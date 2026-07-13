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Jalna Crime: पैशांच्या वादातून गळा आवळून हत्या; मृतदेह नदीत फेकला, डीएनए चाचणीने उघड केलं रहस्य

Updated On: Jul 13, 2026 | 02:46 PM IST
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सारांश

जालना जिल्ह्यातील 20 वर्षीय हृषीकेश पवार याच्या हत्येचा तब्बल 10 महिन्यांनंतर डीएनए चाचणीच्या अहवालातून उलगडा झाला. पैशांच्या व्यवहारातून झालेल्या वादातून आरोपीने त्याचा गळा आवळून खून करून मृतदेह दुधना नदीत फेकला होता. पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • पैशांच्या व्यवहारातून 20 वर्षीय हृषीकेश पवार याची गळा आवळून हत्या करण्यात आली.
  • पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदेह स्कॉर्पिओतून नेऊन दुधना नदीत फेकण्यात आला.
  • डीएनए अहवालातून मृताची ओळख पटल्याने आरोपीविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
जालना: जालना जिल्ह्यात तब्बल दहा महिन्यांपासून बेपत्ता असलेल्या 20 वर्षीय तरुणाच्या हत्येचा अखेर डीएनए चाचणीच्या अहवालातून उलगडा झाला आहे. पैशांच्या व्यवहारातून झालेल्या वादातून हृषीकेश प्रकाश पवार याची गळा आवळून हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदेह स्कॉर्पिओ गाडीतून दुधना नदीत फेकण्यात आला होता. वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल केला असून या धक्कादायक प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.

काय घडलं नेमकं?

अविनाश अंकुश वाघमारे असे आरोपीचे नाव आहे. हृषीकेश पवार हा तरुण २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी ‘मार्केटला जातो’ असे सांगून घरातून बाहेर पडला होता, मात्र तो परतला नाही. याप्रकरणी हृषीकेशच्या आईने तालुका जालना पोलिस ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतर मिसिंगची नोंद करण्यात आली होती. पोलिस त्याचा कसून शोध घेत होते. कदिम जालना पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या एका गुन्ह्यातील आरोपी अविनाश वाघमारे याला पोलिसांनी अटक केली होती. चौकशीदरम्यान, त्याने हृषीकेशच्या हत्येची कबुली दिली.

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कशी आणि का काली हत्या?

२२ सप्टेंबर २०२५ रोजी बठाण शिवारातील आपल्या शेतात पैशांच्या व्यवहारावरून झालेल्या वादातून हृषीकेशची गळा आवळून हत्या केल्याचे त्याने सांगितले. हत्येनंतर पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने मृतदेह स्वतःच्या स्कॉर्पिओ गाडीतून नेऊन गोलापांगरी येथील पुलावरून दुधना नदीच्या पात्रात फेकून दिला होता. तपासादरम्यान अंबड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एका अनोळखी मृतदेहाची नोंद असल्याचे पोलिसांना समजले. तालुका जालना पोलिसांनी मृतदेहाचे हाडे आणि हृषीकेशच्या आईचे रक्ताचे नमुने न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत पाठवले होते. नुकताच प्राप्त झालेल्या डी.एन.ए. अहवालात मयत तरुण हा हृषीकेश पवारच असल्याचे स्पष्ट झाले.

गुन्हा दाखल

वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे हृषीकेशचा मृत्यू गळा आवळल्याने झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. याप्रकरणी डी.बी. पथकाच्या फिर्यादीवरून अविनाश वाघमारे याच्यावर भारतीय न्याय संहिता (भा.न्या.सं.) २०२३ च्या कलम १०३ (१) (खून) आणि २३८ (पुरावा नष्ट करणे) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस करत आहेत.

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Frequently Asked Questions

  • Que: हृषीकेश पवारच्या हत्येचा उलगडा कशामुळे झाला?

    Ans: डीएनए चाचणीच्या अहवालामुळे.

  • Que: आरोपीने मृतदेहाची विल्हेवाट कशी लावली?

    Ans: स्कॉर्पिओ गाडीतून नेऊन दुधना नदीत फेकला.

  • Que: आरोपीविरुद्ध कोणता गुन्हा दाखल करण्यात आला?

    Ans: खून आणि पुरावा नष्ट केल्याप्रकरणी भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

Web Title: Jalna crime murder by strangulation following a money dispute body dumped in river dna test reveals the truth

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Published On: Jul 13, 2026 | 02:46 PM

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