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LPG Cylinder Update: गॅस कंपन्यांचा मोठा प्लॅन? 10 किलोच्या कंपोजिट सिलेंडरवर नवी योजना, लोखंडाऐवजी आता…

Updated On: Jul 13, 2026 | 02:32 PM IST
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सारांश

भारतात एलपीजी सिलेंडर्सच्या क्षेत्रात एक मोठा बदल होत असून पारंपारिक लोखंडी सिलेंडर्सऐवजी आता आधुनिक आणि सुरक्षित अशा 'फाइबरग्लास' सिलेंडर्सचा वापर वाढवण्यावर कंपन्यांचा मोठा भर आहे. गॅस कंपन्यांनी आता ग्राहकांसाठी १० किलोचा कंपोजिट सिलेंडर मोठ्या प्रमाणावर बाजारात आणण्याचा प्लॅन तयार केला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • गॅस कंपन्यांचा मोठा प्लॅन?
  • 10 किलोच्या कंपोजिट सिलेंडरवर नवी योजना,
  • लोखंडाऐवजी आता काय मिळणार?
LPG Cylinder Update: जागतिक स्तरावर राजकीय उलथापालथ आणि त्याचा परिणाम भारतात सर्वात पहिला दिसून आला तो म्हणजे इंधन आणि सिलेंडरच्या स्वरुपात. या सगळ्यावर सरकारने सिलेंडरबाबत वेगवेगळे नियम काढलेत. बऱ्याच गोष्टींमध्ये बदल केला आहे. आताही भारतात वापरला जाणारा पारंपरिक १४.२ किलोचा एलपीजी सिलेंडर हळूहळू कालबाह्य होत आहे का? असा प्रश्न एका ताज्या बातमीने हा चर्चेत आणला आहे. वास्तविक पाहता, सरकारी तेल कंपन्या आता १० किलोच्या लहान एलपीजी सिलेंडरची विक्री मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याची योजना आखत आहेत, ज्यामुळे गॅस बाजारपेठेत मोठे बदल घडून येऊ शकतात.

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नेमकं प्रकरण काय?

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, तेल मार्केटिंग कंपन्या १० किलोच्या एलपीजी सिलिंडरचा अधिक व्यापकपणे प्रचार करण्याच्या धोरणावर काम करत आहेत. सध्या, देशभरात घरगुती वापरासाठी १४.२ किलोचा सिलिंडर सर्वाधिक वापरला जातो, परंतु आता कंपन्या पर्याय म्हणून हलक्या आणि लहान सिलिंडरचा अधिकाधिक प्रचार करत आहेत. पण १४.२ किलोचा सिलिंडर बंद करण्याचा कोणताही अधिकृत निर्णय घेण्यात आलेला नाही. याचा अर्थ असा की, या बदलाकडे ‘पर्याय’ म्हणून नव्हे, तर एक अतिरिक्त पर्याय म्हणून पाहिले जात आहे.

१० किलोचा कंपोझिट सिलेंडर म्हणजे काय?

हा पारंपरिक लोखंडी सिलेंडरपेक्षा पूर्णपणे वेगळा असतो. तो फायबरग्लास आणि प्लास्टिकच्या मिश्रणापासून बनवलेला असतो, ज्याला ‘कंपोझिट मटेरियल’ म्हणतात. तो दिसायला आकर्षक आणि आधुनिक असतो. हा सिलेंडर १४.२ किलोच्या सिलेंडरपेक्षा खूपच हलका असतो.

कोणाला फायदा होईल?

१० किलोचा एलपीजी सिलेंडर विशेषतः लहान व्यवसाय आणि मर्यादित गरजा असलेल्या ग्राहकांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो.
चहा आणि नाश्त्याचे स्टॉल्स
लहान रेस्टॉरंट्स आणि ढाबे
कमी वापर असलेल्या घरांमध्ये याचे फायदे दिसून येतात.

तेल कंपन्या याची विक्री का वाढवत आहेत?

१. शहरांमध्ये लहान कुटुंबे, नोकरदार व्यक्ती आणि उंच इमारतींमध्ये राहणाऱ्यांमध्ये हलक्या वजनाच्या सिलेंडरची मागणी झपाट्याने वाढत आहे.
२. कंपन्यांना स्वयंपाकाच्या गॅस वितरणाला केवळ एक गरज न मानता, ग्राहकांना एक सुरक्षित आणि स्मार्ट अनुभव द्यायचा आहे.
३. आतापर्यंत, हे सिलेंडर फक्त प्रमुख महानगरांमध्ये किंवा निवडक वितरकांकडेच उपलब्ध होते, परंतु आता तेल कंपन्या टियर २ आणि टियर ३ शहरांमध्ये ते पोहोचवण्यासाठी एक जाळे विकसित करत आहेत.

हे कोणाला आणि कसे मिळू शकते?

जर तुमच्याकडे आधीपासून १४.२ किलोच्या सिलेंडरचे कनेक्शन असेल, तर तुम्ही तुमच्या गॅस एजन्सीला भेट देऊन ते १० किलोच्या कंपोझिट सिलेंडरने बदलू शकता. यासाठी, तुम्हाला दोन्ही सिलेंडरच्या सुरक्षा ठेवीमधील फरक जमा करावा लागेल. नवीन कनेक्शन घेणारे थेट १० किलोचा पर्याय निवडू शकतात.

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Web Title: Fiberglass lpg composite cylinder 10kg features and new plans see details

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Published On: Jul 13, 2026 | 02:32 PM

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