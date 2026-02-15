Mahashivratri 2026: ओम नम शिवाय! महाशिवरात्रीनिमित्त कुटुंबियांना आणि प्रियजनांना पाठवा भक्तिमय मराठमोळ्या शुभेच्छा

कृष्ण पक्षातील चतुर्दशी तिथीला महाशिवरात्रीचा सण दरवर्षी साजरा केला जातो. यादिवशी भगवान शंकराची मनोभावे पूजा केली जाते आणि इच्छित फळ प्राप्तीसाठी उपवास सुद्धा केला जातो. यंदाच्या वर्षी १५ फेब्रुवारीला महाशिवरात्री साजरा केली जाणार आहे. यादिवशी शिवलिंगाचा जलाभिषेक करून ‘ॐ नमः शिवाय’ चा जप केला जातो. आयुष्यातील सगळी संकट दूर होण्यासाठी काही लोक प्रत्येक सोमवारी उपवास सुद्धा करतात. मान्यतेनुसार, भगवान शंकराची मनोभावे पूजा केल्यास सर्व संकटे दूर होतात आणि जीवनात सुख आणि समृद्धी येते, असे मानले जाते. हिंदू धर्मात महाशिवरात्री सणाला खूप जास्त महत्व आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून असंख्य भाविक शंकराच्या दर्शनासाठी मंदिरांमध्ये खूप गर्दी करतात. महाशिवरात्रीला ‘शिवाची महान रात्र’ असे सुद्धा म्हंटले जाते. त्यामुळे महाशिवरात्रीनिमित्त नातेवाईक आणि प्रियजनांना मराठमोळ्या शुभेच्छा पाठवू शकता.(फोटो सौजन्य – pinterest)
हाती डमरू, गळ्यात नाग,
ज्याच्या भक्तीत आहे वेगळीच आग…
अशा या देवधिदेव महादेवाला माझा प्रणाम
महाशिवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा!
महादेवाची कृपा तुमच्यावर आणि तुमच्या परिवारावर सदैव राहो
तुमचे आयुष्य सुख-शांती आणि समृद्धीने भरून जावो
महाशिवरात्रीच्या शुभेच्छा!
जपूनिया नाम तुझे, मिटती सर्व व्याधी…
तुझ्या चरणी येता, लाभे मनाला समाधी
महाशिवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
सत्य शिव आहे, सुंदर शिव आहे,
शिवच अनंत आहे आणि शिवच प्रारंभ आहे
तुम्हाला आणि तुमच्या परिवारास महाशिवरात्रीच्या शुभेच्छा!
ज्याच्या मनात शिव आहे,
त्याला कशाचेच भय नाही
भगवान शंकर तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण करोत
हर हर महादेव!
आला महाशिवरात्रीचा सण, भक्तीत दंग झाले मन…
भोळ्या शंकराचा आशीर्वाद मिळो तुम्हास,
हीच आहे देवाकडे आस
महाशिवरात्रीच्या शुभेच्छा!
ओम नमः शिवाय!
या मंत्राच्या जयघोषाने
तुमचे आयुष्य मंगलमयी होवो
महाशिवरात्रीच्या मंगलमय शुभेच्छा!”
विषाचा प्याला पचवून जो जगाचा रक्षक झाला,
त्या नीलकंठाच्या आशीर्वादाने तुमची सर्व संकटे दूर होवोत
महाशिवरात्रीच्या शुभेच्छा!
भांग आणि बेलाच्या पानांनी सजलाय दरबार,
भोळ्या शंकराचा महिमा आहे फार
महाशिवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
शिव आणि शक्तीचा मिलाफ असलेल्या या पवित्र रात्री,
तुमचे जीवन ऊर्जेने आणि सकारात्मकतेने भरून जावो
शुभ महाशिवरात्री!
त्रिनेत्र धारी, डमरू धारी, दुष्टांचा संहारक आणि भक्तांचा कैवारी…
अशा महादेवाची कृपा सदैव तुमच्यावर राहो.
जुने जाऊ द्या, नवे येऊ द्या…
महादेवाच्या प्रकाशात तुमचे जीवन उजळून निघू द्या
महाशिवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
भक्तीच्या महासागरात आज आपण सर्व बुडून जाऊया,
शिवनामाचा गजर करून महादेवाला आळवूया
जय शंकर!
शिव नामाच्या जयघोषाने दुमदुमले हे अंबर,
तुम्हाला सुखात ठेवो आपला भोळा शंकर
महाशिवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा!
शिवाची सावली तुमच्यावर राहो,
जे तुमचे नशीब बदलेल
आयुष्यात तुम्हाला ते सर्व मिळो,
जे आजपर्यंत कोणालाही सापडले नाही.
ओम नमः शिवाय!
भोलेनाथांच्या कृपेने तुमचे जीवन आनंदाने भरून जावो,
शिवाचे वैभव तुम्हाला नवीन उंचीवर घेऊन जावो,
महाशिवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
फक्त एक फूल
एक बेलाचे पान आणि
पाण्याच्या झऱ्यासह एक भांडे,
भगवान शिव
आपल्या सर्वांना वाचवो.
महाशिवरात्रीच्या शुभेच्छा.
शिवाच्या भक्तीने
प्रत्येकाच्या हृदयाला शांती मिळते ,
जो कोणी हृदयातून भोलेचे नाव घेतो,
त्याची सर्व कामे पूर्ण होतात.
ओम त्र्यंबकम यजमहे सुवासिक पुष्टीवर्धनम
उर्वरुकमिव बंधनन मृत्युर्मुक्षय मा अमृतात ॥
महाशिवरात्रीच्या शुभेच्छा
शिव शाश्वत आहे, शिव देव आहे,
शिव म्हणजे ओंकार, शिव म्हणजे ब्रह्म,
शिव म्हणजे शक्ती, शिव म्हणजे भक्ती.
महाशिवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा.