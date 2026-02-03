Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Chhatrapati Sambhajinagar Accident: आहिल्यानगर रोडवर भीषण रिक्षा अपघात; दोघांचा जागीच मृत्यू तर…

छत्रपती संभाजीनगरच्या आहिल्यानगर रोडवर मध्यरात्री भीषण रिक्षा अपघात झाला. रिक्षाचा चुराडा झाला असून चालकासह दोन जणांचा मृत्यू, तर दोन तरुणी गंभीर जखमी झाल्या आहेत.

Feb 03, 2026 | 10:42 AM
  • सोमवारी रात्री 2 वाजता आहिल्यानगर रोडवर अपघात
  • रिक्षा पूर्णपणे चुरडली; अग्निशमन दलाकडून रेस्क्यू
  • दोघांचा मृत्यू तर दोन तरुणी गंभीर जखमी
छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर येथे अहिल्यानगर रोडवर रिक्षाचा भीषण अपघात झाला आहे. हा अपघात इतका भीषण होता की या अपघातात रिक्षाचा अक्षरशः चुराडा झाला. तर रिक्षात अडकलेल्या रिक्षा चालकाला अग्निशमन दलाने रेस्क्यू करून बाहेर काढले. या अपघातात रिक्षा चालकासह २ जण ठार झाल्याची माहिती आहे. तर २ जण गंभीर जखमी झाले आहे. सोमवारी रात्री २ वाजताच्या सुमारास हा अपघात झाला.

जखमी आणि मृतकाची माहिती

अपघातातील जखमींवर रुग्णालयात उपचार करण्यात येत आहे. तर यात रईस हसीम शेख (रिक्षा चालक, वय 35वर्ष अंदाजे रा. रांजणगाव , छ. संभाजीनगर), रुक्मिणी येणगे (वय 45 वर्ष अंदाजे, प्रवासी) या दोघांचा मृत्यू झाला आहे. तर शितल मोरे (वय 24 वर्ष अंदाजे) पायल वरदे (वय 19 वर्ष अंदाजे, रा. शिवनेरी कॉलोनी, रांजणगाव, वाळूज MIDC) या दोघी जखमींची प्रवासी व्यक्तीची नावे आहेत. मात्र अपघाताचे नेमकं कारण अद्याप कळू शकलेले नाही. मात्र या अपघाताने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघात कुठे आणि केव्हा झाला?

    Ans: छत्रपती संभाजीनगरच्या आहिल्यानगर रोडवर सोमवारी रात्री 2 वाजता.

  • Que: अपघातात किती जणांचा मृत्यू झाला?

    Ans: रिक्षा चालकासह दोन जणांचा मृत्यू झाला.

  • Que: जखमींची स्थिती कशी आहे?

    Ans: दोन तरुणी गंभीर जखमी असून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Published On: Feb 03, 2026 | 10:42 AM

