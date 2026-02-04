Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND vs SA, T20 World Cup 2026 : संजू की इशान? भारतीय संघासमोर सलामीसाठी पेच! सराव सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेशी भिडणार 

७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या T20 विश्वचषक २०२६ स्पर्धेपूर्वी सर्व संघ सराव सामने खेळवण्यात येणार आहेत. आज ४ फेब्रुवारी रोजी भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात सराव सामन्यात आमनेसामने येणार आहेत.

Feb 04, 2026 | 10:33 AM
IND vs SA, T20 World Cup 2026: Who will be the opening pair for the Indian team against South Africa in the practice match?

भारतीय संघासमोर सराव सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचे आव्हान(फोटो-सोशल मीडिया)

IND vs SA, T20 World Cup 2026 : ७ फेब्रुवारीपासून T20 विश्वचषक २०२६ स्पर्धेला सुरुवात होत आहे. या स्पर्धेचे आयोजन संयुक्तपणे  भारत आणि श्रीलंका हे दोन देश करणार आहेत. या स्पर्धेपूर्वी, सर्व संघात सराव सामने खेळवण्यात येणार आहेत. दरम्यान, आज भारतीय संघ ४ फेब्रुवारी रोजी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सराव सामन्यात मैदानात उतरणार आहे. या सामन्यासाठी भारताला त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनचा निर्णय देखील घ्यावा लागणार आहे. आजचा भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील सामान्याबाबत आपण माहीती जाणून घेऊया.

हेही वाचा : DC vs GG, WPL 2026 : दिल्ली कॅपिटल्सने गुजरातचा ७ विकेट्सनी उडवला धुव्वा! अंतिम सामन्यात जेमिमा आणि स्मृती आमनेसामने

 किती वाजता सुरू होईल सामना?

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील हा सामना मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर खेळवण्यात येणार आहे. हा सामना संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होईल, दोन्ही कर्णधारांसाठी टॉस संध्याकाळी ६:३० वाजता होणार आहे असून हा सामना  स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर लाईव्ह टेलिकास्ट करण्यात येणार आहे. तर जिओ हॉटस्टार अॅपवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल.

कोण असेल सलामी जोडी?

भारतीय संघाने अलीकडेच खेळवण्यात आलेल्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत घरच्या मैदानावर न्यूझीलंडचा ४-१ असा पराभव केला. या मालिकेत फलंदाजांनी आपले वर्चस्व गाजकावल्याचे दिसून आले. टी-२० विश्वचषकात देखील हा संघ हाच फॉर्म कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. तथापि, सलामी जोडीबाबत अद्याप देखील सस्पेन्स कायम आहे. न्यूझीलंडविरुद्ध संजू सॅमसन पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे दिसले, असले तरी, इशान किशनने शानदार शतक ठोकले. संजू सॅमसन अभिषेक शर्मासोबत सलामीला येईल की इशान किशनला संधी देण्यात येणार? हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करणारा तिलक वर्मा देखील पुनरागमन करणार आहे.

हेही वाचा : IND U19 vs AFG U19, U19 World Cup 2026 : भारतच दाखवणार विजयाची प्रबळ ‘दादागिरी’; अफगाणिस्तानविरुद्ध आज उपांत्य फेरीचा सामना

विश्वचषकासाठी भारत-दक्षिण आफ्रिका संघ खालीलप्रमाणे

भारत : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, इशान किशन, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रिंकू सिंग

दक्षिण आफ्रिका: एडेन मार्कराम (कर्णधार), कॉर्बिन बॉश, देवाल्ड ब्रुविस, क्विंटन डी कॉक, मार्को जानसेन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना म्फाका, डेव्हिड मिलर, लुंगी एनगिडी, अँरिच नॉर्टजे, कागिसो रबाडा, रायन रिकेल्टन, जेसन स्मिथ, ट्रिस्टन स्टब्स

Published On: Feb 04, 2026 | 10:33 AM

