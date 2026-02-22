Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
आधारसाठी ‘Invisible Shield’ लाँच! फसवणूक रोखण्यासाठी होणार मदत, कसं करणार काम? जाणून घ्या सविस्तर

प्रत्येक नवीन आधार नोंदणीची विशिष्टता सुनिश्चित करण्यासाठी संपूर्ण नोंदणीकृत आधार डेटाबेसशी जुळवली जाते. प्रत्येक डुप्लिकेशन काढण्याच्या प्रयत्नात अब्जावधी गणना समाविष्ट असतात.

Updated On: Feb 22, 2026 | 11:22 AM
  • आधार नोंदणीमध्ये मोठा बदल; फिंगरप्रिंट-फेस-आयरिस पडताळणी होणार अधिक अचूक
  • डुप्लिकेट आधार संपवणार AI? UIDAIचा ‘Invisible Shield’ गेमचेंजर ठरणार?
  • बायोमेट्रिक पडताळणीमध्ये क्रांती; UIDAIची स्वदेशी AI मॉडेल्स कार्यरत
भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (युआयडीएआय) एक अब्जाहून अधिक भारतीयांच्या ओळखीशी तडजोड होऊ नये, म्हणून पुढील पिढीतील एआयवर आधारित डिजिटल सुरक्षा चौकट सुरू करण्यात आली आहे. अदृश्य शिल्ड नावाचा हा उपक्रम आधार नोंदणी दरम्यान फिंगरप्रिंट, चेहरा आणि बुबुळ पडताळणीची अचूकता वाढवतो आणि बनावट आयडी तयार होण्यापासून रोखण्यासाठी अपडेट करतो. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, भारताच्या डिजिटल सुरक्षा चौकटीला बळकटी देण्यासाठी युआयडीएआयने सुरू केलेली ही प्रणाली एआयसक्षम आहे, जी क्षणार्धात लाखोंची गणना करण्यासाठी प्रवेगक संगणनाचा वापर करते.

आधार परिसंस्था सुरक्षित करणारी ही बहुस्तरीय प्रणाली नागरिकांचा विश्वास आणि डेटा अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी अदृश्य ढाल म्हणून काम करते. प्रत्येक नवीन आधार नोंदणीची विशिष्टता सुनिश्चित करण्यासाठी संपूर्ण नोंदणीकृत आधार डेटाबेसशी जुळवली जाते. या सुरक्षा चौकटीला आणखी बळकटी देण्यासाठी, हैदराबादस्थित इंटरनॅशनल इन्स्टट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीच्या सहकार्याने, युआयडीएआयने फिंगरप्रिंट्स, फेस आणि आयरिस स्कॅन यासारख्या सर्व बायोमेट्रिक पद्धतींसाठी स्वदेशी पद्धतीने प्रगत एआय मॉडेल्स विकसित केले आहेत.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

फसव्या नोंदणी रोखण्यासाठी, हे एआयवर आधारित मॉडेल्स एनवीडिया डीजीएक्सच्या उच्च्च कार्यक्षमता अनुमान पायाभूत सुविधांवर चालतात, ज्यामुळे लोकसंख्या-स्तरीय डेटाची सुरक्षित गणना आणि जुळणी शक्य होते. प्रत्येक डुप्लिकेशन काढण्याच्या प्रयत्नात अब्जावधी गणना समाविष्ट असतात. युआयडीएआयचे नवीनतम एआय अनुमान तंत्रांचा वापर करून अनेक राज्यांसाठी प्रगत डुप्लिकेशन काढणे आधीच पूर्ण केले आहे.

फसवणूक रोखण्यास मदत

नोंदणी घोटाळा रोखण्यासाठी युआयडीएआय एआयवर आधारित दस्तऐवज मेटाडेटा काढणे आणि प्रामाणिक स्त्रोतांविरुद्ध पडताळणी वापरत आहे. ही पायाभूत सुविधा दस्तऐवज पडताळणीसाठी डिजीलॉकरचे अ‍ॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसचा वापर करते. यामुळे फसवणूक रोखण्यास मदत होईल. नवीन उपक्रम दस्तऐवजाची प्रामाणिकता सुनिश्चित करण्यास, नोंदणी आणि अपडेट वेळा कमी करण्यास आणि सेवा गुणवत्ता सुधारण्यास मदत करेल.

आधार परिसंस्था सुरक्षित करण्यासाठी बहुस्तरीय AI ढाल सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे फसव्या नोंदणीवर लगाम घालण्यासाठी मदत होणार आहे. UIDAIची AI आधारित दस्तऐवज तपासणी प्रणाली सर्वांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. डेटा अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी नवी AI टेक्नॉलॉजी अतिशय महत्त्वाची आहे. आधार परिसंस्था सुरक्षित करणारी ही बहुस्तरीय प्रणाली नागरिकांचा विश्वास आणि डेटा अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी अदृश्य ढाल म्हणून करणार आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Published On: Feb 22, 2026 | 11:21 AM

