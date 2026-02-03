कोणत्याही कस्टर्ड पावडर किंवा साखरेचे वापर न करता घरीच बनवा गुलाबी स्ट्रॉबेरी फ्रूट सॅलेड, डाएट करणाऱ्यांना नक्कीच आवडेल

कायमच फ्रेश आणि ताजेतवाने राहण्यासाठी आहारात फळे खाण्याचा सल्ला दिला जातो. प्रत्येक ऋतूमध्ये बाजारात वेगवेगळी फळे उपलब्ध असतात. फळांच्या सेवनामुळे पचनक्रिया सुधारते. चेहऱ्यावर तेज येते, हाडांचे आरोग्य सुधारते इत्यादी भरमसाट फायदे होतात. प्रत्येक फळांमध्ये अनेक वेगवेगळे गुणकारी घटक आढळून येतात. विटामिन सी आणि फायबर असलेल्या फळांचे नियमित सेवन केल्यास कधीच अपचनाचा त्रास होणार नाही. शरीरातील विषारी घटक सहज बाहेर पडून जातील. त्यातील सगळ्यांच्या आवडीचे फळ म्हणजे स्ट्रॉबेरी. आंबट गोड चवीची स्ट्रॉबेरी लहान मुलं सुद्धा खूप आवडीने खातात. यामध्ये विटामिन सी, अँटी ऑक्सिडंट्स आणि फायबर मुबलक प्रमाणात आढळून येते. फ्रुट सॅलड बनवताना वेगवेगळ्या फळांचा वापर केला जातो. यासोबतच त्यात कस्टर्ड पावडर आणि साखर सुद्धा वापरली जाते. पण आज आम्ही तुम्हाला साखर आणि कोणत्याही पावडरचा वापर न करता गुलाबी स्ट्रॉबेरी फ्रूट सॅलड बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होईल. साखरेचा वापर केल्यामुळे फळांमधील नैसर्गिक गोडवा कमी होऊन जातो. त्यामुळे फळांपासून पदार्थ बनवताना साखर अजिबात वापरू नये.(फोटो सौजन्य – istock)
