अहो आश्चर्यम! भारतातील असं अनोखं मंदिर जिथे पुजली जाते Bullet 350, ‘तो’ एक अपघात आणि पुढे जे घडलं…

प्रत्येक मंदिरामागे एखादी पुराणकथा, लोककथा किंवा एखादी विलक्षण घटना दडलेली असते, जी वर्षानुवर्षे लोकांच्या श्रद्धेतून जिवंत राहते. अशीच एक घटना अंदाजे 1988 साली राजस्थानात घडली आणि तिथूनच पुढे ओम बन्ना मंदिराची स्थापना झाली. चला या खास घटनेबद्दल जाणून घेऊयात.
खूप वर्षांपूर्वी अंदाजे 1988 साली ओम सिंग राठोड नावाचे व्यक्ती बुलेट चालवत होते. मात्र, अचानक त्यांचा अपघात झाला आणि त्यात ते निधन पावले. अपघातस्थळी पोचल्यानंतर पुढे पोलिसांनी ती बुलेट बाईक पोलिस स्टेशनमध्ये आणून ठेवली. मात्र, त्याच्या पुढच्या दिवशी ही बाईक जिथे अपघात झाला त्या ठिकाणी येऊन पोहोचली. यावेळी आता पोलिस चक्रावले. रोज ही बाईक आपोआप अपघात स्थळी कशी पोहचते? असा प्रश्न त्यांना पडू लागला. यानंतर त्यांनी त्या बाईकला का साखरदंडाने बांधून ठेवलं, त्यातील पेट्रोल देखील काढले. मात्र, पुढच्या दिवशी ही बाईक त्या अपघाताच्या ठिकाणी दिसायची म्हणजे दिसयचीच.
एक बुलेट बाईक आपोआप एका ठकाणी रोज पोहचते. ही माहिती हळूहळू वाऱ्यासारखी संपूर्ण गावात पसरली. यामुळे ओम सिंग राठोड आजही आपल्यासोबत आहे, अशी लोकांची धारणा झाली. त्यांनी एक मंदिर बनवले, जिथे आजही ओम सिंग राठोड आणि त्या बुलेटला पुजले जाते. हे मंदिरं म्हणजे ओम बन्ना मंदिरं.
ओम सिंग राठोड यांनी आपले रक्षण करावे म्हणून आजही जोधपूर पाली हायवेवरून जाताना प्रत्येक वाहनधारक या मंदिराला भेट देत असतो.