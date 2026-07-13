LPG Cylinder Update: गॅस कंपन्यांचा मोठा प्लॅन? 10 किलोच्या कंपोजिट सिलेंडरवर नवी योजना, लोखंडाऐवजी आता…

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माध्यमांच्या वृत्तानुसार, तेल मार्केटिंग कंपन्या १० किलोच्या एलपीजी सिलिंडरचा अधिक व्यापकपणे प्रचार करण्याच्या धोरणावर काम करत आहेत. सध्या, देशभरात घरगुती वापरासाठी १४.२ किलोचा सिलिंडर सर्वाधिक वापरला जातो, परंतु आता कंपन्या पर्याय म्हणून हलक्या आणि लहान सिलिंडरचा अधिकाधिक प्रचार करत आहेत. पण १४.२ किलोचा सिलिंडर बंद करण्याचा कोणताही अधिकृत निर्णय घेण्यात आलेला नाही. याचा अर्थ असा की, या बदलाकडे ‘पर्याय’ म्हणून नव्हे, तर एक अतिरिक्त पर्याय म्हणून पाहिले जात आहे.
हा पारंपरिक लोखंडी सिलेंडरपेक्षा पूर्णपणे वेगळा असतो. तो फायबरग्लास आणि प्लास्टिकच्या मिश्रणापासून बनवलेला असतो, ज्याला ‘कंपोझिट मटेरियल’ म्हणतात. तो दिसायला आकर्षक आणि आधुनिक असतो. हा सिलेंडर १४.२ किलोच्या सिलेंडरपेक्षा खूपच हलका असतो.
१० किलोचा एलपीजी सिलेंडर विशेषतः लहान व्यवसाय आणि मर्यादित गरजा असलेल्या ग्राहकांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो.
चहा आणि नाश्त्याचे स्टॉल्स
लहान रेस्टॉरंट्स आणि ढाबे
कमी वापर असलेल्या घरांमध्ये याचे फायदे दिसून येतात.
१. शहरांमध्ये लहान कुटुंबे, नोकरदार व्यक्ती आणि उंच इमारतींमध्ये राहणाऱ्यांमध्ये हलक्या वजनाच्या सिलेंडरची मागणी झपाट्याने वाढत आहे.
२. कंपन्यांना स्वयंपाकाच्या गॅस वितरणाला केवळ एक गरज न मानता, ग्राहकांना एक सुरक्षित आणि स्मार्ट अनुभव द्यायचा आहे.
३. आतापर्यंत, हे सिलेंडर फक्त प्रमुख महानगरांमध्ये किंवा निवडक वितरकांकडेच उपलब्ध होते, परंतु आता तेल कंपन्या टियर २ आणि टियर ३ शहरांमध्ये ते पोहोचवण्यासाठी एक जाळे विकसित करत आहेत.
जर तुमच्याकडे आधीपासून १४.२ किलोच्या सिलेंडरचे कनेक्शन असेल, तर तुम्ही तुमच्या गॅस एजन्सीला भेट देऊन ते १० किलोच्या कंपोझिट सिलेंडरने बदलू शकता. यासाठी, तुम्हाला दोन्ही सिलेंडरच्या सुरक्षा ठेवीमधील फरक जमा करावा लागेल. नवीन कनेक्शन घेणारे थेट १० किलोचा पर्याय निवडू शकतात.
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