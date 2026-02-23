Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Coding पासून करोडो रूपयांंच्या पगारापर्यंत! जाणून घ्या AI अँड मशीन लर्निंग कोर्समध्ये प्रवेशाचा पूर्ण Roadmap

आजकाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आणि मशीन लर्निंग हे करिअरचे पर्याय वेगाने वाढत आहेत, योग्य अभ्यासक्रम निवडणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बारावी, पदवी किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म नंतर कोणते अभ्यासक्रम निवडावे

Updated On: Feb 23, 2026 | 11:02 AM
AI अँड मशीन लर्निंग कोर्सबाबत अधिक माहिती (फोटो सौजन्य - iStock)

AI अँड मशीन लर्निंग कोर्सबाबत अधिक माहिती (फोटो सौजन्य - iStock)

  • AI अँड मशीन लर्निंग कोर्स
  • ऑनलाईन एआय सर्टिफिकेट इंडिया 
  • एज्युकेशन न्यूज मराठीत 
आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) आणि मशीन लर्निंग (एमएल) ही क्षेत्रे वेगाने वाढत आहेत. आरोग्यसेवा, बँकिंग, शिक्षण, मोबाईल अॅप्स आणि अगदी सोशल मीडिया – सर्वत्र एआयचा वापर केला जात आहे. परिणामी, अनेक विद्यार्थी आणि व्यावसायिक एआय आणि मशीन लर्निंग कसे शिकायचे आणि त्यांच्यासाठी कोणता कोर्स सर्वोत्तम असेल याबद्दल उत्सुक असतात. एआय हे करिअरसाठीदेखील उत्तम पर्याय आहे. 

AI आणि मशीन लर्निंग म्हणजे काय?

AI किंवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ही अशी तंत्रज्ञान आहे जी मशीनना मानवांप्रमाणे विचार करण्यास आणि निर्णय घेण्यास अनुमती देते. मशीन लर्निंग हा एआयचा एक भाग आहे, जिथे संगणक डेटामधून शिकतात आणि कालांतराने सुधारणा करतात. उदाहरणार्थ, जेव्हा तुम्ही ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर व्हिडिओ पाहता आणि प्लॅटफॉर्म तुमच्या आवडीनुसार नवीन व्हिडिओ सुचवतो, तेव्हा हे मशीन लर्निंगच्या मदतीने केले जाते.

१२वी नंतर तुम्ही कोणता कोर्स निवडावा?

जर तुम्हाला बारावी नंतर एआयमध्ये करिअर करायचे असेल, तर तुम्ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किंवा संगणक विज्ञानात बी.टेकमध्ये प्रवेश घेऊ शकता. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (NIT) सारख्या देशातील अनेक आघाडीच्या संस्था आता एआय आणि डेटा सायन्समध्ये विशेष अभ्यासक्रम देतात.

याशिवाय, काही खाजगी विद्यापीठे एआयमध्ये बी.एससी., बीसीए (एआय स्पेशलायझेशन), आणि एआय आणि डेटा सायन्समध्ये बी.टेक. असे अभ्यासक्रम देखील देतात.

पदवीनंतर कोणते पर्याय आहेत?

जर तुम्ही आधीच पदवीधर असाल, तर तुम्ही एआय/एमएल किंवा डेटा सायन्समध्ये एम.टेकमध्ये प्रवेश घेऊ शकता. अनेक संस्था ऑनलाइन आणि अर्धवेळ अभ्यासक्रम देखील देतात.

आयआयटी दिल्ली आणि आयआयटी मद्रास सारख्या संस्था एआय आणि डेटा सायन्समध्ये प्रमाणपत्र आणि डिप्लोमा प्रोग्राम देतात, जे तुमच्या नोकरीसोबतच करता येतात.

ऑनलाइन अभ्यासक्रमदेखील एक चांगला पर्याय 

जर तुम्हाला कॉलेजमध्ये प्रवेश घ्यायचा नसेल, तर अनेक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म एआय आणि मशीन लर्निंगमध्ये अभ्यासक्रम देतात. उदाहरणार्थ:

  • Coursera
  • Udemy
  • edX
या प्लॅटफॉर्मवर तुम्ही बेसिक ते Advance लेव्हलपर्यंतचे कोर्सेस घेऊ शकता. अनेक कोर्सेस मोफत आहेत, तर काहींना शुल्क आकारावे लागते.

कोर्स निवडताना तुम्ही कोणत्या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे?

कोर्स निवडताना, त्याच्या अभ्यासक्रमाचा आढावा घ्या. त्यात पायथॉन, डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग अल्गोरिदम आणि प्रोजेक्ट वर्क समाविष्ट आहे का? तसेच, कोर्स इंटर्नशिप किंवा उद्योग प्रकल्प संधी देतो का? फक्त प्रमाणपत्रापेक्षा कौशल्यांवर लक्ष केंद्रित करा. एआय हे असे क्षेत्र आहे जिथे व्यावहारिक ज्ञान महत्त्वाचे आहे.

AI मध्ये करिअरच्या संधी

एआय आणि मशीन लर्निंग शिकल्यानंतर, तुम्ही डेटा सायंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजिनिअर, एआय डेव्हलपर आणि बिझनेस Anylist अशा पदांवर काम करू शकता. भारतात आणि परदेशात या व्यवसायांची मागणी वेगाने वाढत आहे आणि पगारही चांगला आहे.

Web Title: Best ai and machine learning courses after 12th grade how to choose right program education news

Published On: Feb 23, 2026 | 11:02 AM

