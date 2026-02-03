‘हा’ आहे जगातील सगळ्यात खतरनाक मासा! एकाच वेळी घेऊ शकतो ३० पेक्षा जास्त लोकांचा जीव, वाचा सविस्तर

जगभरात असंख्य माशांचा प्रजाती आहेत. काही मासे समुद्राच्या खोल पाण्यात तळाशी असतात तर काही मासे समुद्रातील वाळूवर पाण्याशिवाय जगतात. दैनंदिन आहारात काही माशांचे सेवन केले जाते. मासे खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. पण काही मासे शरीरासाठीच नाहीतर जीवाला सुद्धा धोका निर्माण करतात. त्यातील असा एक मासा आहे जो एकाच वेळी ३० पेक्षा जास्त व्यक्तींचा जीव घेऊ शकतो. त्यामुळे खोल समुद्रात मासेमारी करताना खूप सावधगिरी बाळगावी लागते. चला तर जाणून घेऊया जगातील सगळ्यात विषारी आणि खतरनाक माशाची सविस्तर माहिती. (फोटो सौजन्य – istock)