Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Photos »
  • Overeating Will Cause Serious Harm To Your Body The Disadvantages Of Overeating

भूक लागलीये म्हणून जास्त अन्नपदार्थांचे सेवन करत असाल तर थांबा! Overeating केल्यामुळे शरीराचे होईल गंभीर नुकसान

सकाळच्या नाष्ट्यासह इतर वेळी भूक लागल्यानंतर अनेक वेगवेगळ्या पदार्थांचे सेवन केले जाते. कधी पिझ्झा खाल्ला जातो तर कधी बर्गर खाऊन भूक भागवली जाते. पण नेहमी नेहमी विकतचे तिखट आणि तेलकट पदार्थ खाल्ल्यामुळे शरीराचे गंभीर नुकसान होण्याची जास्त शक्यत असते. तिखट आणि तेलकट पदार्थांचे अतिसेवन केल्यामुळे रक्तात चरबीच्या गाठी वाढून उच्च कोलेस्ट्रॉलचा धोका वाढतो. याशिवाय मधुमेह, वजन वाढणे, उच्च रक्तदाब इत्यादी गंभीर आजार होतात. आज आम्ही आम्ही तुम्हाला अतिप्रमाणात विकतचे पदार्थ खाल्ल्यामुळे शरीराला कोणती हानी पोहचते, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jan 16, 2026 | 12:30 PM
भूक लागलीये म्हणून जास्त अन्नपदार्थांचे सेवन करत असाल तर थांबा! overeating केल्यामुळे शरीराचे होईल गंभीर नुकसान

भूक लागलीये म्हणून जास्त अन्नपदार्थांचे सेवन करत असाल तर थांबा! overeating केल्यामुळे शरीराचे होईल गंभीर नुकसान

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 चविष्ट म्हणून खाल्लेले पिझ्झा, बर्गर वजन वाढवण्यास कारणीभूत ठरतात. यामुळे लठ्ठपणा वाढून पोटावर अनावश्यक चरबीचा थर तयार होतो. शरीराला गरजेपेक्षा जास्त कॅलरीज मिळाल्यानंतर अनावश्यक चरबी जमा होण्यास सुरुवात होते.

चविष्ट म्हणून खाल्लेले पिझ्झा, बर्गर वजन वाढवण्यास कारणीभूत ठरतात. यामुळे लठ्ठपणा वाढून पोटावर अनावश्यक चरबीचा थर तयार होतो. शरीराला गरजेपेक्षा जास्त कॅलरीज मिळाल्यानंतर अनावश्यक चरबी जमा होण्यास सुरुवात होते.

2 / 5 अतिप्रमाणात तिखट आणि तेलकट पदार्थ खाल्ल्यामुळे रक्तवाहिन्यांमध्ये खराब कोलेस्ट्रॉल जमा होण्यास सुरुवात होते. यामुळे हृदयाच्या नसांमध्ये चिकट थर वाढतो आणि हार्ट अटॅक किंवा हृदयविकाराचे गंभीर आजार होऊ शकतात.

अतिप्रमाणात तिखट आणि तेलकट पदार्थ खाल्ल्यामुळे रक्तवाहिन्यांमध्ये खराब कोलेस्ट्रॉल जमा होण्यास सुरुवात होते. यामुळे हृदयाच्या नसांमध्ये चिकट थर वाढतो आणि हार्ट अटॅक किंवा हृदयविकाराचे गंभीर आजार होऊ शकतात.

3 / 5 जास्त प्रमाणात खाल्ल्यानंतर पोटावर दबाव येतो, ज्यामुळे अपचन, गॅस, आम्लता आणि पोटफुगीसारख्या समस्या उद्भवतात. त्यामुळे खूप जास्त तिखट पदार्थ खाऊ नये. यामुळे काहीवेळा आतड्यांचा कॅन्सर होण्याची शक्यता असते.

जास्त प्रमाणात खाल्ल्यानंतर पोटावर दबाव येतो, ज्यामुळे अपचन, गॅस, आम्लता आणि पोटफुगीसारख्या समस्या उद्भवतात. त्यामुळे खूप जास्त तिखट पदार्थ खाऊ नये. यामुळे काहीवेळा आतड्यांचा कॅन्सर होण्याची शक्यता असते.

4 / 5 काही लोकांना जास्त जेवल्यानंतर थकवा आल्यासारखे वाटते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे रिअ‍ॅक्टिव्ह हायपोग्लाइसेमिया. ज्यात जेवणानंतर रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्याने कमी होऊन जाते.

काही लोकांना जास्त जेवल्यानंतर थकवा आल्यासारखे वाटते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे रिअ‍ॅक्टिव्ह हायपोग्लाइसेमिया. ज्यात जेवणानंतर रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्याने कमी होऊन जाते.

5 / 5 जास्त खाल्ल्याने उलट्या , मळमळ आणि अपचनाचा त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे रोजच्या आहारात सहन होईल तितकेच जेवावे. जास्त जेवल्यास शरीराचे गंभीर नुकसान होऊ शकते.

जास्त खाल्ल्याने उलट्या , मळमळ आणि अपचनाचा त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे रोजच्या आहारात सहन होईल तितकेच जेवावे. जास्त जेवल्यास शरीराचे गंभीर नुकसान होऊ शकते.

Web Title: Overeating will cause serious harm to your body the disadvantages of overeating

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 12:30 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM
महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

Jan 22, 2026 | 09:15 PM
GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गदगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गदगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

Jan 22, 2026 | 09:14 PM
KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

Jan 22, 2026 | 08:46 PM
भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

Jan 22, 2026 | 08:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM