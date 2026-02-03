नॉस्टॅल्जियाचा तडका! रंबा होsss... व्हायरल गाण्यावर थिरकली ओरिजिनल डान्सर, 45 वर्षांनंतरही तोच जोश पाहून चाहते घायाळ; Video Viral

मोबाईल टॉवरवर चढून व्यक्ती घेऊ लागला सेल्फी, पाहून सर्वांचेच हात थरथर कापू लागले; Video Viral
काय दिसलं व्हिडिओत?
कल्पना अय्यर ६९ वर्षांच्या आहेत आणि या वयात त्या ज्या पद्धतीने या गाण्यावर नाचतात ते खरोखरच कौतुकास्पद आहे. त्यांचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर होताच तो प्रचंड वेगाने इंटरनेटवर व्हायरल झाला. या व्हिडिओमध्ये अभिनेत्रीने जांभळ्या रंगाची साडी परिधान केल्याचे दिसते. त्यांनी कोणत्या तरी कौटुंबिक सोहळ्यात परफॉर्मन्स दिल्याचे समजते. त्या ज्याप्रकारे गाण्यावर आपली कंबर थिरकवत आहेत जे पाहून यूजर्स अवाक् झाले आहेत. या वयातच त्यांचा तोच जोश पाहून यूजर्सने अभिनेत्रीने काैतुक केले.
हे गाण १९७७ च्या “अरमान” चित्रपटातील आहे. कल्पना अय्यरने मूळ व्हिडिओमध्येही नृत्य केले होते. त्यावेळी तिचा उत्साह आणि सध्याचा उत्साह निर्विवाद आहे. हे गाणे उषा उथुप यांनी गायले होते. “धुरंधर” चित्रपटाच्या रिलीजनंतर हे गाणे पुन्हा एकदा ट्रेंडमध्ये आले आणि आता लोक कल्पनाचा डान्स व्हिडिओ पाहून आनंदित आहेत.
View this post on Instagram
पाप-पुण्याचा हा कसला हिशोब? 165 लीटर तूप थेट गंगेत ओतलं…; नेटकऱ्यांचा संताप, VIDEO VIRAL
व्हायरल होत असलेला हा व्हिडिओ @urbanasian नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “हे अप्रतिम आहे! किती चैतन्यपूर्ण! खूप आवडले!” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “अप्रतिम मॅडम. तुम्ही आम्हा सर्वांना जे आवडते ते करण्यासाठी नेहमी प्रेरणा देत राहता” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “तिची ऊर्जा खूप आवडली. आशा आहे की आयुष्यात पुढे जाऊन मी सुद्धा तिच्यासारखीच होईन”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.