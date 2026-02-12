13MP कॅमेरा, 8 GB रॅम अन् किंमत 8000 पेक्षा कमी! LAVA चा नवा स्मार्टफोन लाँच; पाणी आणि धुळीतही राहील टकाटक

लावाचे अनेक स्मार्टफोन भारतात लोकप्रिय आहेत. ही कंपनी नेहमीच ग्राहकांच्या मागणीनुसार बेस्ट परफॉर्मन्स आणि उत्तम किमतीत चांगले फोन्स ऑफर करत असते. नुकतेच कंपनीने एक नवीन स्मार्टफोन भारतात लाँच केला आहे.
जर तुम्ही फीचर फोनऐवजी नॉर्मल स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर लावाने एक नवीन फोन सादर केला आहे. भारतीय कंपनी लावाने त्यांचा नवीन एंट्री-लेव्हल स्मार्टफोन, Lava Yuva Star 3 लाँच केला आहे. विशेष म्हणजे त्याची किंमत 7500 रुपये आहे, ज्यामुळे हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये एक चांगला पर्याय बनला आहे.
कंपनीचा दावा आहे की तो कॉलिंग, व्हॉट्सॲप, ऑनलाइन क्लासेस आणि व्हिडिओ पाहणे यासारखी दैनंदिन कामे सहजतेने हाताळू शकतो. Lava Yuva Star 3 मध्ये 5000mAh बॅटरी आणि IP64 धूळ आणि पाण्याचे प्रतिरोधक क्षमता आहे, म्हणजेच फोन हलक्या धूळ आणि पाण्याच्या फवारण्यांपासून संरक्षित असेल. चला फोनच्या फीचर्सबद्दल जाणून घेऊयात.
Lava Yuva Star 3 हा स्मार्टफोन एकाच व्हेरिएंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. याच्या 4GB रॅम आणि 64GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 7,499 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हा फोन संपूर्ण भारतातील रिटेल स्टोअर्समध्ये उपलब्ध असेल. Lava Yuva Star 3 दोन आकर्षक रंगांमध्ये मिळतो – Indus Black आणि Siachen White.
या फोनमध्ये 6.75 इंचाचा HD+ डिस्प्ले देण्यात आला आहे. मोठी स्क्रीन असल्यामुळे व्हिडिओ पाहणे, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करणे आणि सोशल मीडियाचा वापर करणे अधिक सोयीस्कर ठरते.
Lava Yuva Star 3 मध्ये Octa-core प्रोसेसर देण्यात आला आहे. यात 4GB फिजिकल रॅमसोबत 4GB व्हर्च्युअल रॅमची सुविधा आहे, म्हणजेच एकूण 8GB रॅमचा अनुभव मिळतो. तसेच 64GB इंटरनल स्टोरेज देण्यात आले असून त्यात फोटो, व्हिडिओ आणि ॲप्स सहजपणे साठवता येतात.
फोनमध्ये 5000mAh क्षमतेची मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार ही बॅटरी दिवसभर आरामात साथ देते. यामध्ये Type-C पोर्ट आणि 10W चार्जिंग सपोर्ट देखील मिळतो.
फोटोग्राफीसाठी 13MP AI ड्युअल रियर कॅमेरा देण्यात आला आहे, तर फ्रंटला 5MP सेल्फी कॅमेरा आहे, ज्यामुळे सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंग करता येते.
या फोनची खास बाब म्हणजे IP64 डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टन्स फीचर. हलकी धूळ किंवा पाण्याचे शिंतोडे पडले तरी फोन सुरक्षित राहतो. या किमतीत असे फीचर मिळणे ही मोठी बाब मानली जाते. Lava Yuva Star 3 हा Android 15 Go Edition वर कार्यरत आहे. कंपनीकडून ग्राहकांना मोफत होम सर्व्हिसची सुविधा देखील दिली जात आहे. तसेच या फोनवर 1 वर्षांची वॉरंटीही उपलब्ध आहे.