Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Photos »
  • Why Doesnt Honey That Is Rich In Ayurvedic Properties Spoil Over The Years Know The Surprising Reasons Behind This

वर्षानुवर्षे आयुर्वेदिक गुणधर्मांनी समृद्ध असलेले मध खराब का होत नाही? जाणून घ्या यामागील आश्चर्यकारक कारणे

प्रत्येक स्वयंपाक घरात मध कायमच उपलब्ध असते. मधाचा वापर जेवणातील ठराविक पदार्थ बनवण्यासाठी केला जातो. यामध्ये असलेले शक्तिशाली गुणकारी घटक आरोग्य सुधारतात. मधाला अमर पदार्थ म्हणून ओळखले जाते. स्वयंपाक घरातील मध वर्षानुवर्षे व्यवस्थित टिकून राहते. मध कधीच खराब होत नाही. हजारो वर्षांपूर्वी इजिप्शियन पिरॅमिड्समध्ये सापडलेले मध अजूनही खाण्यायोग्य आहे. त्यामुळे आज आम्ही तुम्हाला मध लवकर खराब का होत नाही? याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. यामध्ये असलेल्या घटकांमुळे शरीर आणि त्वचेला खूप जास्त फायदे होतात. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Feb 10, 2026 | 12:57 PM
वर्षानुवर्षे आयुर्वेदिक गुणधर्मांनी समृद्ध मध खराब का होत नाही? जाणून घ्या यामागील आश्चर्यकारक कारणे

वर्षानुवर्षे आयुर्वेदिक गुणधर्मांनी समृद्ध मध खराब का होत नाही? जाणून घ्या यामागील आश्चर्यकारक कारणे

Follow Us:
Follow Us:

1 / 5 मधामध्ये पाण्याचे प्रमाण केवळ १७-१८ टक्के एवढेच असते. नैसर्गिकरित्या मध हा खूप 'हायग्रोस्कोपिक' असतो, ज्यामुळे मधातील आर्द्रता शोषून घेतली जाते. त्यामुळे मधात पाणी जास्त वेळ टिकून राहत नाही.

मधामध्ये पाण्याचे प्रमाण केवळ १७-१८ टक्के एवढेच असते. नैसर्गिकरित्या मध हा खूप 'हायग्रोस्कोपिक' असतो, ज्यामुळे मधातील आर्द्रता शोषून घेतली जाते. त्यामुळे मधात पाणी जास्त वेळ टिकून राहत नाही.

2 / 5 मधाचा पीएच साधारणपणे ३.२ ते ४.५ च्या दरम्यान असतो.पण तरीसुद्धा मधात जास्त वेळ कोणतेही सूक्ष्मजीव किंवा बॅक्टेरिया जिवंत राहू शकत नाहीत.

मधाचा पीएच साधारणपणे ३.२ ते ४.५ च्या दरम्यान असतो.पण तरीसुद्धा मधात जास्त वेळ कोणतेही सूक्ष्मजीव किंवा बॅक्टेरिया जिवंत राहू शकत नाहीत.

3 / 5 मधमाशा फुलांमधून रस गोळा करताना त्यांच्या पोटातील ग्लुकोज ऑक्सिडेज नावाचे एन्झाइम फुलांच्या रसात मिक्स करतात. त्यानंतर त्याचे रूपांतर मधात होते. या एन्झाइममुळे 'हायड्रोजन पेरोक्साईड' तयार होते आणि मध जास्त वेळ व्यवस्थित टिकून राहते.

मधमाशा फुलांमधून रस गोळा करताना त्यांच्या पोटातील ग्लुकोज ऑक्सिडेज नावाचे एन्झाइम फुलांच्या रसात मिक्स करतात. त्यानंतर त्याचे रूपांतर मधात होते. या एन्झाइममुळे 'हायड्रोजन पेरोक्साईड' तयार होते आणि मध जास्त वेळ व्यवस्थित टिकून राहते.

4 / 5 चांगल्या मधात साखरेसारखे खडे तयार होतात. हा मधाचा नैसर्गिक गुणधर्म आहे. घट्ट झालेले मध पुन्हा एकदा पातळ करण्यासाठी कोमट पाण्यात मधाची बरणी ठेवावी.

चांगल्या मधात साखरेसारखे खडे तयार होतात. हा मधाचा नैसर्गिक गुणधर्म आहे. घट्ट झालेले मध पुन्हा एकदा पातळ करण्यासाठी कोमट पाण्यात मधाची बरणी ठेवावी.

5 / 5 मधाची बरणी कायमच घट्ट बंद करावी. कारण यात ओलावा तयार झाल्यास मध खराब होण्याची शक्यता असते.

मधाची बरणी कायमच घट्ट बंद करावी. कारण यात ओलावा तयार झाल्यास मध खराब होण्याची शक्यता असते.

Web Title: Why doesnt honey that is rich in ayurvedic properties spoil over the years know the surprising reasons behind this

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 10, 2026 | 12:56 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वर्षानुवर्षे आयुर्वेदिक गुणधर्मांनी समृद्ध असलेले मध खराब का होत नाही? जाणून घ्या यामागील आश्चर्यकारक कारणे

वर्षानुवर्षे आयुर्वेदिक गुणधर्मांनी समृद्ध असलेले मध खराब का होत नाही? जाणून घ्या यामागील आश्चर्यकारक कारणे

Feb 10, 2026 | 12:56 PM
Nashik News: बाराशे नळधारकांना मनपा बजावणार ‘वॉरंट’, पहिल्या टप्यात दीडशे नळजोडणी खंडित

Nashik News: बाराशे नळधारकांना मनपा बजावणार ‘वॉरंट’, पहिल्या टप्यात दीडशे नळजोडणी खंडित

Feb 10, 2026 | 12:45 PM
ENG vs WI : उद्या होणार विश्वचषकाच्या डबल चॅम्पियन संघामध्ये लढत! इंग्लंडचा संघ नेपाळकडून ‘थोडक्यात’ बचावला

ENG vs WI : उद्या होणार विश्वचषकाच्या डबल चॅम्पियन संघामध्ये लढत! इंग्लंडचा संघ नेपाळकडून ‘थोडक्यात’ बचावला

Feb 10, 2026 | 12:40 PM
“दान नाही तर आदर आहे…” राजपाल यादव यांच्या मदतीसाठी धावून आला सोनू सूद; कोटींचं कर्ज फेडण्यास करणार मदत

“दान नाही तर आदर आहे…” राजपाल यादव यांच्या मदतीसाठी धावून आला सोनू सूद; कोटींचं कर्ज फेडण्यास करणार मदत

Feb 10, 2026 | 12:40 PM
Keral Crime: केरळच्या प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सर चिन्नू पप्पूचा संशयास्पद मृत्यू; आत्महत्या की घातपात?

Keral Crime: केरळच्या प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सर चिन्नू पप्पूचा संशयास्पद मृत्यू; आत्महत्या की घातपात?

Feb 10, 2026 | 12:30 PM
प्रवास करा, पण आरोग्य जपा! फिरायला निघण्याआधी ‘या’ गोष्टींची खबरदारी घ्यायला विसरू नका

प्रवास करा, पण आरोग्य जपा! फिरायला निघण्याआधी ‘या’ गोष्टींची खबरदारी घ्यायला विसरू नका

Feb 10, 2026 | 12:30 PM
Rahul Gandhi : ‘माजी लष्करप्रमुख खोटे बोलत नाहीत’, नरवणे यांच्या पुस्तकावरून राहुल गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल

Rahul Gandhi : ‘माजी लष्करप्रमुख खोटे बोलत नाहीत’, नरवणे यांच्या पुस्तकावरून राहुल गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल

Feb 10, 2026 | 12:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM