Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

13MP कॅमेरा, 8 GB रॅम अन् किंमत 8000 पेक्षा कमी! LAVA चा नवा स्मार्टफोन लाँच; पाणी आणि धुळीतही राहील टकाटक

LAVA या स्मार्टफोन उत्पादक कंपनीने भारतात त्यांचा नवीन फोन Lava Yuva Star 3 लाँच केला आहे. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे या फोनची किंमत 7500 रुपये ठेवण्यात आली आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 05:32 PM
फोटो सौजन्य: X.com

फोटो सौजन्य: X.com

Follow Us:
Follow Us:
  • LAVA चा नवीन स्मार्टफोन लाँच
  • Lava Yuva Star 3 असे या फोनचे नाव
  • किंमत फक्त 7500 रुपये
भारतात एकीकडे चायनीज कंपन्यांच्या स्मार्टफोन्स मोठ्या प्रमाणात विक्री होत असताना, काही स्वदेशी ब्रॅण्ड्स देखील उत्तम स्मार्टफोन्स लाँच करत आहे. अशीच एक स्वदेशी स्मार्टफोन उत्पादक कंपनी म्हणजे LAVA.

लावाचे अनेक स्मार्टफोन भारतात लोकप्रिय आहेत. ही कंपनी नेहमीच ग्राहकांच्या मागणीनुसार बेस्ट परफॉर्मन्स आणि उत्तम किमतीत चांगले फोन्स ऑफर करत असते. नुकतेच कंपनीने एक नवीन स्मार्टफोन भारतात लाँच केला आहे.

जर तुम्ही फीचर फोनऐवजी नॉर्मल स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर लावाने एक नवीन फोन सादर केला आहे. भारतीय कंपनी लावाने त्यांचा नवीन एंट्री-लेव्हल स्मार्टफोन, Lava Yuva Star 3 लाँच केला आहे. विशेष म्हणजे त्याची किंमत 7500 रुपये आहे, ज्यामुळे हा फोन बजेट सेगमेंटमध्ये एक चांगला पर्याय बनला आहे.

Panasonic AC: उन्हाच्या तडाख्यापासून आरामाची गॅरंटी! म्हणाल ‘अजून हिवाळा संपला नाय वाटतं!’

कंपनीचा दावा आहे की तो कॉलिंग, व्हॉट्सॲप, ऑनलाइन क्लासेस आणि व्हिडिओ पाहणे यासारखी दैनंदिन कामे सहजतेने हाताळू शकतो. Lava Yuva Star 3 मध्ये 5000mAh बॅटरी आणि IP64 धूळ आणि पाण्याचे प्रतिरोधक क्षमता आहे, म्हणजेच फोन हलक्या धूळ आणि पाण्याच्या फवारण्यांपासून संरक्षित असेल. चला फोनच्या फीचर्सबद्दल जाणून घेऊयात.

Lava Yuva Star 3 किंमत आणि उपलब्धता

Lava Yuva Star 3 हा स्मार्टफोन एकाच व्हेरिएंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. याच्या 4GB रॅम आणि 64GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 7,499 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हा फोन संपूर्ण भारतातील रिटेल स्टोअर्समध्ये उपलब्ध असेल. Lava Yuva Star 3 दोन आकर्षक रंगांमध्ये मिळतो – Indus Black आणि Siachen White.

Lava Yuva Star 3 चे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

या फोनमध्ये 6.75 इंचाचा HD+ डिस्प्ले देण्यात आला आहे. मोठी स्क्रीन असल्यामुळे व्हिडिओ पाहणे, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करणे आणि सोशल मीडियाचा वापर करणे अधिक सोयीस्कर ठरते.

Lava Yuva Star 3 मध्ये Octa-core प्रोसेसर देण्यात आला आहे. यात 4GB फिजिकल रॅमसोबत 4GB व्हर्च्युअल रॅमची सुविधा आहे, म्हणजेच एकूण 8GB रॅमचा अनुभव मिळतो. तसेच 64GB इंटरनल स्टोरेज देण्यात आले असून त्यात फोटो, व्हिडिओ आणि ॲप्स सहजपणे साठवता येतात.

Mobile Charging Tips: चार्जिंगशी संबंधित ‘ही’ एक चूक तुमचा फोन करू शकते खराब, आजच बदला तुमची सवय; अन्यथा होईल मोठे नुकसान

फोनमध्ये 5000mAh क्षमतेची मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार ही बॅटरी दिवसभर आरामात साथ देते. यामध्ये Type-C पोर्ट आणि 10W चार्जिंग सपोर्ट देखील मिळतो.

फोटोग्राफीसाठी 13MP AI ड्युअल रियर कॅमेरा देण्यात आला आहे, तर फ्रंटला 5MP सेल्फी कॅमेरा आहे, ज्यामुळे सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंग करता येते.

या फोनची खास बाब म्हणजे IP64 डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टन्स फीचर. हलकी धूळ किंवा पाण्याचे शिंतोडे पडले तरी फोन सुरक्षित राहतो. या किमतीत असे फीचर मिळणे ही मोठी बाब मानली जाते. Lava Yuva Star 3 हा Android 15 Go Edition वर कार्यरत आहे. कंपनीकडून ग्राहकांना मोफत होम सर्व्हिसची सुविधा देखील दिली जात आहे. तसेच या फोनवर 1 वर्षांची वॉरंटीही उपलब्ध आहे.

Web Title: Lava yuva star 3 launched in india with price of 7500 rupees know features

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 05:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mobile Charging Tips: चार्जिंगशी संबंधित ‘ही’ एक चूक तुमचा फोन करू शकते खराब, आजच बदला तुमची सवय; अन्यथा होईल मोठे नुकसान
1

Mobile Charging Tips: चार्जिंगशी संबंधित ‘ही’ एक चूक तुमचा फोन करू शकते खराब, आजच बदला तुमची सवय; अन्यथा होईल मोठे नुकसान

Realme Smartphone Price Hike: ग्राहकांना बसला मोठा झटका! 4000 रुपयांपर्यंत वाढल्या ‘या’ स्मार्टफोनच्या किंमती, जाणून घ्या
2

Realme Smartphone Price Hike: ग्राहकांना बसला मोठा झटका! 4000 रुपयांपर्यंत वाढल्या ‘या’ स्मार्टफोनच्या किंमती, जाणून घ्या

OPPO K14x 5G: 50MP कॅमेरा आणि डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर… Oppo च्या नव्या स्मार्टफोनने सर्वांना फोडला घाम, किंमत केवळ इतकी
3

OPPO K14x 5G: 50MP कॅमेरा आणि डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर… Oppo च्या नव्या स्मार्टफोनने सर्वांना फोडला घाम, किंमत केवळ इतकी

Samsung Galaxy F70e:काय सांगता! 13 हजारांहून कमी किंमतीत फ्यूचर-प्रूफ 5G फोन लाँच.. प्रीमियम डिझाईन आणि जबरदस्त फीचर्स एकाच ठिकाणी
4

Samsung Galaxy F70e:काय सांगता! 13 हजारांहून कमी किंमतीत फ्यूचर-प्रूफ 5G फोन लाँच.. प्रीमियम डिझाईन आणि जबरदस्त फीचर्स एकाच ठिकाणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
13MP कॅमेरा, 8 GB रॅम अन् किंमत 8000 पेक्षा कमी! LAVA चा नवा स्मार्टफोन लाँच; पाणी आणि धुळीतही राहील टकाटक

13MP कॅमेरा, 8 GB रॅम अन् किंमत 8000 पेक्षा कमी! LAVA चा नवा स्मार्टफोन लाँच; पाणी आणि धुळीतही राहील टकाटक

Feb 12, 2026 | 05:32 PM
ODI World Cup 2027: वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठी Rohit Sharma सज्ज! सांगितला आपला ‘मेगा प्लॅन’; म्हणाला…

ODI World Cup 2027: वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठी Rohit Sharma सज्ज! सांगितला आपला ‘मेगा प्लॅन’; म्हणाला…

Feb 12, 2026 | 05:28 PM
National Productivity Day 2026: ‘मेक इन इंडिया’ ते स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग; उद्योगांना मिळाले नवे बळ

National Productivity Day 2026: ‘मेक इन इंडिया’ ते स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग; उद्योगांना मिळाले नवे बळ

Feb 12, 2026 | 05:25 PM
‘Dhurandhar’च्या तूफानानंतर आदित्य धर – रणवीर सिंह पुन्हा एकत्र? चाहत्यांना दिली हिंट

‘Dhurandhar’च्या तूफानानंतर आदित्य धर – रणवीर सिंह पुन्हा एकत्र? चाहत्यांना दिली हिंट

Feb 12, 2026 | 05:16 PM
Panasonic AC: उन्हाच्या तडाख्यापासून आरामाची गॅरंटी! म्हणाल ‘अजून हिवाळा संपला नाय वाटतं!’

Panasonic AC: उन्हाच्या तडाख्यापासून आरामाची गॅरंटी! म्हणाल ‘अजून हिवाळा संपला नाय वाटतं!’

Feb 12, 2026 | 05:12 PM
Bigg Boss Marathi Season 6: राखी-रुचितामध्ये झाला वाद! “मी एकटी नल्ली” राखीने उडवली रुचिताची खिल्ली

Bigg Boss Marathi Season 6: राखी-रुचितामध्ये झाला वाद! “मी एकटी नल्ली” राखीने उडवली रुचिताची खिल्ली

Feb 12, 2026 | 05:04 PM
Bangladesh Elections : बांगलादेशाच्या सत्तेची चावी कोणाकडे? ४७% मतदानांतर काऊंटडाऊन सुरु

Bangladesh Elections : बांगलादेशाच्या सत्तेची चावी कोणाकडे? ४७% मतदानांतर काऊंटडाऊन सुरु

Feb 12, 2026 | 05:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM