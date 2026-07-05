UP Crime : नराधमाची ६० वर्षे झाली, पण वासना सुटेना! २ वर्षांच्या बालिकेवर अत्याचार; पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

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पोलिसांनी तत्काळ केली कारवाई
घटनेची माहिती मिळताच विजयनगर पोलिस ठाण्यातील पोलिस घटनेस्थळी दाखल झाले. पोलिसांच्या पथकाने आरोपीला ताब्यात घेतलं असून त्याची सखोल चाैकशी केली जात आहे. यासोबतच पोलिसांनी घटनास्थळाचे निरीक्षण करुन आवश्यक पुरावे देखील गोळा केले. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, मुलीला तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. तिथे डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली तिच्यावर उपचार सुरु आहेत. डाॅक्टरांच्या मार्गदर्शात मुलीची आरोग्य तपासणी देखील केली जाणार आहे. कुटुंबिय प्रचंड रागात असून मुलीच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची त्यांना आशा आहे.
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स्थानिकांमध्ये आक्रोश
सदर घटनेनंतर स्थानिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संतापाची लाट उसळली. बलात्काराच्या प्रकरणात वाढ होत असून या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी सरकार काय करत आहे असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. स्थानिकांचे म्हणणे आहे की, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी संबंधित आरोपींना वेळीच कठोर शिक्षा व्हायला हवी. दरम्यान या प्रकरणाचा तपास अत्यंत गांभीर्याने केला जात आहे. उपलब्ध पुरावे, वैद्यकीय अहवाल आणि इतर तथ्यांच्या आधारे पुढील कारवाई करणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. प्रकरणाचा तपास निष्पक्ष आणि कायद्याच्या चाैकटीत राहून केला जाईल असा विश्वास पोलिसांनी दिला आहे.