Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

विलिनीकरणाच्या मुद्यावरून दोन्ही राष्ट्रवादीच्या गटात वादंग; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचे मात्र मौन

सुनील तटकरे यांनी सांगितले की, शरद पवार गटाकडून अद्याप विलिनीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. अधिकृत प्रस्ताव आल्यास पक्ष त्यावर विचार करेल, असे ते म्हणाले.

Updated On: Feb 15, 2026 | 08:03 AM
विलिनीकरणाच्या मुद्यावरून दोन्ही राष्ट्रवादीच्या गटात वादंग; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचे मात्र मौन

विलिनीकरणाच्या मुद्यावरून दोन्ही राष्ट्रवादीच्या गटात वादंग; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचे मात्र मौन

Follow Us:
Follow Us:

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दोन्ही गटांच्या विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावरून सध्या राजकीय हालचाली सुरू आहेत. दोन्ही बाजूंनी नेत्यांकडून सातत्याने विधाने केली जात असली तरी अंतिम निर्णयाचा अधिकार असलेल्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी अद्याप मौन बाळगले आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे पक्षातील अनेक वरिष्ठ नेत्यांची धास्ती वाढली आहे.

विलिनीकरणावर निर्णय घेण्यापूर्वी सुनेत्रा पवार लवकरच आमदारांशी ‘वन-टू-वन’ बैठक घेऊन त्यांची मते जाणून घेणार आहेत. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निकटवर्तीय आमदार हीरामन खोसकर यांनी दावा केला आहे की, ८० टक्क्यांहून अधिक आमदार विलिनीकरणाच्या बाजूने आहेत. तर प्रफुल्ल पटेल यांनी सांगितले की, सध्या तरी दोन्ही गटांच्या विलिनीकरणाचा कोणताही अधिकृत प्रस्ताव नाही. मात्र, सुनेत्रा पवार राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची धुरा स्वीकारल्यानंतर त्या या विषयावर अंतिम निर्णय घेतील. दिवंगत अजित पवार यांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी आणि पक्ष मजबूत करण्यासाठी सर्वजण प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, वरिष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की, सध्या विलिनीकरणाचा मुद्दा पक्षाच्या अजेंड्यावर नाही. सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाला बळ देणे हीच पक्षाची प्राथमिकता आहे. त्या पक्षप्रमुख म्हणून स्थिरावल्यानंतर योग्यवेळी निर्णय घेतील, असे भुजबळ म्हणाले.

प्रस्ताव आल्यास विचार करू : तटकरे

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी सांगितले की, शरद पवार गटाकडून अद्याप विलिनीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. अधिकृत प्रस्ताव आल्यास पक्ष त्यावर विचार करेल, असे ते म्हणाले. सध्या पक्ष भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचा घटक असून, त्यात कायम राहण्याचा निर्णय असल्याचे त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले.

विलीनीकरणाचा विषय आता बंद : शशिकांत शिंदे

शशिकांत शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, अजित पवार हयात असताना दोन्ही पक्षांच्या एकत्रिकरणाबाबत निर्णय झाला होता. मात्र, सध्या विलीनीकरणाचा विषय पूर्णपणे बंद केला आहे. आम्हीच त्यासाठी मागे लागलो आहोत, असे चित्र चुकीचे आहे. आमच्याकडून कोणतीही घाई करण्यात आलेली नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

हेदेखील वाचा : Maharashtra Politics : कॅबिनेटमंत्र्याचे कार्यालय सील होण्याची पहिलीच घटना! नरहरी झिरवाळ ‘नॉटरिचेबल’ झाल्याने संशय वाढला

Web Title: Dispute between the two ncp factions over the issue of merger

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 07:34 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sanjay Raut News: ‘तुम्ही सांगताय की मी सांगू?’; राहुल नार्वेकरांचा व्हिडिओ शेअर करत संजय राऊतांचा खोचक सवाल
1

Sanjay Raut News: ‘तुम्ही सांगताय की मी सांगू?’; राहुल नार्वेकरांचा व्हिडिओ शेअर करत संजय राऊतांचा खोचक सवाल

Praful Patel : राष्ट्रवादी अध्यक्षपदाची सूत्रे सुनेत्रा पवार स्वीकारणार, प्रफुल्ल पटेलांची घोषणा
2

Praful Patel : राष्ट्रवादी अध्यक्षपदाची सूत्रे सुनेत्रा पवार स्वीकारणार, प्रफुल्ल पटेलांची घोषणा

मोठी बातमी ! दीपक केसरकर यांच्या कट्टर समर्थकाचा शिवसेनेला रामराम; राजकारणात खळबळ
3

मोठी बातमी ! दीपक केसरकर यांच्या कट्टर समर्थकाचा शिवसेनेला रामराम; राजकारणात खळबळ

Maharashtra Politics: कॅबिनेट मंत्र्याचे कार्यालय सील होण्याची पहिलीच घटना! नरहरी झिरवाळ ‘नॉटरिचेबल’ झाल्याने संशय वाढला
4

Maharashtra Politics: कॅबिनेट मंत्र्याचे कार्यालय सील होण्याची पहिलीच घटना! नरहरी झिरवाळ ‘नॉटरिचेबल’ झाल्याने संशय वाढला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
उपवासाच्या दिवशी साबुदाणा खिचडी खाण्याऐवजी कच्च्या केळींपासून झटपट बनवा केळीचे कुरकुरीत वडे, नोट करून घ्या रेसिपी

उपवासाच्या दिवशी साबुदाणा खिचडी खाण्याऐवजी कच्च्या केळींपासून झटपट बनवा केळीचे कुरकुरीत वडे, नोट करून घ्या रेसिपी

Feb 15, 2026 | 08:00 AM
विलिनीकरणाच्या मुद्यावरून दोन्ही राष्ट्रवादीच्या गटात वादंग; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचे मात्र मौन

विलिनीकरणाच्या मुद्यावरून दोन्ही राष्ट्रवादीच्या गटात वादंग; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचे मात्र मौन

Feb 15, 2026 | 07:34 AM
Budh Chaal: ग्रहांचा राजकुमार बुध होणार उत्तरवर्ती, या राशीच्या लोकांचे उजळणार नशीब

Budh Chaal: ग्रहांचा राजकुमार बुध होणार उत्तरवर्ती, या राशीच्या लोकांचे उजळणार नशीब

Feb 15, 2026 | 07:05 AM
अहो आश्चर्यम! भारतातील असं अनोखं मंदिर जिथे पुजली जाते Bullet 350, ‘तो’ एक अपघात आणि पुढे जे घडलं…

अहो आश्चर्यम! भारतातील असं अनोखं मंदिर जिथे पुजली जाते Bullet 350, ‘तो’ एक अपघात आणि पुढे जे घडलं…

Feb 15, 2026 | 06:15 AM
Mahashivratri 2026: ओम नम शिवाय! महाशिवरात्रीनिमित्त कुटुंबियांना आणि प्रियजनांना पाठवा भक्तिमय मराठमोळ्या शुभेच्छा

Mahashivratri 2026: ओम नम शिवाय! महाशिवरात्रीनिमित्त कुटुंबियांना आणि प्रियजनांना पाठवा भक्तिमय मराठमोळ्या शुभेच्छा

Feb 15, 2026 | 05:30 AM
…तर स्वच्छतागृह सफाईसाठी स्वतः घेणार झाडू हाती; उपमहापौर वाडेकर यांची घनकचरा विभाग प्रमुखांना तंबी

…तर स्वच्छतागृह सफाईसाठी स्वतः घेणार झाडू हाती; उपमहापौर वाडेकर यांची घनकचरा विभाग प्रमुखांना तंबी

Feb 15, 2026 | 12:30 AM
IND vs PAK: 30 मिनिट्स सलग सराव, आक्रमक फलंदाजी; Abhishek Sharma चा पाकिस्तानविरूद्ध दिसणार फिटनेस

IND vs PAK: 30 मिनिट्स सलग सराव, आक्रमक फलंदाजी; Abhishek Sharma चा पाकिस्तानविरूद्ध दिसणार फिटनेस

Feb 14, 2026 | 11:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Feb 14, 2026 | 06:55 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Feb 14, 2026 | 06:49 PM
Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Nalasopara : नालासोपारा स्टेशनबाहेरील वाहतूक कोंडीची कारणे काय

Feb 14, 2026 | 03:32 PM