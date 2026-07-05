सामंथा रुथ प्रभू रोजच्या आहारात नियमित करते ‘या’ पदार्थांचा समावेश, जाणून घ्या फिटनेस सोबतच सौंदर्याचे रहस्य

दाक्षिणात्य आणि बॉलिवूड सिनेसृष्टी गाजवणारी लोकप्रिय अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभू ही केवळ तिच्या सौंदर्यामुळेच नाहीतर फिटनेसमुळे सुद्धा कायमच चर्चेत असते. काही दिवसांआधी तिने चाहत्यांना एक गूड न्यूज देत बेबी बंपचे सुंदर फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. सामंथा तिच्या फिटनेसबाबतीत खूप जास्त जागरूक आहे. ती सुंदर आणि कायमच हेल्दी राहण्यासाठी स्वतःला त्रास होईल असा कोणताही डाएट किंवा वर्कआऊट करत नाही, ज्याचा परिणाम तिच्या शरीरावर दिसून येईल. घरातील साधे अन्नपदार्थ, भरपूर पाणी आणि व्यायाम हेच तिच्या फिटनेसचे खरे रहस्य आहे. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर. (फोटो सौजन्य – pinterest)