‘हे’ ड्राय फ्रुट्स आहेत आरोग्यासाठी खजिना, नियमित सेवन केल्यास वयाच्या ८० व्या वर्षीसुद्धा राहाल फिट आणि तरुण

सकाळच्या नाश्त्यात नियमित सुका मेवा खाल्ल्यास शरीर आणि मेंदू कायमच सक्रिय राहतो. सुका मेवा खाल्ल्यामुळे पोट सुद्धा दीर्घकाळ भरलेले राहते आणि लवकर भूक लागत नाही. वर्षाच्या बाराही महिने आहारात सुक्या मेव्याचे सेवन करावे. घरातील लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यत सगळेच अक्रोड, बदाम, मखाना, मनुका आणि अंजीर इत्यादी ड्रायफ्रूट आवडीने खातात. सुका मेवा खाल्ल्यामुळे प्रोटीन, निरोगी फॅट, फायबर, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे इत्यादी आवश्यक घटक शरीराला मिळतात. कायमच बदाम खाण्याऐवजी आहारात या ड्रायफ्रूटचे सुद्धा सेवन करावे. चला तर जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – istock)