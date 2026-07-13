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मिनिमल लूकसाठी परफेक्ट दागिना! ‘इनव्हिजिबल नेकलेस’ने मिळवा एलिगंट आणि क्लासी स्टाईल

पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर सणांची चाहूल लागते. कारण पाऊस पडल्यानंतर काही दिवसांमध्येच श्रावण महिना सुरु होतो. हिंदू धर्मात येणाऱ्या प्रत्येक सणांना विशेष महत्व आहे. सण सोहळे घरात आनंद आणि चैतन्याचे वातावरण निर्माण करतात. लग्नकार्य, कौटुबिंक सोहळा किंवा इतर कार्यक्रमांमध्ये महिला सुंदर नटून थटून तयार होतात. काठपदर किंवा हेवी साडी परिधान केल्यानंतर त्यावर कोणत्या डिझाईनचे दागिने घालावेत, बऱ्याचदा सुचत नाहीत. हेवी दागिने घालण्याऐवजी हल्ली ट्रेंडींगला असलेले इनव्हिजिबल नेकलेस डिझाईन नक्कीच ट्राय करून पहा. इनव्हिजिबल नेकलेस कोणत्याही साडीवर किंवा ड्रेसवर सुंदर दिसतात. (फोटो सौजन्य – pinterest)

Updated On: Jul 13, 2026 | 02:50 PM
मिनिमल लूकसाठी परफेक्ट दागिना! 'इनव्हिजिबल नेकलेस'ने मिळवा एलिगंट आणि क्लासी स्टाईल

मिनिमल लूकसाठी परफेक्ट दागिना! 'इनव्हिजिबल नेकलेस'ने मिळवा एलिगंट आणि क्लासी स्टाईल

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1 / 5 फॅशन ट्रेंडमध्ये असलेले कमळाच्या डिझाईनमधील इनव्हिजिबल नेकलेस कोणत्याही साडीवर किंवा ड्रेसवर शोभून दिसतील. यामध्ये मणी किंवा पेंडंट अतिशय नाजूक तरीमध्ये गुंफून दागिना तयार केला जातो.

फॅशन ट्रेंडमध्ये असलेले कमळाच्या डिझाईनमधील इनव्हिजिबल नेकलेस कोणत्याही साडीवर किंवा ड्रेसवर शोभून दिसतील. यामध्ये मणी किंवा पेंडंट अतिशय नाजूक तरीमध्ये गुंफून दागिना तयार केला जातो.

2 / 5 सणासुदीला अत्यंत हलका, स्टायलिश किंवा ट्रेंडी लूक हवा असाल तर या डिझाईनचे इनव्हिजिबल नेकलेस नक्कीच ट्राय करा. नाजूक साजूक नेकलेस ड्रेसवर सुंदर दिसतात.

सणासुदीला अत्यंत हलका, स्टायलिश किंवा ट्रेंडी लूक हवा असाल तर या डिझाईनचे इनव्हिजिबल नेकलेस नक्कीच ट्राय करा. नाजूक साजूक नेकलेस ड्रेसवर सुंदर दिसतात.

3 / 5 पांढरे मोती आणि इतर रंगीत मण्यांचा वापर करून बनवलेला नेकलेस परिधान केल्यानंतर इतर कोणताही हेवी दागिना घालण्याची अजिबात आवश्यकता नाही.

पांढरे मोती आणि इतर रंगीत मण्यांचा वापर करून बनवलेला नेकलेस परिधान केल्यानंतर इतर कोणताही हेवी दागिना घालण्याची अजिबात आवश्यकता नाही.

4 / 5 साऊथ इंडियन डिझाईनचे दागिने कशावरही शोभून दिसतात. त्यामुळे काठपदर किंवा कांजीवरम साडी नेसल्यानंतर हेवी दागिने नको असल्यास या डिझाईनचा इनव्हिजिबल नेकलेस तुम्ही परिधान करू शकता.

साऊथ इंडियन डिझाईनचे दागिने कशावरही शोभून दिसतात. त्यामुळे काठपदर किंवा कांजीवरम साडी नेसल्यानंतर हेवी दागिने नको असल्यास या डिझाईनचा इनव्हिजिबल नेकलेस तुम्ही परिधान करू शकता.

5 / 5 मध्यभागी मोठं पेंडल आणि नाजूक तारीमध्ये विणलेला नेकलेस सर्वच कपड्यावर शोभून दिसतो. सोशल मीडियावर इनव्हिजिबल नेकलेसचा मोठा ट्रेंड आहे.

मध्यभागी मोठं पेंडल आणि नाजूक तारीमध्ये विणलेला नेकलेस सर्वच कपड्यावर शोभून दिसतो. सोशल मीडियावर इनव्हिजिबल नेकलेसचा मोठा ट्रेंड आहे.

Web Title: The perfect piece of jewelry for a minimal look achieve an elegant and classy style with an invisible necklacel

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Published On: Jul 13, 2026 | 02:50 PM

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