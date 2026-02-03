Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Mardaani 3 ला चौथ्या दिवशी झटका! Border 2 ने दिली जबरदस्त टक्कर; जाणून घ्या Collection

राणी मुखर्जीचा चित्रपट "मर्दानी ३" वाईट स्थितीत असल्याचे दिसून येते. पहिल्या सोमवारी किंवा चौथ्या दिवशी चित्रपटाचा कलेक्शन सर्वात कमी असल्याचे दिसले. त्याने सनी देओलच्या "बॉर्डर २" पेक्षा ६२.६१% कमी कमाई केली आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 10:46 AM
अखेर ज्याची भीती होती तेच घडले राणी मुखर्जी अभिनीत आणि अभिराज मीनावाला दिग्दर्शित “मर्दानी ३” चित्रपट प्रदर्शित होऊन चार दिवस उलटले आहेत आणि आता त्याने भारतात ₹२० कोटीचे कलेक्शन देखील पार करू शकला नाही आहे. या क्राईम-थ्रिलर चित्रपटाने पहिल्या सोमवारी सर्वात कमी कमाई केली. पहिल्या रविवारी त्याच्या कमाईत वाढ झाली असली तरी, चौथ्या दिवशी त्याच्या कमाईत मोठी घसरण झालेली दिसून आली आहे, २ फेब्रुवारी रोजी फक्त ₹२.१५ कोटी चित्रपटाची कमाई झाली आहे.

राणी मुखर्जीचा चित्रपट “मर्दानी ३” मध्ये मुलींच्या बेपत्ता होण्याच्या आणि त्यांना होणाऱ्या अत्याचारांची कथा दाखवण्यात आली आहे. मल्लिका प्रसाद आणि जानकी बोडीवाला या दोन्ही अभिनेत्रींनी या मध्ये महत्वाची भूमिका साकारली आहे. यशराज फिल्म्सच्या बॅनरखाली निर्मित, आदित्य चोप्रा यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली होती. या चित्रपटाने ₹४ कोटींची कमाई केली आहे आणि पहिल्या रविवारी ₹७.२५ कोटी कमाई केल्याचे वृत्त आहे, जी आतापर्यंतची सर्वाधिक कमाई आहे. परंतु, चौथ्या दिवशी या चित्रपटाच्या कमाईमध्ये घट दिसून आला आहे.

शाहिद कपूरच्या O’Romeo ला मोठा झटका! चित्रपटाच्या प्रदर्शना आधीच टांगती तलवार; नेमकं काय आहे प्रकरणं?

‘मर्दानी ३’ चा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिवस ४

सॅनिकच्या मते, ‘मर्दानी ३’ ने पहिल्या सोमवारी, म्हणजेच चौथ्या दिवशी अंदाजे ₹२.१५ कोटी कमावले. यामुळे भारतात चित्रपटाची एकूण कमाई ₹१९.६५ कोटी झाली आहे, जी त्याच्या पहिल्या रविवारी म्हणजेच तिसऱ्या दिवसाच्या तुलनेत ७०.३४% कमी आहे. १ फेब्रुवारी रोजी त्याने ₹७.२५ कोटी आणि ३१ जानेवारी रोजी ₹६.२५ कोटी कमावले होते. तसेच, आता हे आकडे कमी होताना दिसत आहेत.

‘मर्दानी ३’ ने भारतात एकूण कमाई

  • पहिला दिवस, शुक्रवार – ₹४ कोटी
  • दुसरा दिवस, शनिवार – ₹६.२५ कोटी
  • तिसरा दिवस, रविवार – ₹७.२५ कोटी
  • चौथा दिवस, सोमवार – ₹२.१५ कोटी
  • एकूण – ₹१९.६५ कोटी
  • एकूण कलेक्शन – ₹२३.३ कोटी
  • जगभरात कलेक्शन – ₹२९.३ कोटी
  • परदेशात कलेक्शन – ₹६ कोटी
‘मर्दानी ३’ ने जगभरात २९.३ कोटी रुपये कमावले आहेत. भारतात एकूण या चित्रपटाचे कलेक्शन २३.३ कोटी रुपये झाला आहे आणि परदेशात फक्त ६ कोटी रुपये कमावले असल्याचे समजले आहे.

स्विस शेतकऱ्याच्या अपमानानंतर आर माधवनचा घातला होता मोठा निर्णय; 4 वर्षे अभिनयापासून राहिला दूर

‘मर्दानी’ची ‘बॉर्डर २’ला टक्कर

अनुराग सिंग दिग्दर्शित ‘बॉर्डर २’ हा चित्रपट २३ जानेवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला. प्रदर्शित झाल्यानंतर, चित्रपटाची कथा आणि त्यातील कलाकारांच्या कामगिरीचं सर्वत्र कौतुक झालं, पहिल्या आठवड्यात सिनेमानं २०० कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली. दुसऱ्या आठवड्यात सुरुवातीच्या काळात सिनेमाच्या कमाईला मोठा धक्का बसला. सॅकनिल्कच्या सुरुवातीच्या रिपोर्टनुसार, ‘बॉर्डर २’ ने रिलीजच्या ११ व्या दिवशी, म्हणजेच दुसऱ्या सोमवारी ५.७५ कोटींची कमाई केली.

Published On: Feb 03, 2026 | 10:46 AM

संबंधित बातम्या

