करत नाहीत. तरुणांना बेंचवर बसवून खेळवण्यात काय नुकसान आहे? जेव्हा वरिष्ठ खेळाडू कामगिरी करत नसतील तेव्हा ज्युनियर खेळाडूंवर खटला चालवला पाहिजे.
भारताविरुद्धच्या सामन्यात शाहीन आफ्रिदीने फक्त दोन षटके टाकली, ३१ धावा दिल्या आणि फक्त एक बळी घेतला. शादाब खानने फक्त एक षटक टाकले, १७ धावा दिल्या. फलंदाजी विभागात तो फक्त १४ धावा करू शकला. शिवाय, पाकिस्तानी फलंदाजी रांगेतील एक महत्त्वाचा सदस्य बाबर आझम फक्त पाच धावा देऊन स्वस्तात बाद झाला.
टी-२० विश्वचषकात पाकिस्तानने भारताविरुद्ध एकूण नऊ सामने खेळले आहेत, परंतु आतापर्यंत फक्त एकच सामना जिंकला आहे. भारताने नऊपैकी आठ सामने जिंकले आहेत, तर पाकिस्तानला फक्त एकदाच विजयाची चव चाखता आली आहे. २०२१ पासून, भारतीय संघाने विश्वचषकात सातत्याने आपल्या कट्टर प्रतिस्पर्ध्याला पराभूत केले आहे.