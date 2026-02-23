धावपळीच्या जीवनशैलीचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. आहारात होणाऱ्या बदलामुळे अपचन, अॅसिडिटी, पोट फुगणे किंवा छातीत जळजळ होणे यांसारख्या समस्या वाढतात. त्याप्रमाणे चुकीच्या कपडे घातल्यामुळे सुद्धा शरीराला हानी पोहचते. चुकीच्या फिटिंगची ब्रा घातल्यामुळे पोटावर आणि छातीवर अनावश्यक दबाव येतो, ज्याच्या परिणामामुळे अपचनाची समस्या वाढते आणि आरोग्य बिघडून जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला चुकीच्या फिटिंग ब्रा घातल्यामुळे आरोग्यावर कोणते परिणाम होतात, याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती. (फोटो सौजन्य – istock)