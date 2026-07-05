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Scam Alert: अरे देवाsss ऑनलाईन पेमेंट केलं, पण सामानाची डिलीव्हरी आलीच नाही! नव्या स्कॅमने उडवली सर्वांचीच झोप; असं राहा सुरक्षित

Updated On: Jul 05, 2026 | 10:45 AM IST
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सारांश

Online Shopping Scam: सध्या स्मार्टफोन वापरणाऱ्या सर्वच लोकांमध्ये ऑनलाईन शॉपिंगची क्रेझ मोठ्या प्रमाणात आहे. घरबसल्या एखादी वस्तू ऑर्डर करण आता प्रत्येकाला आवडतं. लोकांच्या याच सवयीचा फायदा घेऊन स्कॅमर्स त्यांची फसवणूक करतात. सोशल मीडियावरील आकर्षक ऑफर्स आणि डिलिव्हरी चार्जच्या नावाखाली लोकांकडून पैसे उकळले जातात.

Scam Alert: अरे देवाsss ऑनलाईन पेमेंट केलं, पण सामानाची डिलीव्हरी आलीच नाही! नव्या स्कॅमने उडवली सर्वांचीच झोप; असं राहा सुरक्षित

Scam Alert: अरे देवाsss ऑनलाईन पेमेंट केलं, पण सामानाची डिलीव्हरी आलीच नाही! नव्या स्कॅमने उडवली सर्वांचीच झोप; असं राहा सुरक्षित

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विस्तार
  • स्कॅमर्स सोशल मीडियावर बनावट ऑफर्स दाखवून ग्राहकांकडून ऑनलाइन पेमेंट करून घेतात.
  • पार्सल डिलिव्हरी आणि ॲड्रेस व्हेरिफिकेशनच्या नावाखाली अतिरिक्त पैसे मागून मोठी फसवणूक केली जाते.
  • अधिकृत ई-कॉमर्स वेबसाइटवरूनच खरेदी करा आणि सोशल मीडियावरील ऑफर्सवर आंधळा विश्वास ठेवू नका.
Scam Updates: देशात सायबर फ्रॉडच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. प्रगत टेक्नोलॉजीचा फायदा घेऊन स्कॅमर्स लोकांची फसवणूक करत आहेत आणि त्यांच्याकडून पैसे उकळत आहेत. स्कॅमर्सनी लोकांची फसवणूक करण्यासाठी अनेक नवीन पद्धती शोधल्या आहेत, आता अशाच एका पद्धतीबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. यामध्ये विविध शॉपिंग चार्जेसच्या नावाखाली यूजर्सकडून पैसे उकळले जातात आणि त्यांचे सामान कधीच डिलीव्हर केलं जात नाही.

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खरं तर, हल्ली लोकं मार्केटमध्ये किंवा मॉलमध्ये जाऊन खरेदी करण्यापेक्षा ऑनलाईन शॉपिंग करण्याला जास्त प्राधान्य देतात. ऑफर्स आणि डिस्काऊंटसह ऑनलाईन शॉपिंग केल्यास आपल्याला नक्कीच फायदा होईल, असं अनेकांना वाटतं. यामुळे कपड्यांपासून अगदी घरातील भाजीपर्यंत सर्वकाही आता ऑनलाईन ऑर्डर केलं जातं. पण यूजर्सची हीच सवय त्यांच्या फसवणूकीसाठी कारणीभूत ठरू शकते. हा फ्रॉड कसा होतो आणि यामध्ये लोकांची फसवणूक कशी केली जाते, याबाबत आता जाणून घेऊया.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

सोशल मीडियाद्वारे कशी केली जाते लोकांची फसवणूक?

सोशल मीडिया लोकांची फसवणूक करण्याचे एक माध्यम बनले आहे. अनेकदा सोशल मीडियावर स्कॅमर्स लोकांची फसवणूक करण्यासाठी खोट्या जाहिराती आणि ऑफर्स शेअर करत असतात. अनेकदा सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर करत लोकांना प्रोडक्ट स्वस्तात मिळण्याचा दावा केला जातो आणि याच ऑफर्स पाहून लोकं भुलतात आणि त्वरित वस्तू ऑर्डर करतात. वस्तू ऑर्डर तर केल्या जातात, पेमेंट देखील होतं पण त्या वस्तू डिलीव्हरचं होत नाही.

डिलीव्हरीवेळी होते फसवणूक

स्कॅमर्स सोशल मीडियावर लोकांना आकर्षित करण्यासाठी खोट्या जाहिराती आणि ऑफर्स शेअर करतात. या ऑफर्स पाहून अनेकजण स्वस्तात वस्तू खरेदी करण्याच्या मोहात ऑर्डर देतात आणि ऑनलाईन पेमेंट देखील करतात. यानंतर यूजर्सना व्हॉट्सॲपवर एक मेसेज पाठवला जातो की, त्यांचे पार्सल पाठवण्यासाठी आधी ॲड्रेस व्हेरिफिकेशनसाठी 1,299 रुपये जमा करावे लागतील. ऑर्डर डिलीव्हर झाल्यानंतर हे पैसे यूजर्सना परत दिले जातील, असा दावा देखील मेसेजमध्ये केला जातो. अनेकदा लोकं यावर विश्वास ठेवतात आणि पेमेंट करतात. अनेकदा विविध चार्जेसच्या नावाखाली लोकांकडून लाखो रुपये उकळले जातात. इथेच सुरु होतो खरा स्कॅम…

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पार्सल डिलीव्हर करण्याच्या नावाखाली अनेकदा लोकांकडून चार्जेस आकारले जातात. दावा केला जातो की, तुमचे पार्सल लवकरच पत्त्यावर पोहोचणार आहे. मात्र हे पार्सल कधी आपल्यापर्यंत पोहोचतच नाही. इंस्टाग्राम रिल्स आणि पोस्ट्समधून हा स्कॅम मोठ्या प्रमाणात घडतो. त्यामुळे ऑनलाईन शॉपिंग करताना नेहमी सावध राहणं अत्यंत गरजेचं आहे.

ऑनलाईन स्कॅमपासून अंस राहा सुरक्षित

  • ऑनलाईन स्कॅमपासून सुरक्षित राहण्यासाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे.
  • नेहमी विश्वसनीय ई-कॉमर्स वेबसाईट किंवा ब्रँडच्या अधिकृत वेबसाईटवरून खरेदी करा.
  • सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या ऑफर्सवर विश्वास ठेऊ नका.
  • सेलरची रेटिंग, रिव्यू, रिटर्न पॉलिसी आणि कॉन्टेक्ट डिटेल्स व्यवस्थित तपासा.
  • सहसा कॅश ऑन डिलीवरी पर्याय निवडण्याचा प्रयत्न करा.

Web Title: Online shopping scam alert fraudsters taking fake delivery charges from users to deliver parcel

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Published On: Jul 05, 2026 | 10:45 AM

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