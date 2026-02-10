Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Rahul Gandhi : ‘माजी लष्करप्रमुख खोटे बोलत नाहीत’, नरवणे यांच्या पुस्तकावरून राहुल गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल

Rahul Gandhi News: काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकावरून पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकाला घाबरून लोकसभेत आले नाहीत...

Updated On: Feb 10, 2026 | 12:13 PM
  • माजी लष्करप्रमुख खोटे बोलत नाहीत
  • नरवणे यांच्या पुस्तकावरून राहुल गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल
  • अमेरिकेशी व्यापार करार याच कारणामुळे झाला
Rahul Gandhi News in Marathi : काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकावरून पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. “एकतर नरवणे साहिबांवर विश्वास ठेवा किंवा पेंग्विनवर विश्वास ठेवा. अर्थातच, मी जनरल नरवणेंवर विश्वास ठेवेन.” राहुल गांधींनी जनरल नरवणे यांची जुनी सोशल मीडिया पोस्ट मीडियासमोर सादर केली आणि म्हटले की, “हे त्यांचे ट्विट आहे. मनोज नरवणे म्हणाले होते, ‘मित्रांनो, माझे पुस्तक आता उपलब्ध आहे. फक्त लिंक फॉलो करा.'”

राहुल गांधी म्हणाले, “मला वाटत नाही की नरवणे किंवा पेंग्विन खोटे बोलत आहेत. पेंग्विन म्हणत आहेत की पुस्तक प्रकाशित झालेले नाही. पुस्तक अमेझॉनवर उपलब्ध आहे. जनरल नरवणे यांनी २०२३ मध्ये ट्विट केले होते की पुस्तक उपलब्ध आहे. मी पेंग्विनपेक्षा नरवणेंवर जास्त विश्वास ठेवेन कारण ते लष्करप्रमुख होते.” राहुल गांधी म्हणाले, “नरवणे यांनी पुस्तकात एक विधान लिहिले आहे जे भारत सरकार आणि पंतप्रधानांच्या बाजूने नाही. पेंग्विन खरे बोलत आहे की जनरल नरवणे खोटे बोलत आहे हे तुम्हीच ठरवायचे आहे.”

माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांचे Four Stars of Destiny पुस्तक ऑनलाइन लीक! दिल्ली पोलिसांकडून FIR दाखल

पोस्टरकडे बोट दाखवत राहुल गांधी म्हणाले, “अमेरिकेशी व्यापार करार याच कारणामुळे झाला. हे घडले, हे समजून घ्या. नरवणे आणि एपस्टाईनबद्दल चर्चा सुरू आहे. हीच महत्त्वाची गोष्ट आहे.”

याचदरम्यान, भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) खासदार निशिकांत दुबे यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि त्यांच्या पक्षावर गंभीर आरोप केले आहेत. लोकशाही कमकुवत करण्याच्या उद्देशाने संसदेत काँग्रेसकडून होणारा गोंधळ आणि व्यत्यय अमेरिकन अब्जाधीश जॉर्ज सोरोस यांच्या इशाऱ्यावर चालवला जात असल्याचा दावा दुबे यांनी केला आहे. त्यांनी लोकसभा सचिवालयाकडून राहुल गांधींविरुद्ध कारवाईची मागणी केली आहे आणि काँग्रेसच्या महिला खासदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली आहे. दुबे यांच्या या दाव्यामुळे भारतीय राजकारणात एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे.

“महिला खासदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी”

भाजप खासदाराने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना त्या महिला खासदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी संपूर्ण घटनेला जाणूनबुजून केलेले कट रचले आहे असे म्हटले आहे. जॉर्ज सोरोस यांच्या इशाऱ्यावर लोकशाहीवर सतत हल्ला होत आहे आणि त्याची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करावी असा दावा दुबे यांनी केला.

“माझे ८ आणि मोठ्या भावाचे १६ मुले”, “तर हिंदूनी १४ मुलं…”, AIMIM प्रदेशाध्यक्षांचा लोकसंख्या वाढीवर वादग्रस्त विधान

Published On: Feb 10, 2026 | 12:13 PM

Feb 10, 2026 | 12:13 PM
