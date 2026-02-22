आधारसाठी ‘Invisible Shield’ लाँच! फसवणूक रोखण्यासाठी होणार मदत, कसं करणार काम? जाणून घ्या सविस्तर

WhatsApp Update: मेसेजिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये आलं भन्नाट फीचर… नवीन मेंबर्सही वाचू शकतील ग्रुपमधील जुने चॅट्स, कसं? जाणून घ्या
आधार परिसंस्था सुरक्षित करणारी ही बहुस्तरीय प्रणाली नागरिकांचा विश्वास आणि डेटा अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी अदृश्य ढाल म्हणून काम करते. प्रत्येक नवीन आधार नोंदणीची विशिष्टता सुनिश्चित करण्यासाठी संपूर्ण नोंदणीकृत आधार डेटाबेसशी जुळवली जाते. या सुरक्षा चौकटीला आणखी बळकटी देण्यासाठी, हैदराबादस्थित इंटरनॅशनल इन्स्टट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीच्या सहकार्याने, युआयडीएआयने फिंगरप्रिंट्स, फेस आणि आयरिस स्कॅन यासारख्या सर्व बायोमेट्रिक पद्धतींसाठी स्वदेशी पद्धतीने प्रगत एआय मॉडेल्स विकसित केले आहेत. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
फसव्या नोंदणी रोखण्यासाठी, हे एआयवर आधारित मॉडेल्स एनवीडिया डीजीएक्सच्या उच्च्च कार्यक्षमता अनुमान पायाभूत सुविधांवर चालतात, ज्यामुळे लोकसंख्या-स्तरीय डेटाची सुरक्षित गणना आणि जुळणी शक्य होते. प्रत्येक डुप्लिकेशन काढण्याच्या प्रयत्नात अब्जावधी गणना समाविष्ट असतात. युआयडीएआयचे नवीनतम एआय अनुमान तंत्रांचा वापर करून अनेक राज्यांसाठी प्रगत डुप्लिकेशन काढणे आधीच पूर्ण केले आहे.
नोंदणी घोटाळा रोखण्यासाठी युआयडीएआय एआयवर आधारित दस्तऐवज मेटाडेटा काढणे आणि प्रामाणिक स्त्रोतांविरुद्ध पडताळणी वापरत आहे. ही पायाभूत सुविधा दस्तऐवज पडताळणीसाठी डिजीलॉकरचे अॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसचा वापर करते. यामुळे फसवणूक रोखण्यास मदत होईल. नवीन उपक्रम दस्तऐवजाची प्रामाणिकता सुनिश्चित करण्यास, नोंदणी आणि अपडेट वेळा कमी करण्यास आणि सेवा गुणवत्ता सुधारण्यास मदत करेल.
आधार परिसंस्था सुरक्षित करण्यासाठी बहुस्तरीय AI ढाल सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे फसव्या नोंदणीवर लगाम घालण्यासाठी मदत होणार आहे. UIDAIची AI आधारित दस्तऐवज तपासणी प्रणाली सर्वांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. डेटा अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी नवी AI टेक्नॉलॉजी अतिशय महत्त्वाची आहे. आधार परिसंस्था सुरक्षित करणारी ही बहुस्तरीय प्रणाली नागरिकांचा विश्वास आणि डेटा अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी अदृश्य ढाल म्हणून करणार आहे.