मिनिमल लूकसाठी परफेक्ट दागिना! ‘इनव्हिजिबल नेकलेस’ने मिळवा एलिगंट आणि क्लासी स्टाईल

पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर सणांची चाहूल लागते. कारण पाऊस पडल्यानंतर काही दिवसांमध्येच श्रावण महिना सुरु होतो. हिंदू धर्मात येणाऱ्या प्रत्येक सणांना विशेष महत्व आहे. सण सोहळे घरात आनंद आणि चैतन्याचे वातावरण निर्माण करतात. लग्नकार्य, कौटुबिंक सोहळा किंवा इतर कार्यक्रमांमध्ये महिला सुंदर नटून थटून तयार होतात. काठपदर किंवा हेवी साडी परिधान केल्यानंतर त्यावर कोणत्या डिझाईनचे दागिने घालावेत, बऱ्याचदा सुचत नाहीत. हेवी दागिने घालण्याऐवजी हल्ली ट्रेंडींगला असलेले इनव्हिजिबल नेकलेस डिझाईन नक्कीच ट्राय करून पहा. इनव्हिजिबल नेकलेस कोणत्याही साडीवर किंवा ड्रेसवर सुंदर दिसतात. (फोटो सौजन्य – pinterest)