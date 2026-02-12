Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
ODI World Cup 2027: वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठी Rohit Sharma सज्ज! सांगितला आपला 'मेगा प्लॅन'; म्हणाला…

रोहित शर्मा, ज्याच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने २०२४ चा टी-२० विश्वचषक आणि त्यानंतर २०२५ च्या सुरुवातीला आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली होती, तो आता आपल्या देशासाठी एकदिवसीय विश्वचषक जिंकण्याचे स्वप्न पाहतो.

Updated On: Feb 12, 2026 | 05:29 PM
  • हिटमॅन रोहित शर्मा २०२७ च्या वनडे वर्ल्ड कपसाठी सज्ज
  • फिटनेसवर घेतोय मेहनत
  • म्हणाला…
Rohit Sharm on ODI World Cup 2027: सध्या लक्ष २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकावर केंद्रित असताना, भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे आयोजित करत असलेल्या २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकावरही आहे आणि सहभागी संघांनी या स्पर्धेची तयारी सुरू केली आहे. रोहित शर्मा, ज्याच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने २०२४ चा टी-२० विश्वचषक आणि त्यानंतर २०२५ च्या सुरुवातीला आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली होती, तो आता आपल्या देशासाठी एकदिवसीय विश्वचषक जिंकण्याचे स्वप्न पाहतो. रोहित, जो अजूनही एक खेळाडू आहे, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या दोन्ही स्वरूपांमधून निवृत्त झाला असल्याने, त्याच्या एकदिवसीय निवृत्तीबद्दलही अटकळ कायम आहे. हिटमॅन रोहितच्या एका निवेदनाने आता या प्रकरणाचे स्पष्टीकरण दिले आहे.

मला माझ्या देशासाठी निश्चितच विश्वचषक जिंकायचा आहे…

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाचा ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर रोहित शर्मा, आयसीसीच्या एका कार्यक्रमात एकदिवसीय विश्वचषकाबद्दल विचारले असता, त्याने स्पष्टपणे सांगितले. रोहित शर्मा म्हणाला, “मला माझ्या देशासाठी निश्चितच विश्वचषक जिंकायचा आहे. ते माझे नेहमीच स्वप्न राहिले आहे. मी ५० षटकांचा विश्वचषक पाहत मोठा झालो आणि त्यावेळी टी-२० विश्वचषक किंवा आयपीएलही नव्हता.

BCCI’s annual contract announcement ! ‘रो-को’ला बसला आर्थिक फटका; बोर्डाचा मोठा निर्णय; वाचा सविस्तर यादी 

त्यावेळी क्रिकेटमधील हा सर्वात मोठा कार्यक्रम होता, जो दर चार वर्षांनी आयोजित केला जात असे आणि आम्ही सर्वजण त्याची आतुरतेने वाट पाहत होतो. म्हणूनच, त्या ट्रॉफीला खूप महत्त्व होते आणि ती जिंकण्याची इच्छाही होती. मला खरोखरच ती ट्रॉफी हवी आहे हे खरे आहे, म्हणून मी ती जिंकण्यासाठी माझे सर्वोत्तम प्रयत्न करेन.”

रोहितने त्याच्या फिटनेसवर कठोर परिश्रम

२०२६ चा टी-२० विश्वचषक संपल्यानंतर, टीम इंडियाची तयारी पुन्हा एकदा एकदिवसीय विश्वचषकावर केंद्रित होईल. न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत रोहित शर्माचा फलंदाजीतील फॉर्म अपेक्षेप्रमाणे नसला तरी, त्यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत त्याची कामगिरी चांगली होती. शिवाय, गेल्या काही महिन्यांत रोहितने त्याच्या फिटनेसवरही मोठ्या प्रमाणात काम केले आहे, ज्याचे परिणाम मैदानावर स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. टीम इंडियाला इंग्लंड दौऱ्यावर पुढील एकदिवसीय मालिका खेळायची आहे.

IND vs USA : नाणेफेक सोडून कर्णधार सूर्या अचानक गेला कुठे? हा व्हिडिओ इंटरनेटवर वेगाने होत आहे Viral

Published On: Feb 12, 2026 | 05:28 PM

