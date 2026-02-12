अजितदादांची प्रचंड आठवण, माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला दादा न्याय देऊन गेले; अमोल बालवडकर भावूक

अमोल बालवडकर म्हणाले, पुणे महानगरपालिका सभागृहात लोकनेते स्व. अजितदादा पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली. आज आपल्यात जर अजितदादा राहिले असते तर, पुणेकरांनी दाखवलेल्या विश्वासाचे सोने करत शहराचा विकास घडवावा, असा संदेश दादांनी नक्कीच दिला असता. पुण्याच्या विकासासाठी आयुष्य झोकून देणारा नेता आज आपल्यात नाही, ही राज्यासाठी व पुणेकरांसाठी मोठी हानी आहे. कार्यकर्त्याला बळ देणारे, दिलेला शब्द पाळणारे आणि प्रशासनावर भक्कम पकड असलेले दादा माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला न्याय देऊन गेले ही भावना मनात कायम राहील. पहाटेपासून ते रात्रीपर्यंत राज्य आणि शहरासाठी झटणारा नेता आपण गमावला अशी भावना अमोल बालवडकर यांनी व्यक्त केली.
पुढे बोलताना बालवडकर म्हणाले, पूर्वी वेगळ्या पक्षात काम करत असूनही शेवटच्या क्षणी माझ्यावर विश्वास ठेवून दादांनी मला साथ दिली, हे संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिले. पुणेकरांच्या प्रत्येक प्रश्नावर ते प्रामाणिकपणे काम करत होते, कारण त्यांना पुण्याबद्दल विशेष जिव्हाळा होता. त्यामुळे त्यांच्या आठवणीत बोलताना भावूक झालो. तसेच दिवंगत खासदार गिरीशजी बापट साहेबांचेही मला लाभलेले मार्गदर्शन आठवते, असेही मत अमोल बालवडकर यांनी मांडले.
माझ्या प्रभागातील ४०,००० चौ. फुटांचे बंद रुग्णालय सुरू करून गोरगरिबांसाठी आरोग्यसेवा उपलब्ध करावी आणि त्या रुग्णालयाला अजितदादांचे नाव द्यावे, अशी मागणी अमोल बालवडकर यांनी महापौरांकडे केली. तसेच अजित पवारांनी महानगरपालिका निवडणुकीत पुणेकरांना दिलेला शब्द पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने पुणे मेट्रोमध्ये किमान एक महिना प्रायोगिक तत्त्वावर मोफत प्रवास सुरू करून वाहतूक, प्रदूषण व नागरिकांच्या प्रवासावर होणारा परिणाम पाहावा, असा प्रस्तावही अमोल बालवडकर यांनी मांडला. हीच अजित दादांना खरी दादांना श्रद्धांजली ठरेल, असंही ते म्हणाले.
हे सुद्धा वाचा : कर्वेनगरमधील नदीपात्रालगतच्या परिसरात पोलीस चौकी करा; नगरसेवक स्वप्नील दुधाने यांची पोलीस आयुक्तांकडे मागणी