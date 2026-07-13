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Sanjay Raut: सरकारला सोनम वांगचुक यांना मारायचंय का? उपोषणावरून संजय राऊत यांची केंद्र सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका

Updated On: Jul 13, 2026 | 02:31 PM IST
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सारांश

सोनम वांगचुक यांच्या १६ दिवसांच्या उपोषणावरून संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. २० जुलै रोजी संसदेवर काढण्यात येणाऱ्या मोर्चाला उद्धव ठाकरेंनी पाठिंबा जाहीर केला आहे.

उपोषणावरून संजय राऊत यांची केंद्र सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका (Photo Credit- X)

उपोषणावरून संजय राऊत यांची केंद्र सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • सरकारला सोनम वांगचुक यांना मारायचंय का?
  • उपोषणावरून संजय राऊत यांची केंद्र सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका
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मुंबई: उद्धव ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावरून केंद्र सरकारवर (Central Goverment) निशाणा साधला. सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, सोनम वांगचुक गेल्या १६ दिवसांपासून उपोषणावर आहेत, पण खेदाची गोष्ट म्हणजे सरकार कोणतीही सकारात्मक पावले उचलत नाहीये. या परिस्थितीत प्रश्न निर्माण होतो की, सरकारला सोनम वांगचुक यांना मारायचे आहे का?

संजय राऊत यांनी सोनम वांगचुक यांच्या कामगिरीवरही प्रकाश टाकला. त्यांच्या मते, सोनम वांगचुक एक असाधारण पर्यावरणवादी, शिक्षणतज्ज्ञ आणि पद्मश्री पुरस्कार विजेत्या आहेत. तसेच सोनम वांगचुक उपोषणावर का आहेत, हे देखील स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, केंद्रीय मंत्रीपदावर असलेले धर्मेंद्र प्रधान यांनी मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केला आहे. त्यांच्याच कार्यकाळात नीट (NEET) सारख्या परीक्षा फुटल्या आणि अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्याही केली. या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सोनम वांगचुक सध्या उपोषणावर आहेत.

त्यांच्या मते, सरकारने येऊन सोनम वांगचुक यांच्याशी बोलायला हवे होते. त्यांनी तसे करायला हवे होते, पण दुर्दैवाने, सरकारमधील कोणीही अद्याप त्यांच्याशी संपर्क साधलेला नाही. एकंदरीत, सोनम वांगचुक उपोषणावर का आहेत हे आपण समजून घेतले पाहिजे. ते आपल्या सर्वांसाठी उपोषणावर आहेत.

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त्यांनी अण्णा हजारे यांचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले की, जेव्हा अण्णा हजारे उपोषणावर होते, तेव्हा तत्कालीन सरकारमधील अनेक लोकांनी त्यांची भेट घेतली होती आणि त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांचा दृष्टिकोन समजून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. ते म्हणाले की, अण्णा हजारे यांनीही सोनम वांगचुक यांना पाठिंबा देणे आणि त्यांची भेट घेणे आवश्यक आहे.

२० जुलैच्या संसदेवरील मोर्चाला उद्धव ठाकरेंचा जाहीर पाठिंबा

दरम्यान, येत्या २० जुलैला अभिजीत दिपकेंच्या नेतृत्त्वात संसदेवर मोर्चा काढला जाणार आहे. दिपकेंच्या आंदोलनाला शिवसेना ठाकरे पक्षाचा पाठिंबा आहे. अशी घोषणा माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. शक्य झाल्यास मीदेखील जंतर मंतरवर जाण्याचा प्रयत्न करेल, असेही त्यांनी यावेळी नमुद केलं.

उद्धव ठाकरे म्हणाले की, सोनम वांगचूक गेल्या १५ दिवसांपासून उपोषण करत आहेत. त्यांचं ८ किलोहून अधिक वजन कमी झाले आहे. पण सरकारला वांगचूक यांच्या उपोषणाकडे कोणीही पाहत नाही. मी स्वत: सोनम वांगचूक यांच्यांशी फोनवरून संवाद साधला आणि त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. देशाला त्यांची गरज आहे.

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Web Title: Sanjay raut slams center over sonam wangchuk hunger strike marathi news

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Published On: Jul 13, 2026 | 02:31 PM

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