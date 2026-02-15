Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
अहो आश्चर्यम! भारतातील असं अनोखं मंदिर जिथे पुजली जाते Bullet 350, ‘तो’ एक अपघात आणि पुढे जे घडलं…

भारतात आजवर आपल्याला अनेक अशी मंदिरं पाहायला मिळतील, जिथे वेगवेगळ्या देवी देवतांना पुजले जाते. मात्र, आज आपण अशा मंदिराबद्दल जाणून घेऊयात, जिथे रॉयल एन्फिल्ड बुलेट 350 बाईक पूजतात.

Updated On: Feb 15, 2026 | 06:15 AM
  • भारतातील असं मंदिर जिथे बुलेट 350 ला पूजतात
  • यामागे आहे एक रंजक गोष्ट
  • जाणून घेऊयात राजस्थानातील ओम बन्ना मंदिराबद्दल
भारतीय संस्कृती ही विविध श्रद्धा, परंपरा आणि अनोख्या कथांनी समृद्ध आहे. आपल्या देशात देव-देवतांची हजारो मंदिरे आहेतच; पण काही ठिकाणी अशा गोष्टींचीही पूजा केली जाते, ज्या सामान्य माणसाला प्रथमदर्शनी आश्चर्यचकित करतात. कुठे वृक्षाला देव मानले जाते, तर कुठे एखाद्या ऐतिहासिक व्यक्तीची स्मृती मंदिराच्या रूपाने जपली जाते. काही ठिकाणी तर सेलिब्रिटी किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांचीही मंदिरे उभारण्यात आली आहेत.

प्रत्येक मंदिरामागे एखादी पुराणकथा, लोककथा किंवा एखादी विलक्षण घटना दडलेली असते, जी वर्षानुवर्षे लोकांच्या श्रद्धेतून जिवंत राहते. अशीच एक घटना अंदाजे 1988 साली राजस्थानात घडली आणि तिथूनच पुढे ओम बन्ना मंदिराची स्थापना झाली. चला या खास घटनेबद्दल जाणून घेऊयात.

तो एक अपघात

खूप वर्षांपूर्वी अंदाजे 1988 साली ओम सिंग राठोड नावाचे व्यक्ती बुलेट चालवत होते. मात्र, अचानक त्यांचा अपघात झाला आणि त्यात ते निधन पावले. अपघातस्थळी पोचल्यानंतर पुढे पोलिसांनी ती बुलेट बाईक पोलिस स्टेशनमध्ये आणून ठेवली. मात्र, त्याच्या पुढच्या दिवशी ही बाईक जिथे अपघात झाला त्या ठिकाणी येऊन पोहोचली. यावेळी आता पोलिस चक्रावले. रोज ही बाईक आपोआप अपघात स्थळी कशी पोहचते? असा प्रश्न त्यांना पडू लागला. यानंतर त्यांनी त्या बाईकला का साखरदंडाने बांधून ठेवलं, त्यातील पेट्रोल देखील काढले. मात्र, पुढच्या दिवशी ही बाईक त्या अपघाताच्या ठिकाणी दिसायची म्हणजे दिसयचीच.

 

ओम बन्ना मंदिराची स्थापना

एक बुलेट बाईक आपोआप एका ठकाणी रोज पोहचते. ही माहिती हळूहळू वाऱ्यासारखी संपूर्ण गावात पसरली. यामुळे ओम सिंग राठोड आजही आपल्यासोबत आहे, अशी लोकांची धारणा झाली. त्यांनी एक मंदिर बनवले, जिथे आजही ओम सिंग राठोड आणि त्या बुलेटला पुजले जाते. हे मंदिरं म्हणजे ओम बन्ना मंदिरं.

ओम सिंग राठोड यांनी आपले रक्षण करावे म्हणून आजही जोधपूर पाली हायवेवरून जाताना प्रत्येक वाहनधारक या मंदिराला भेट देत असतो.

 

