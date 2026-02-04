Uttar Pradesh Crime: गाझियाबाद हादरलं! तीन अल्पवयीन बहिणींची नवव्या मजल्यावरून उडी मारून सामूहिक आत्महत्या; कारण काय?

Madhyapradesh Crime: भयंकर! २ महिने सतत अत्याचार, १२ वर्षीय चिमुकली झाली गर्भवती आणि…; काय घडलं हॉस्टेलमध्ये?
काय घडलं नेमकं?
गाझियाबादमधील तिला मोड येथील भारत सिटी सोसायटीमध्ये रात्री 2 वाजताच्या सुमारास, तीन जण पडल्याचा आवाज ऐकू आला. लोकांनी घटनास्थळी धाव घेत तिन्ही बहिणींचे मृतदेह पाहून सर्वांना धक्का बसला. पोलिसांना तात्काळ माहिती देण्यात आली. घटनास्थळी रुग्णवाहिका पोहोचली. तिन्ही बहिणींना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले. परंतु त्यांचा मृत्यू आधीच झाला होता.
कारण काय?
या तिन्ही बहिणींना ऑनलाइन गेमिंग अॅप्सचे व्यसन होते. त्या सतत गेम खेळत होत्या. ऑनलाईन गेममध्ये एक टास्क देण्यात आला होता. कुटुंबातील सदस्यांच्या मते, तिन्ही मुली सुमारे एक वर्षापासून ऑनलाइन गेम खेळत होत्या. गेमच्या शेवटच्या टप्प्यात त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना शेवटच्या वेळी भेटणे आणि सर्वांचे फोटो काढणे समाविष्ट होते. त्यांनतर सर्वांना एका खोलीत बंद करायचे होते. त्यांनतर कोरियन ऑनलाइन गेममध्ये आत्महत्या करण्याचा टास्क होता, असा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे.
मुलींच्या खोलीत काय?
या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले होते. एसीपी स्वतः घटनेचा तपास करत आहेत. आर्थिक कारणामुळे कोविड-19 साथीच्या आजारापासून तिन्ही मुली शाळेत जात नव्हत्या. कोरियन ऑनलाईन मोबाइल गेमच्या नमुन्यातील छायाचित्र त्यांच्या खोलीत विखुरलेली आढळली. गेमचा अंतिम ध्येय पूर्ण केल्यानंतर हा आत्महत्येचा प्रकार असल्याचे दिसून आले. या प्रकरणात एक सुसाईड नोटही जप्त करण्यात आली आहे. आता या सुसाईड नोटमध्ये काय असेल? आता पुढे काय समोर येत याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
Ans: प्राथमिक तपासात ऑनलाइन गेमिंग अॅपमधील टास्कमुळे टोकाचा निर्णय घेतल्याचा संशय आहे.
Ans: मुलींच्या खोलीत कोरियन ऑनलाइन गेमशी संबंधित छायाचित्रे आणि सुसाईड नोट मिळाली.
Ans: गेमिंग अॅप, मोबाईल डेटा, सुसाईड नोट आणि कुटुंबीयांचे जबाब नोंदवून तपास सुरू आहे.