कोणत्याही कस्टर्ड पावडर किंवा साखरेचे वापर न करता घरीच बनवा गुलाबी स्ट्रॉबेरी फ्रूट सॅलेड, डाएट करणाऱ्यांना नक्कीच आवडेल

थंडीच्या दिवसांमध्ये बाजारात मोठ्या प्रमाणावर स्ट्रॉबेरी उपलब्ध असते. त्यामुळे स्ट्रॉबेरीपासून तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये गुलाबी सॅलड बनवू शकता. हे सॅलड बनवताना साखरेचा वापर अजिबात करू नये.

Updated On: Feb 03, 2026 | 10:26 AM
कायमच फ्रेश आणि ताजेतवाने राहण्यासाठी आहारात फळे खाण्याचा सल्ला दिला जातो. प्रत्येक ऋतूमध्ये बाजारात वेगवेगळी फळे उपलब्ध असतात. फळांच्या सेवनामुळे पचनक्रिया सुधारते. चेहऱ्यावर तेज येते, हाडांचे आरोग्य सुधारते इत्यादी भरमसाट फायदे होतात. प्रत्येक फळांमध्ये अनेक वेगवेगळे गुणकारी घटक आढळून येतात. विटामिन सी आणि फायबर असलेल्या फळांचे नियमित सेवन केल्यास कधीच अपचनाचा त्रास होणार नाही. शरीरातील विषारी घटक सहज बाहेर पडून जातील. त्यातील सगळ्यांच्या आवडीचे फळ म्हणजे स्ट्रॉबेरी. आंबट गोड चवीची स्ट्रॉबेरी लहान मुलं सुद्धा खूप आवडीने खातात. यामध्ये विटामिन सी, अँटी ऑक्सिडंट्स आणि फायबर मुबलक प्रमाणात आढळून येते. फ्रुट सॅलड बनवताना वेगवेगळ्या फळांचा वापर केला जातो. यासोबतच त्यात कस्टर्ड पावडर आणि साखर सुद्धा वापरली जाते. पण आज आम्ही तुम्हाला साखर आणि कोणत्याही पावडरचा वापर न करता गुलाबी स्ट्रॉबेरी फ्रूट सॅलड बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होईल. साखरेचा वापर केल्यामुळे फळांमधील नैसर्गिक गोडवा कमी होऊन जातो. त्यामुळे फळांपासून पदार्थ बनवताना साखर अजिबात वापरू नये.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • स्ट्रॉबेरी
  • मखाणा
  • केळी
  • काजू
  • बदाम
  • दूध
  • मध
  • सफरचंद
  • डाळिंबाचे दाणे
कृती:

  • गुलाबी स्ट्रॉबेरी फ्रूट सॅलड बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये मखाणा घ्या. त्यामध्ये स्वच्छ धुवून घेतलेल्या स्ट्रॉबेरीचे तुकडे टाका.
  • त्यानंतर त्यात काजू, बदाम टाकून मिक्स करा. तयार केलेल्या मिश्रणात दोन वाट्या थंड दूध टाकावे.
  • १५ ते २० मिनिटं होईपर्यंत मखाणा दुधात भिजू द्या. यामुळे मिश्रण हलकेसे मऊ होईल.
  • केळीची साल काढून गोलाकार तुकडे करून घ्या. त्यानंतर त्यात स्ट्रॉबेरी, सफरचंद आणि डाळिंबाचे दाणे टाकून मिक्स करा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात भिजवलेले मिश्रण टाकून बारीक पेस्ट करा. पेस्ट तयार करताना त्यात अजिबात दूध किंवा पाणी घालू नये.
  • तयार केलेली पेस्ट वाटीमध्ये काढून घ्या. त्यानंतर मध आणि बारीक तुकडे केलेली फळे टाकून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • सगळ्यात शेवटी सजावटीसाठी डाळिंबाचे दाणे टाकून खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले गुलाबी स्ट्रॉबेरी फ्रुट सॅलड.

Published On: Feb 03, 2026 | 10:26 AM

