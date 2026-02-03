T20 World Cup 2026 मधून बाहेर झाल्यानंतर पॅट कमिन्सने सोडले मौन! आयपीएलबद्दलही दिली मोठी अपडेट

ऑस्ट्रेलियाचा कसोटी आणि एकदिवसीय कर्णधार पॅट कमिन्सने भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे आयोजित होणाऱ्या २०२६ च्या आयसीसी टी-२० विश्वचषकातून माघार का घेतली याचा खुलासा केला आहे. ऑस्ट्रेलियाने टी-२० विश्वचषकासाठी १५ जणांच्या संघाची घोषणा केली, परंतु कमिन्सचे नाव संघातून गायब होते. कमिन्सने आता आपले मौन सोडले आहे, तो काही काळापासून पाठीच्या दुखापतीने त्रस्त आहे आणि तो आणखी वाढवू इच्छित नव्हता. त्यामुळे त्याने टी-२० विश्वचषकात न खेळण्याचा निर्णय घेतला. त्याच्या जागी बेन द्वारशियसला संघात स्थान देण्यात आले आहे.
टी-२० विश्वचषकातून माघार घेण्याच्या निर्णयाबाबत कमिन्सने स्पष्टपणे सांगितले की तो त्याच्या आरोग्याबाबत कोणताही धोका पत्करू इच्छित नाही. अमेझॉन प्राइम व्हिडिओवर बोलताना तो म्हणाला, “हे खरोखर दुर्दैवी होते. मला बरे वाटत होते, पण माझ्याकडे वेळ नव्हता.” त्याने स्पष्ट केले की सुरुवातीला त्याला वाटले होते की अॅडलेड कसोटीनंतर चार आठवड्यांत सर्व काही ठीक होईल, परंतु नंतर त्याला जाणवले की दुखापत बरी होण्यास जास्त वेळ लागेल.
ऑस्ट्रेलियाला अलिकडेच पाकिस्तानविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत क्लीन स्वीपचा सामना करावा लागला होता, ज्यामुळे विश्वचषकासाठी संघाच्या तयारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. अनुभवी वेगवान गोलंदाज कमिन्सची अनुपस्थिती चिंतेचा विषय आहे. ऑगस्टमध्ये बांगलादेशविरुद्ध घरच्या मैदानावर मालिका, सप्टेंबरमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा कसोटी दौरा, त्यानंतर न्यूझीलंडविरुद्ध चार कसोटी सामने आहेत आणि २०२७ मधील बहुतेक सामने परदेशात आहेत हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
Pat Cummins admits a desire to be right for the jam-packed Test schedule is part of the reason why he’ll miss the T20 World Cup: https://t.co/aN9oJtRr4T pic.twitter.com/cUzphOoGzQ — cricket.com.au (@cricketcomau) February 3, 2026
कमिन्स म्हणाला की, “सामन्यांची संख्या पाहता, वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत थोडे सावध राहणे चांगले वाटले.” तथापि, २६ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या आयपीएल २०२६ मध्ये सनरायझर्स हैदराबादचे नेतृत्व करण्याची त्याला आशा आहे. तो म्हणाला की सर्व काही त्याच्या तंदुरुस्तीवर अवलंबून असेल. तो त्याच्या पाठीचा आणखी एक स्कॅन करेल आणि नंतर हळूहळू परत येईल. त्याला वाटते की टी-२० फॉरमॅटमध्ये परतणे हे कसोटी क्रिकेटमध्ये परतण्यापेक्षा थोडे सोपे आहे.
२०११ मध्ये ऑस्ट्रेलियाकडून टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणाऱ्या पॅट कमिन्सने आतापर्यंत ५७ टी-२० सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये ७.४४ च्या इकॉनॉमी रेटने ६६ विकेट्स घेतल्या आहेत. टी-२० मध्ये त्याच्याकडे ५३७ धावा आहेत. टी-२० मध्ये दोन हॅट्रिक घेण्याचा विक्रम कमिन्सच्या नावावर आहे. २०२४ च्या टी-२० विश्वचषकात त्याने अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशविरुद्ध सलग दोन सामन्यांमध्ये हॅट्रिक घेऊन इतिहास रचला.