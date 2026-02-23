Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
चुकीची ब्रा घातल्यामुळे वाढतो अपचन-अ‍ॅसिडिटीचा त्रास! जाणून घ्या रोजच्या वापरतील कपड्यांचा आरोग्यावर होणारा परिणाम

धावपळीच्या जीवनशैलीचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. आहारात होणाऱ्या बदलामुळे अपचन, अ‍ॅसिडिटी, पोट फुगणे किंवा छातीत जळजळ होणे यांसारख्या समस्या वाढतात. त्याप्रमाणे चुकीच्या कपडे घातल्यामुळे सुद्धा शरीराला हानी पोहचते. चुकीच्या फिटिंगची ब्रा घातल्यामुळे पोटावर आणि छातीवर अनावश्यक दबाव येतो, ज्याच्या परिणामामुळे अपचनाची समस्या वाढते आणि आरोग्य बिघडून जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला चुकीच्या फिटिंग ब्रा घातल्यामुळे आरोग्यावर कोणते परिणाम होतात, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती. (फोटो सौजन्य – istock)

Feb 23, 2026 | 11:03 AM
1 / 5 चुकीच्या फिटिंग ब्रा घातल्यामुळे श्वासोच्छ्वास, पचनक्रिया आणि बॉडी पोश्चरवर परिणाम दिसू लागतो. यामुळे वारंवार अ‍ॅसिडिटी, अस्वस्थता किंवा जेवणानंतर जडपणा जाणवण्याची जास्त शक्यता असते.

2 / 5 चुकीच्या फिटिंग ब्रा चा ब्रेस्टचा आकार आणि शरीराच्या ठेवणीवरच परिणाम होतो. चुकीचा ब्रा घातल्यामुळे खांदे, छाती आणि पोटाच्या वरच्या भागावर दाब पडतो आणि अन्नपचन होण्यास अडथळे होतात.

3 / 5 घट्ट ब्रेसियरचा आरोग्यावर लगेच परिणाम दिसून येतो. या ब्रा केवळ अस्वस्थपणा नाहीतर शरीरसंबंधित अनेक समस्या निर्माण करतात. वारंवार पचनक्रिया बिघडल्यामुळे शरीराला हानी पोहचते.

4 / 5 ब्रेसियरचा बँड हा पोट आणि डिओडेनममधून जातो. ज्यामुळे घट्ट ब्रा घातल्यास डिओडेनमवर दबाव पडतो आणि पचनाच्या समस्या उद्भवू लागतात. त्यामुळे कपड्यांची निवड केल्यानंतर त्यात योग्य ब्रा घालावी.

5 / 5 ब्रेस्ट साईजनुसार ब्राची निवड करावी. कायमच सैल ब्रा घालाव्यात. घट्ट ब्रेसियर घातल्यामुळे ब्रेस्ट टिश्यूजचे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे ब्रेस्ट झोनवर जास्त दबाव पडतो.

Feb 23, 2026 | 11:03 AM

Feb 23, 2026 | 11:03 AM
