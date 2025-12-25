आतड्यांच्या आरोग्यासाठी उत्तम ठरतील ‘हे’ सुपरफूड, आंबवलेल्या पदार्थांनी करा दिवसाची सुरुवात

हल्ली लहान मुलांपासून अगदी वयस्कर लोकांपर्यंत सगळेच पोटाच्या समस्येने त्रस्त आहेत. बद्धकोष्ठता, अपचन, गॅस आणि ऍसिडिटीची समस्या उद्भवल्यानंतर संपूर्ण आरोग्य बिघडून जाते.आतड्यांमध्ये साचून राहिलेल्या विषारी घटकांमुळे पोटात आम्ल्पित्त वाढते, ज्याच्या परिणामामुळे उलट्या, मळमळ आणि डोकेदुखीचा त्रास होतो. त्यामुळे दैनंदिन आहारात आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा आंबवलेल्या पदार्थांचे सेवन करावे. सकाळच्या नाश्त्यात किंवा भूक लागल्यानंतर तुम्ही आंबवलेले पदार्थ खाऊ शकता. हे पदार्थ आतड्यांमध्ये चांगल्या बॅक्टेरिया वाढवतात. (फोटो सौजन्य – istock)