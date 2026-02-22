अडचणीच्या काळात शाहरुख खानने मित्र सलमानला दिली साथ; लीलावती रुग्णालयात सलीम खान यांची घेतली भेट

प्रसिद्ध बॉलीवूड स्टार सलमान खानचे वडील आणि प्रसिद्ध लेखक सलीम खान यांची प्रकृती खालावल्यामुळे त्यांना मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. १७ फेब्रुवारी रोजी सलीम खान यांच्या समस्यांना सुरुवात झाली जेव्हा त्यांना किरकोळ मेंदू रक्तस्त्राव झाला. त्यांचा रक्तदाब वाढला, ज्यामुळे गुंतागुंत निर्माण झाली आणि डॉक्टरांनी त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवले. तेव्हापासून, सेलिब्रिटी सलीम खान यांना भेटण्यासाठी येत आहेत. अलिकडेच मलायका अरोरा तिच्या एक्स सासऱ्यांना भेटायला गेली. आता, शाहरुख खान देखील रुग्णालयात पोहोचला आहे.
शाहरुख खानने सलीम खान यांना दिली भेट
अभिनेता सलमान खानचे वडील सलीम खान पुन्हा एकदा त्यांच्या प्रकृतीबद्दल चर्चेत आहेत. सलीम खानच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी बॉलीवूड स्टार्स रुग्णालयाबाहेर रांगा लावत आहेत. आता, बॉलीवूड सुपरस्टार शाहरुख खाननेही सलीम खानच्या प्रकृतीची माहिती घेण्यासाठी लीलावती रुग्णालयात भेट दिली आहे. यासंबंधी शाहरुख खानचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. या व्हायरल व्हिडिओमध्ये, शाहरुख खान त्याच्या कारमधून लीलावती रुग्णालयात प्रवेश करताना दिसत आहे. तसेच शाहरुख खान हा सलमान खानचा सर्वात चांगला मित्र मानला जातो. आणि मित्रालाच आधार देण्यासाठी अभिनेता त्यांच्या वडिलांना भेटला.
सलीम खान हे एक बॉलीवूडमधील प्रसिद्ध लेखक
सलीम खान हे बॉलीवूडमधील एक उत्तम लेखक आहेत. त्यांनी अमर अकबर अँथनी, दीवार आणि शोले सारख्या क्लासिक चित्रपटांसह अनेक सुपरहिट चित्रपटांच्या कथा आणि पटकथा लिहिल्या आहेत. शाहरुख खानने यापूर्वी एका मुलाखतीत सांगितले होते की जेव्हा तो मुंबईत नवीन आला होता आणि संघर्ष करत होता तेव्हा तो सलमानच्या घरी जेवण करत असे आणि सलीम खान हा त्याचा मोठा आधार होता. शाहरुख खान एकदा म्हणाला होता की, “मी आज फक्त सलीम खान त्यांच्यामुळे शाहरुख खान आहे.”
सलमानच्या मित्राने शेअर केला सलीम खान यांच्या आरोग्याविषयीची अपडेट
काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार सलमान खान आणि त्याच्या कुटुंबाने रुग्णालय अधिकाऱ्यांना सलीम खानच्या आरोग्याविषयीचे अपडेट्स सार्वजनिक करू नयेत अशी विनंती केली आहे. दरम्यान, सलमान खानचा जवळचा मित्र अभिनेता संतोष शुक्ला यांनी अमर उजालाला सांगितले की सलीम खान आता बरे आहेत आणि त्यांना व्हेंटिलेटरवरून काढून टाकण्यात आले आहे.