प्रत्येक महिलेच्या कपाटात असायला हव्यात ‘या’ साऊथ इंडियन साड्या, लग्न सोहळ्यात दिसेल रॉयल लुक

भारतासह जगभरातील सर्वच देशांमध्ये साडी हा प्रकार खूप फेमस आहे. साडी नेसल्यानंतर महिलांचा लुक अतिशय सुंदर आणि आकर्षक दिसतो. सर्वच महिला सणावारांच्या दिवसांमध्ये साडी नेसण्यास जास्त प्राधान्य देतात. साडीवरील लुक आणखीनच हटके आणि उठावदार दिसण्यासाठी आरी वर्क केलेले आकर्षक ब्लाऊज तयार करून घेतले. दक्षिण भारतीय साड्यांचे प्रकार सर्वच महिलांना खूप जास्त आवडतात. कारण या साड्या हातमागारील रेशमीधाग्यांचा वापर करून बनवल्या जातात. त्यामुळे प्रत्येक महिलेच्या कपाटात या साऊथ इंडियन साड्या असायला हव्यात. (फोटो सौजन्य – pinterest)