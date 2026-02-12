ODI World Cup 2027: वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठी Rohit Sharma सज्ज! सांगितला आपला ‘मेगा प्लॅन’; म्हणाला…

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाचा ब्रँड अॅम्बेसेडर रोहित शर्मा, आयसीसीच्या एका कार्यक्रमात एकदिवसीय विश्वचषकाबद्दल विचारले असता, त्याने स्पष्टपणे सांगितले. रोहित शर्मा म्हणाला, “मला माझ्या देशासाठी निश्चितच विश्वचषक जिंकायचा आहे. ते माझे नेहमीच स्वप्न राहिले आहे. मी ५० षटकांचा विश्वचषक पाहत मोठा झालो आणि त्यावेळी टी-२० विश्वचषक किंवा आयपीएलही नव्हता.
Rohit Sharma: Winning the World Cup for my country is something I’ve always looked upon. We grew up watching the 50-over WC. There was no T20 WC,no IPL back then. That was the pinnacle of cricket. It came once in four years, and there was so much desperation for that one trophy.… pic.twitter.com/54kDQBARPP — Rohan💫 (@rohann__45) February 11, 2026
त्यावेळी क्रिकेटमधील हा सर्वात मोठा कार्यक्रम होता, जो दर चार वर्षांनी आयोजित केला जात असे आणि आम्ही सर्वजण त्याची आतुरतेने वाट पाहत होतो. म्हणूनच, त्या ट्रॉफीला खूप महत्त्व होते आणि ती जिंकण्याची इच्छाही होती. मला खरोखरच ती ट्रॉफी हवी आहे हे खरे आहे, म्हणून मी ती जिंकण्यासाठी माझे सर्वोत्तम प्रयत्न करेन.”
२०२६ चा टी-२० विश्वचषक संपल्यानंतर, टीम इंडियाची तयारी पुन्हा एकदा एकदिवसीय विश्वचषकावर केंद्रित होईल. न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत रोहित शर्माचा फलंदाजीतील फॉर्म अपेक्षेप्रमाणे नसला तरी, त्यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत त्याची कामगिरी चांगली होती. शिवाय, गेल्या काही महिन्यांत रोहितने त्याच्या फिटनेसवरही मोठ्या प्रमाणात काम केले आहे, ज्याचे परिणाम मैदानावर स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. टीम इंडियाला इंग्लंड दौऱ्यावर पुढील एकदिवसीय मालिका खेळायची आहे.
