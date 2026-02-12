Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
RSA vs AFG : ‘चॅलेंजसाठी तयार राहा, शेवटपर्यंत लढा…’, सुपर ओव्हरच्या थरारानंतर कर्णधार एडेन मार्करामने केला खुलासा

११ फेब्रुवारी रोजी टी२० विश्वचषक २०२६ च्या ग्रुप डी सामन्यात दक्षिण आफ्रिका संघाने सुपर ओव्हरपर्यंत गेलेल्या या सामन्यात विजय मिळवला. या विजयानंतर दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधाराने मोठे भाष्य केले आहे.

Updated On: Feb 12, 2026 | 05:43 PM
RSA vs AFG: 'Be ready for the challenge, fight till the end...', reveals captain Aiden Markram after the Super Over thriller

सुपर ओव्हरच्या थरारानंतर कर्णधार एडेन मार्करामचे भाष्य(फोटो-सोशल मीडिया)

RSA vs AFG, T20 World Cup 2026 : टी२० विश्वचषक २०२६ च्या ग्रुप डी सामन्यात काल  अफगाणिस्तान आणि दक्षिण आफ्रिका संघ आमनेसामने आले होते. या सामन्यात दोन वेळा सुपर ओव्हर खेळवण्यात आल्या. या सामन्यात पहिली सुपर ओव्हर टाय होऊन दुसऱ्या सुपर ओव्हरमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने अफगाणिस्तानला पराभूत केले. या सामन्यानंतर, दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार एडन मार्कराम म्हणाला की  ‘अफगाणिस्तानविरुद्धच्या चॅलेंजसाठी तयार राहावे लागेल आणि शेवटपर्यंत लढा द्यावा लागेल असे मी माझ्या सहकाऱ्यांना आधीच सांगितले होते.’ दक्षिण आफ्रिका आणि अफगाणिस्तान संघ यांच्यात रोमांचक सामना खेळला गेला ज्यामध्ये दक्षिण आफ्रिकेने अखेरच्या चेंडूवर बाजी मारली.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : आज नामिबिया आणि भारत आमनेसामने! दिल्लीच्या मैदानावर सूर्याआर्मीचा रेकॉर्ड काय सांगतो? वाचा सविस्तर

बुधवारी खेळलेला सामना टी-२० विश्वचषक इतिहासातील सर्वात रोमांचक सामन्यांपैकी एक ठरला. या रोमांचक ग्रुप डी सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने सहा विकेट्सवर १८७ धावा केल्या आणि दोन सुपर ओव्हरनंतर अफगाणिस्तानचा पराभव केला. अफगाणिस्तानने १८७ धावा करून बरोबरी साधली, परंतु पहिली सुपर ओव्हर बरोबरीत आल्यानंतर दुसरी सुपर ओव्हर खेळवण्यात आली, परंतु त्यांना जिंकण्यासाठी आवश्यक असलेल्या २४ धावा करता आल्या नाहीत. मॅचनंतरच्या सादरीकरण समारंभात मार्कराम म्हणाले, हे शब्दात मांडणे खूप कठीण आहे. हा एक कठीण सामना होता. संघ तुमच्यावर प्रचंड दबाव आणतात. जेव्हा तुम्ही स्वतःवर दबाव आणायला सुरुवात करता तेव्हा परिस्थिती कठीण होते. विजय आणि गुणांसाठी मी आभारी आहे. वेगवान गोलंदाज लुंगी निगडीला त्याच्या उत्कृष्ट गोलंदाजीसाठी सामनावीराचा पुरस्कार मिळाला, परंतु त्याने पहिल्या सुपर ओव्हरमध्ये १७ धावा दिल्या. पण फिरकी गोलंदाज केशव महाराजने दुसऱ्या षटकात दक्षिण आफ्रिकेसाठी शानदार गोलंदाजी केली आणि दोन विकेट घेऊन सामना त्याच्या संघाच्या बाजूने वळवला.

हेही वाचा : IND vs PAK, T20 World Cup 2026 : ‘भारताविरुद्ध वेगळ्या मानसिकतेने….’ पाकिस्तानच्या साहीबजादा फरहानचे विधान

कर्णधार मार्कराम म्हणाला, शेवटी, सुपर ओव्हरमध्ये, तुम्ही तुमचा सर्वोत्तम, सर्वात आत्मविश्वासू खेळाडू निवडता. लुंगीने पहिल्या षटकात जास्त चुका केल्या नाहीत, परंतु नंतर त्याने चांगली धावसंख्या उभारली. केशवच्या बाबतीतही असेच घडले. फिरकी गोलंदाजासाठी हे कठीण आहे, परंतु तरीही आम्हाला त्याच्यावर विश्वास होता. मी मुलांना सांगितले की लक्ष्य चांगले आहे, परंतु आम्हाला आव्हानाला तोंड द्यावे लागले. मी ते पूर्णपणे स्वीकार्य नव्हतो आणि मला वाटले की आम्ही काही संधी गमावल्या.

