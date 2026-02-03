Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Photos »
  • This Is The Most Dangerous Fish In The World Can Take The Lives Of More Than 30 People At A Time Read In Detail

‘हा’ आहे जगातील सगळ्यात खतरनाक मासा! एकाच वेळी घेऊ शकतो ३० पेक्षा जास्त लोकांचा जीव, वाचा सविस्तर

जगभरात असंख्य माशांचा प्रजाती आहेत. काही मासे समुद्राच्या खोल पाण्यात तळाशी असतात तर काही मासे समुद्रातील वाळूवर पाण्याशिवाय जगतात. दैनंदिन आहारात काही माशांचे सेवन केले जाते. मासे खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. पण काही मासे शरीरासाठीच नाहीतर जीवाला सुद्धा धोका निर्माण करतात. त्यातील असा एक मासा आहे जो एकाच वेळी ३० पेक्षा जास्त व्यक्तींचा जीव घेऊ शकतो. त्यामुळे खोल समुद्रात मासेमारी करताना खूप सावधगिरी बाळगावी लागते. चला तर जाणून घेऊया जगातील सगळ्यात विषारी आणि खतरनाक माशाची सविस्तर माहिती. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Feb 03, 2026 | 10:48 AM
'हा' आहे जगातील सगळ्यात खतरनाक मासा! एकाच वेळी घेऊ शकतो ३० पेक्षा जास्त लोकांचा जीव, वाचा सविस्तर

'हा' आहे जगातील सगळ्यात खतरनाक मासा! एकाच वेळी घेऊ शकतो ३० पेक्षा जास्त लोकांचा जीव, वाचा सविस्तर

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 जगातील सगळ्यात खतरनाक माशाचे नाव पफर फिश आहे. हा मासा जगभरात सगळ्यात खतरनाक आणि विषारी मानला जातो. दिसायला सुंदर असणारा मासा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात विषारी कणा असलेला मासा मानला जातो.

जगातील सगळ्यात खतरनाक माशाचे नाव पफर फिश आहे. हा मासा जगभरात सगळ्यात खतरनाक आणि विषारी मानला जातो. दिसायला सुंदर असणारा मासा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात विषारी कणा असलेला मासा मानला जातो.

2 / 5 पफर फिश एकाच वेळी ३० पेक्षा जास्त लोकांचा जीव घेऊ शकतो. या माशामध्ये खूप जास्त विष असते. त्यामुळे कायमच पफर फिशपासून चार हात लांब राहण्याचा सल्ला दिला जातो.

पफर फिश एकाच वेळी ३० पेक्षा जास्त लोकांचा जीव घेऊ शकतो. या माशामध्ये खूप जास्त विष असते. त्यामुळे कायमच पफर फिशपासून चार हात लांब राहण्याचा सल्ला दिला जातो.

3 / 5 पफर फिशच्या शरीरात 'टेट्रोडोटॉक्सिन' नावाचे विष असते, जे सायनाइडपेक्षा 1200 पटीने खूप जास्त घातक असते. त्यामुळे हा मासा एकाच वेळी अनेक लोकांचे जीव घेऊ शकतो.

पफर फिशच्या शरीरात 'टेट्रोडोटॉक्सिन' नावाचे विष असते, जे सायनाइडपेक्षा 1200 पटीने खूप जास्त घातक असते. त्यामुळे हा मासा एकाच वेळी अनेक लोकांचे जीव घेऊ शकतो.

4 / 5 या माशाची सगळ्यात भीतीदायक गोष्ट म्हणजे पफर फिशच्या विषावर अद्याप कोणतेही किंवा उतारा आला आहे. त्यामुळे मानवासाठी हा मासा जीवघेणा ठरतो.

या माशाची सगळ्यात भीतीदायक गोष्ट म्हणजे पफर फिशच्या विषावर अद्याप कोणतेही किंवा उतारा आला आहे. त्यामुळे मानवासाठी हा मासा जीवघेणा ठरतो.

5 / 5 समुद्रात ज्यावेळी पफर माशाला धोका जाणवतो तेव्हा तो स्वतःच्या शरीरात पाणी किंवा हवा भरून घेतो ज्यामुळे माशाचा आकार मोठ्या चेंडूसारखा दिसतो.

समुद्रात ज्यावेळी पफर माशाला धोका जाणवतो तेव्हा तो स्वतःच्या शरीरात पाणी किंवा हवा भरून घेतो ज्यामुळे माशाचा आकार मोठ्या चेंडूसारखा दिसतो.

Web Title: This is the most dangerous fish in the world can take the lives of more than 30 people at a time read in detail

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 10:48 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘हा’ आहे जगातील सगळ्यात खतरनाक मासा! एकाच वेळी घेऊ शकतो ३० पेक्षा जास्त लोकांचा जीव, वाचा सविस्तर

‘हा’ आहे जगातील सगळ्यात खतरनाक मासा! एकाच वेळी घेऊ शकतो ३० पेक्षा जास्त लोकांचा जीव, वाचा सविस्तर

Feb 03, 2026 | 10:48 AM
T20 World Cup 2026 मधून बाहेर झाल्यानंतर पॅट कमिन्सने सोडले मौन! आयपीएलबद्दलही दिली मोठी अपडेट

T20 World Cup 2026 मधून बाहेर झाल्यानंतर पॅट कमिन्सने सोडले मौन! आयपीएलबद्दलही दिली मोठी अपडेट

Feb 03, 2026 | 10:47 AM
Mardaani 3 ला चौथ्या दिवशी झटका! Border 2 ने दिली जबरदस्त टक्कर; जाणून घ्या Collection

Mardaani 3 ला चौथ्या दिवशी झटका! Border 2 ने दिली जबरदस्त टक्कर; जाणून घ्या Collection

Feb 03, 2026 | 10:46 AM
Chhatrapati Sambhajinagar Accident: आहिल्यानगर रोडवर भीषण रिक्षा अपघात; दोघांचा जागीच मृत्यू तर…

Chhatrapati Sambhajinagar Accident: आहिल्यानगर रोडवर भीषण रिक्षा अपघात; दोघांचा जागीच मृत्यू तर…

Feb 03, 2026 | 10:42 AM
कोणत्याही कस्टर्ड पावडर किंवा साखरेचे वापर न करता घरीच बनवा गुलाबी स्ट्रॉबेरी फ्रूट सॅलेड, डाएट करणाऱ्यांना नक्कीच आवडेल

कोणत्याही कस्टर्ड पावडर किंवा साखरेचे वापर न करता घरीच बनवा गुलाबी स्ट्रॉबेरी फ्रूट सॅलेड, डाएट करणाऱ्यांना नक्कीच आवडेल

Feb 03, 2026 | 10:26 AM
नॉस्टॅल्जियाचा तडका! रंबा होsss… व्हायरल गाण्यावर थिरकली ओरिजिनल डान्सर, 45 वर्षांनंतरही तोच जोश पाहून चाहते घायाळ; Video Viral

नॉस्टॅल्जियाचा तडका! रंबा होsss… व्हायरल गाण्यावर थिरकली ओरिजिनल डान्सर, 45 वर्षांनंतरही तोच जोश पाहून चाहते घायाळ; Video Viral

Feb 03, 2026 | 10:26 AM
US Iran Nuclear Talks : इराण झुकलं? भीषण तणावानंतर अमेरिकेशी चर्चेस तयार; तुर्कीत रंगणार कूटनीती

US Iran Nuclear Talks : इराण झुकलं? भीषण तणावानंतर अमेरिकेशी चर्चेस तयार; तुर्कीत रंगणार कूटनीती

Feb 03, 2026 | 10:21 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM
Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Feb 02, 2026 | 04:38 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM
Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Feb 02, 2026 | 04:21 PM
माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

Feb 02, 2026 | 03:19 PM