राजकीय पक्षांवर भांडवलदारांचा आशिर्वाद; व्यवहारासारखी देणग्यांची होते देवाण-घेवाण

शेजारी मला म्हणाला, “निशाणेबाज, भाजप हा एक शक्तिशाली पक्ष आहे, २०२४-२५ मध्ये त्यांना ६,०८८ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. ही रक्कम काँग्रेसला मिळालेल्या देणग्यांपेक्षा १२ पट जास्त आहे. भाजपला देणग्यांसाठी भीक मागावी लागत नाही; ते फक्त त्यांच्याच गोटात पैसे ओततात. भाजपच्या टॉप ३० देणगीदारांमध्ये देशातील अनेक मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे.”
यावर मी म्हणालो, “याचा अर्थ असा की सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक बाँड योजना रद्द केल्याचाही भाजपवर कोणताही परिणाम झाला नाही. त्यांच्या देणग्यांवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. देणगी देणाऱ्या कंपन्या आणि उद्योग सरकारी मदत मागत आहेत जेणेकरून ते आणखी समृद्ध होऊ शकतील. कोणीही विनाकारण देणगी देत नाही. सत्तेत कोणताही पक्ष असो तो समृद्ध आणि श्रीमंत होतो.
काँग्रेसने अदानी आणि अंबानींचे कितीही नाव घेतले तरी त्याचा कोणताही परिणाम होत नाही. नातेसंबंधांची खोली आणि जवळीक दिवसेंदिवस वाढते. लहान भांडवलदार नव्हे तर मोठे भांडवलदार देशाचा विकास करतील! थेट देवाणघेवाण होते.” मला देणगी द्या, आणि मी तुम्हाला विमानतळ, बंदरे बांधण्यासाठी जमीन आणि सुविधा देईन, आणि कोण जाणे आणखी काय. याला एका हाताने देणे आणि दुसऱ्या हाताने घेणे म्हणतात. भाजपची परिस्थिती न मागता मोती मिळवण्यासारखी आहे. निवडणुकीतील देणग्या नेहमीच वाढतात, तर स्वर्गातून देणग्या पौर्णिमा आणि अमावस्येच्या दरम्यान कमी होतात. ज्या पक्षांना खूप कमी देणग्या मिळतात ते अदृश्य होऊ लागतात. भांडवलदारांना शिव्या देणारे कम्युनिस्ट कसे नष्ट झाले हे तुम्ही पाहिले आहे.
शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, लोकशाहीची लिमोझिन पैशाच्या इंधनावर चालते. राजकारणात गुंतवणूक करणारे श्रीमंत होतात. ते महागाईवर लक्ष देत नाहीत किंवा नोकऱ्या देत नाहीत. निवडणुकीपूर्वी ते मोफत भेटवस्तू देऊन मतदान करतात आणि नंतर पुढील पाच वर्षे जनतेला विसरतात. मुलांना एका स्वर्गीय उत्सवाच्या आश्वासनाने आकर्षित केले जाते आणि मतदारांना काही आकर्षक आश्वासनांनी आकर्षित केले जाते. विरोधी पक्ष प्रत्येक वेळी निराशेने हात मुरडत राहतो.”
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
