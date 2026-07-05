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UP Crime : नराधमाची ६० वर्षे झाली, पण वासना सुटेना! २ वर्षांच्या बालिकेवर अत्याचार; पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

Updated On: Jul 05, 2026 | 10:48 AM IST
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सारांश

Rape Case : नरसापूर प्रकरणातील आरोपीला फाशीची शिक्षा ठोठावली असली, तरी लैंगिक अत्याचाराच्या घटना थांबताना दिसत नाहीत. गाझियाबादच्या विजयनगर परिसरात ६० वर्षीय व्यक्तीने २ वर्षांच्या चिमुरडीवर कथित लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेनंतर स्थानिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

UP Crime : नराधमाची ६० वर्षे झाली, पण वासना सुटेना! २ वर्षांच्या बालिकेवर अत्याचार; पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • उत्तर प्रदेशातील एका धक्कादायक घटनेमुळे परिसरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
  • घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत तपास सुरू केला असून पीडितेवर उपचार सुरू आहेत.
  • या प्रकरणानंतर कठोर शिक्षेची आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी उपाययोजनांची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे.
उत्तर प्रदेशच्या गाझियाबाद शहरातील विजयनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून एक खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. नरसापूर प्रकरणातील आरोपीला फाशीची शिक्षा ठोठावली, तरीही अशा नराधमांच्या मनात न्यायव्यवस्थेची भीती निर्माण झालेली दिसत नाही, असे चित्र या प्रकरणातून पुन्हा एकदा समोर येत आहे. लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे रोज वाढत असून आता २ वर्षांच्या चिमुरडीवर एका ६० वर्षांच्या वृद्धाने बलात्कार केल्याची बातमी आहे. माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ या घटनेवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली. कुटुंबिय मुलीच्या प्रकृतीबद्दल चिंतेत असून आणखी किती मुलींचा भविष्यात बळी जाणार आहे असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

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पोलिसांनी तत्काळ केली कारवाई

घटनेची माहिती मिळताच विजयनगर पोलिस ठाण्यातील पोलिस घटनेस्थळी दाखल झाले. पोलिसांच्या पथकाने आरोपीला ताब्यात घेतलं असून त्याची सखोल चाैकशी केली जात आहे. यासोबतच पोलिसांनी घटनास्थळाचे निरीक्षण करुन आवश्यक पुरावे देखील गोळा केले. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, मुलीला तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. तिथे डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली तिच्यावर उपचार सुरु आहेत. डाॅक्टरांच्या मार्गदर्शात मुलीची आरोग्य तपासणी देखील केली जाणार आहे. कुटुंबिय प्रचंड रागात असून मुलीच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची त्यांना आशा आहे.

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स्थानिकांमध्ये आक्रोश

सदर घटनेनंतर स्थानिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संतापाची लाट उसळली. बलात्काराच्या प्रकरणात वाढ होत असून या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी सरकार काय करत आहे असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. स्थानिकांचे म्हणणे आहे की, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी संबंधित आरोपींना वेळीच कठोर शिक्षा व्हायला हवी. दरम्यान या प्रकरणाचा तपास अत्यंत गांभीर्याने केला जात आहे. उपलब्ध पुरावे, वैद्यकीय अहवाल आणि इतर तथ्यांच्या आधारे पुढील कारवाई करणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. प्रकरणाचा तपास निष्पक्ष आणि कायद्याच्या चाैकटीत राहून केला जाईल असा विश्वास पोलिसांनी दिला आहे.

 

Web Title: 60 year old man arrested for sexually assaulting 2 year old girl in ghaziabad uttar pradesh

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Published On: Jul 05, 2026 | 10:48 AM

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