Budh Chaal: ग्रहांचा राजकुमार बुध होणार उत्तरवर्ती, या राशीच्या लोकांचे उजळणार नशीब

15 फेब्रुवारी रोजी महाशिवरात्रीला बुध ग्रहाची वक्री गती त्यांच्या उर्जेत वाढ करेल. हा काळ काही राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ, करिअरमध्ये प्रगती आणि नवीन संधी घेऊन येऊ शकतो. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या

Updated On: Feb 15, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • ग्रहांचा राजकुमार बुध होणार उत्तरवर्ती
  • या राशीच्या लोकांचे उजळणार नशीब
  • या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
 

 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, बुध हा ग्रह बुद्धिमत्ता, भाषण, तर्कशास्त्र, गणित, व्यवसाय आणि संवाद यासाठी जबाबदार आहे. तो व्यक्तीच्या विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णयक्षमता आणि व्यवसायिक कौशल्यावर प्रभाव पाडतो. ज्यावेळी बुध ग्रहाच्या हालचाली बदलतात त्यावेळी त्यामुळे संवाद, करार आणि व्यवहारांवर खोलवर परिणाम होतो आणि त्यांच्या गतीतील बदलांचा मानसिक स्थिती, तांत्रिक काम आणि व्यावसायिक निर्णयांवर लक्षणीय परिणाम होतो. पंचांगानुसार, महाशिवरात्रीच्या दिवशी बुध ग्रह आपली दिशा बदलून उत्तरेकडे जाणार आहे.

हिंदू धर्मात भगवान शिव उत्तरेकडील कैलासावर राहतात असे मानले जाते. देवांचा कोषाध्यक्ष कुबेर देखील याच दिशेला राहतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, बुध ग्रहाची उत्तरेकडे हालचाल व्यापार आणि पैशाशी संबंधित कामांवर सकारात्मक परिणाम करेल. हा काळ काही राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरेल. यामुळे त्यांची बुद्धिमत्ता, संवाद, व्यवसाय आणि निर्णय घेण्याची क्षमता बळकट होईल. रखडलेल्या कामांना गती मिळेल आणि गैरसमज दूर होण्यास सुरुवात होईल. बुध ग्रहाच्या उत्तरवर्ती होण्यामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांचे नशीब चमकणार आहे ते जाणून घ्या

मिथुन रास

या राशीवर बुध ग्रहाचे राज्य आहे, त्यामुळे मिथुन राशीच्या लोकांना याचा फायदा होईल. करिअर योजना पुढे सरकतील. नवीन नोकरी किंवा पदोन्नतीच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. व्यावसायिकांना नवीन ग्राहक मिळतील. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. मानसिक ताण कमी होईल. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ खूप फायदेशीर राहील. आर्थिक योजना आखल्याने दीर्घकालीन फायदे मिळतील.

Shukra Gochar: होळीपूर्वी शुक्र ग्रह करणार दुर्मिळ युती, या राशीच्या लोकांवर होईल धनाचा वर्षाव

कन्या रास

कन्या राशी देखील बुध राशीची आहे त्यामुळे या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ खूप फायदेशीर ठरणारा आहे. तुम्हाला दीर्घकाळापासून अडकलेले पैसे परत मिळू शकतील. गुंतवणुकीतून नफा मिळण्याची अपेक्षा आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमचे कौतुक होईल. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांना सकारात्मक निकाल दिसू शकतात. गैरसमज दूर होतील. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील. आरोग्य चांगले राहील. भागीदारीबाबत विचारपूर्वक घेतलेले निर्णय तुम्हाला पुढे नेतील.

Mahashivratri 2026: पारधी आणि हरणाची महाशिवरात्रीशी जोडलेली कथा तुम्हाला माहीत आहे का? जाणून घ्या

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी हा काळ व्यावसायिक वाढीचा संकेत देतो. नवीन व्यावसायिक करार होऊ शकतात. भागीदारी फायदेशीर ठरतील. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना नवीन जबाबदाऱ्या मिळतील. तुम्हाला वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल. संपत्ती जमा करण्याचे नवीन मार्ग उघडतील. नियोजित काम यशस्वी होईल. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. जमीन किंवा मालमत्तेशी संबंधित बाबींमधून तुम्हाला फायदा होऊ शकतो. दीर्घकालीन योजनांवर काम सुरू करण्यासाठी हा काळ अनुकूल असेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: बुध ‘उत्तरवर्ती’ होणे म्हणजे काय?

    Ans: बुध वक्री अवस्थेनंतर पुन्हा सरळ मार्गाने भ्रमण करू लागतो, त्याला उत्तरवर्ती होणे म्हणतात. यामुळे अडकलेली कामे गती घेतात, असे मानले जाते.

  • Que: बुध उत्तरवर्ती झाल्यावर कोणत्या क्षेत्रांत सुधारणा होते?

    Ans: संवाद, कागदपत्रे, व्यवहार, करार, शिक्षण आणि व्यवसायाशी संबंधित कामे सुरळीत होऊ शकतात.

  • Que: बुध उत्तरवर्ती होण्याने कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

    Ans: बुध उत्तरवर्ती होण्याने मिथुन, कन्या आणि मकर राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

Published On: Feb 15, 2026 | 07:05 AM

