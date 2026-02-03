Chhatrapati Sambhajinagar Accident: आहिल्यानगर रोडवर भीषण रिक्षा अपघात; दोघांचा जागीच मृत्यू तर…

जखमी आणि मृतकाची माहिती
अपघातातील जखमींवर रुग्णालयात उपचार करण्यात येत आहे. तर यात रईस हसीम शेख (रिक्षा चालक, वय 35वर्ष अंदाजे रा. रांजणगाव , छ. संभाजीनगर), रुक्मिणी येणगे (वय 45 वर्ष अंदाजे, प्रवासी) या दोघांचा मृत्यू झाला आहे. तर शितल मोरे (वय 24 वर्ष अंदाजे) पायल वरदे (वय 19 वर्ष अंदाजे, रा. शिवनेरी कॉलोनी, रांजणगाव, वाळूज MIDC) या दोघी जखमींची प्रवासी व्यक्तीची नावे आहेत. मात्र अपघाताचे नेमकं कारण अद्याप कळू शकलेले नाही. मात्र या अपघाताने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
Ans: छत्रपती संभाजीनगरच्या आहिल्यानगर रोडवर सोमवारी रात्री 2 वाजता.
Ans: रिक्षा चालकासह दोन जणांचा मृत्यू झाला.
Ans: दोन तरुणी गंभीर जखमी असून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.