Kolhapur News : नागरी वस्तीत शिरला गवा; वनविभागाच्या पथकाने घेतली घटनास्थळी धाव

नवी घटना घडल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले
दरम्यान, दौलतवाडी येथे पिसाळलेल्या कोल्ह्याने एका महिलेवर हल्ला करून तिला जखमी केल्याची घटना ताजी असतानाच, सावर्डे खुर्द येथे वन्यप्राण्याने थेट घरात प्रवेश केल्याची नवी घटना घडल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. सह्याद्री घाटाला लागून असलेल्या या भागात हिवाळ्यात वन्यप्राण्यांच्या हालचाली वाढत असल्याचे चित्र असून, अन्न व पाण्याच्या शोधात हे प्राणी नागरी वस्तीकडे वळत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सलग घडणाऱ्या या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत असून, वन विभागाने सतर्कता वाढविण्याची मागणी स्थानिकांकडून होत आहे.
जंगली प्राण्यांच्या वर्तनात बदल
गवा हा मोठा शाकाहारी वन्यप्राणी असून तो सामान्यतः जंगल, डोंगर उतार आणि मोकळ्या कुरणांमध्ये कळपाने वावरतो. मात्र अन्न व पाण्याच्या शोधात तो नवीन परिसर तपासतो, थंडीच्या दिवसांत तापमानातील बदलामुळे त्यांची हालचाल सकाळ संध्याकाळ वाढते. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शांत भाग शोधताना ते चुकून नागरी वस्तीत प्रवेश करतात.
नागरिकांनी खबरदारी घ्यावी
वन विभागाने नागरिकांना शांत राहण्याचे आवाहन केले आहे. अशा वेळी प्राण्याला घाबरविण्याचा किवा हाकलण्याचा प्रयत्न करू नये. त्वरित वन विभागाशी संपर्क साधावा, घराबाहेर कचरा, धान्य किंवा पिकांचे अवशेष साठवू नयेत, अशी सूचनाही देण्यात आली आहे. वन्यजीव मानव संघर्षाच्या ब्धटना वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता प्रशासनाने सज्ज राहण्याची गरज व्यक्त केली आहे.