भूक लागलीये म्हणून जास्त अन्नपदार्थांचे सेवन करत असाल तर थांबा! overeating केल्यामुळे शरीराचे होईल गंभीर नुकसान

सकाळच्या नाष्ट्यासह इतर वेळी भूक लागल्यानंतर अनेक वेगवेगळ्या पदार्थांचे सेवन केले जाते. कधी पिझ्झा खाल्ला जातो तर कधी बर्गर खाऊन भूक भागवली जाते. पण नेहमी नेहमी विकतचे तिखट आणि तेलकट पदार्थ खाल्ल्यामुळे शरीराचे गंभीर नुकसान होण्याची जास्त शक्यत असते. तिखट आणि तेलकट पदार्थांचे अतिसेवन केल्यामुळे रक्तात चरबीच्या गाठी वाढून उच्च कोलेस्ट्रॉलचा धोका वाढतो. याशिवाय मधुमेह, वजन वाढणे, उच्च रक्तदाब इत्यादी गंभीर आजार होतात. आज आम्ही आम्ही तुम्हाला अतिप्रमाणात विकतचे पदार्थ खाल्ल्यामुळे शरीराला कोणती हानी पोहचते, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. (फोटो सौजन्य – istock)