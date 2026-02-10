ENG vs WI : उद्या होणार विश्वचषकाच्या डबल चॅम्पियन संघामध्ये लढत! इंग्लंडचा संघ नेपाळकडून ‘थोडक्यात’ बचावला

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील पहिल्या गट क सामन्यात नेपाळविरुद्धच्या पराभवापासून थोडक्यात बचावलेल्या इंग्लंडचा आता पुढील सामना वेस्ट इंडिजशी होणार आहे. बुधवारी मुंबईत वेस्ट इंडिजविरुद्धचा महत्त्वाचा आणि बरोबरीचा सामना जिंकण्यासाठी इंग्लंडला अधिक आत्मविश्वासपूर्ण कामगिरी करावी लागेल. दोन्ही संघांनी यापूर्वी दोनदा ही स्पर्धा जिंकली आहे आणि स्पर्धेचे सह-यजमान आणि गतविजेते भारताप्रमाणे, ते तिसरे जेतेपद मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
टी-२० क्रिकेटमध्ये विजय आणि पराभव यांच्यातील अंतर खूपच कमी असू शकते, त्यामुळे सातत्य राखणे हे त्यांचे सर्वात मोठे आव्हान असेल. दोन्ही संघांना कमी लेखणे ही एक गंभीर चूक असेल. इंग्लंडला हे त्यांच्या मागील सामन्यात जाणवले जेव्हा नेपाळने त्यांना पराभवाच्या उंबरठ्यावर आणले. इंग्लंडने अखेर सामना चार धावांनी जिंकला आणि हे लक्षात घेता, हॅरी ब्रुकच्या नेतृत्वाखालील संघाला पुढे सतर्क राहावे लागेल. सॅम करन इंग्लंडचा हिरो होता. त्याने शेवटच्या षटकात त्याच्या अचूक लाईन आणि लेंथने १० धावांचा बचाव उत्तम प्रकारे केला.
मोहम्मद शमीची लागणार लाॅटरी? या फोटोमधून मिळाला एक महत्वाचा संकेत, खेळाडूला मिळणार का आनंदाची बातमी…
एकंदरीत, इंग्लंडला असे वाटेल की त्यांच्या फलंदाजी विभागाने एकत्रितपणे त्यांच्या गोलंदाजांपेक्षा चांगली कामगिरी केली. आदिल रशीद बराच काळ विकेट घेण्यास अपयशी ठरला आणि जोफ्रा आर्चरला नेपाळच्या फलंदाजांनी जोरदार फटका मारला. यामुळे इंग्लंडच्या गोलंदाजीच्या कमकुवतपणा उघड झाला, परंतु ब्रूक आणि तरुण जेकब बेथेल यांनी अर्धशतके झळकावली आणि इतर फलंदाजही फॉर्ममध्ये दिसत होते. इंग्लंड देखील गट क मध्ये आपले स्थान सुधारण्यास उत्सुक असेल, कारण विजय असूनही, ते ०.२०० च्या नेट रन रेटसह तिसऱ्या स्थानावर आहेत, तर स्कॉटलंड दोन गुणांसह आणि ०.९५० च्या नेट रन रेटसह दुसऱ्या स्थानावर आहेत.
वेस्ट इंडिजचेही दोन गुण आहेत आणि त्यांचा नेट रन रेट १.७५० आहे. तथापि, वेस्ट इंडिजला हे चांगले माहित असले पाहिजे की त्रुटींचे अंतर खूपच कमी आहे, विशेषतः अशा मैदानावर जिथे खेळपट्टी पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये गोलंदाजांना अनुकूल आहे. या मैदानावर भारत आणि इंग्लंड दोघांनीही फलंदाजीत चांगली कामगिरी केली. वानखेडे स्टेडियमवरील लहान चौकारांचाही नेपाळच्या फलंदाजीवर परिणाम झाला. वेस्ट इंडिजने त्यांच्या मोहिमेची जोरदार सुरुवात केली. शिमरॉन हेटमायरच्या जलद ६४ धावा आणि रोमारियो शेफर्डच्या पाच विकेट्समुळे त्यांना स्कॉटलंडचा सहज पराभव करता आला.