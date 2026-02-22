Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘हे’ ड्राय फ्रुट्स आहेत आरोग्यासाठी खजिना, नियमित सेवन केल्यास वयाच्या ८० व्या वर्षीसुद्धा राहाल फिट आणि तरुण

सकाळच्या नाश्त्यात नियमित सुका मेवा खाल्ल्यास शरीर आणि मेंदू कायमच सक्रिय राहतो. सुका मेवा खाल्ल्यामुळे पोट सुद्धा दीर्घकाळ भरलेले राहते आणि लवकर भूक लागत नाही. वर्षाच्या बाराही महिने आहारात सुक्या मेव्याचे सेवन करावे. घरातील लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यत सगळेच अक्रोड, बदाम, मखाना, मनुका आणि अंजीर इत्यादी ड्रायफ्रूट आवडीने खातात. सुका मेवा खाल्ल्यामुळे प्रोटीन, निरोगी फॅट, फायबर, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे इत्यादी आवश्यक घटक शरीराला मिळतात. कायमच बदाम खाण्याऐवजी आहारात या ड्रायफ्रूटचे सुद्धा सेवन करावे. चला तर जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Feb 22, 2026 | 11:40 AM
1 / 5 रात्री झोपण्याआधी वाटीमध्ये पाणी घेऊन त्यात ५ बदाम भिजत ठेवा. सकाळी उठल्यानंतर भिजवलेले बदाम खावेत. बदामामध्ये विटामिन ई, विटामिन बी२, मॅग्नेशियम, निरोगी फॅट, प्रोटीन आणि फायबर इत्यादी अनेक घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात.

2 / 5 मनुका खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. यामध्ये नैसर्गिक साखर, लोह, पोटॅशियम, फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स आढळून येतात. ऍसिडिटीच्या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी नियमित सकाळी भिजवलेले मनुके खावेत.

3 / 5 भिजवलेले अक्रोड खाल्ल्यास मेंदूचे कार्य कायमच सक्रिय राहील आणि मेंदूच्या कार्यात अजिबात अडथळे निर्माण होणार नाहीत. भिजवलेल्या अक्रोडमध्ये ओमेगा-३ फॅटी ऍसिड, प्रोटीन, फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स आढळून येतात.

4 / 5 सुकवलेले अंजीर शरीरासाठी वरदान मानले जाते. नियमित २ किंवा ३ अंजीर खाल्ल्यास पोट सुद्धा भरलेले राहते आणि शरीराला अनेक फायदे होतात.

5 / 5 वाढलेले वजन कमी करण्यासाठी आहारात मखाणा खाण्याचा सल्ला दिला जातो. मखाणापासून बनवलेली खीर किंवा इतर पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतात.

Web Title: These dry fruits are a treasure for health regular consumption will keep you fit and young even at the age of 80

Published On: Feb 22, 2026 | 11:40 AM

Feb 22, 2026 | 11:40 AM
