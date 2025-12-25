साऊथ इंडियन स्टाईलमधील ‘गुट्टापुसालू’ हाराच्या मनमोहक डिझाईन्स पाहून व्हाल वेडे, रॉयल लुकने दिसा उठावदार

दक्षिण भारतीय पदार्थ जसे जगभरात प्रसिद्ध आहेत तसेच दक्षिण भारतातील साड्या आणि दागिने सुद्धा खूप फेमस आहे. त्यातील सगळ्यांचा आवडीचा दागिने म्हणजे गुट्टापुसालू. दाक्षिणात्य दागिने तिथे असलेले परंपरेचा विचार करून तयार केले जाते. या दागिन्यांमुळे शाही लुक दिसतो. साडीवरील लुक आणखीनच युनिक आणि रॉयल करण्यासाठी तुम्ही गुट्टापुसालू दागिना परिधान करू शकता. हा दागिन्यांचा प्रकार लग्नसराईत आणि कोणत्याही इतर कार्यक्रमांमध्ये तुम्ही घालू शकता. चला तर जाणून घेऊया गुट्टापुसालू दागिन्यांची खासियत. (फोटो सौजन्य – pinterest)