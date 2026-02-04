Health Care Tips: किडनी स्टोन असलेल्या व्यक्तींनी चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ! पोटात वाढतील असह्य वेदना

धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, आहारात सतत होणारे बदल, कमी पाण्याचे सेवन, पोषक घटकांचा अभाव इत्यादी गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर झाल्यानंतर शरीरात अनेक बदल जाणवू लागतात. या बदलांकडे दुर्लक्ष केल्यास शरीराला हानी पोहचते. शरीरात कॅल्शियम, ऑक्सलेट किंवा युरिक ऍसिड जास्त प्रमाणात जमा झाल्यामुळे किडनी स्टोन होतो. किडनी स्टोन झाल्यानंतर पोटात असह्य वेदना होतात तर काहीवेळा लघवी करताना जळजळ होणे इत्यादी गंभीर लक्षणे दिसून येतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला किडनी स्टोन झाल्यानंतर कोणत्या पदार्थांचे सेवन केल्यास पोटात वेदना वाढू शकतात, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती. (फोटो सौजन्य – istock)