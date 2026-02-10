प्रवास करा, पण आरोग्य जपा! फिरायला निघण्याआधी ‘या’ गोष्टींची खबरदारी घ्यायला विसरू नका

Char Dham Yatra 2026 : चार धाम यात्रेला जायचंय? कधी उघडणार कपाट? रजिस्ट्रेशन, मार्ग… सर्व माहिती जाणून घेऊया
प्रवास करताना काही गोष्टी ध्यानात घेणे किंवा काही गोष्टींची काळजी घेणे गरजेचे असते. आपण कुठेही प्रवास करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांना भेट द्यायला हवी. आपण प्रवासासाठी चांगल्या स्थितीत आहात हे सुनिश्चित करण्यासाठी आपला डॉक्टर संपूर्ण आरोग्य तपासणी करेल. जर आपण परदेशी ठिकाणी भेट देण्याची योजना आखत असाल तर आपण प्रवास सुरू करण्यापूर्वी आपल्याला काही लसीकरण देखील आवश्यक असू शकेल.
औषधांचे वेळापत्रक ठरवा आपल्या प्रवासाच्या योजनांविषयी
आपल्या डॉक्टरांना सांगा आणि वेळापत्रक किंवा डोसमध्ये काही बदल करणे आवश्यक आहे की नाही ते विचारा. आपण टाइम झोन पार करत असल्यास, आपण घेत असलेल्या कोणत्याही औषधांसाठी नवीन वेळापत्रक तयार करणे अत्यावश्यक आहे. हे फार महत्वाचे आहे कारण टाइम झोनमध्ये बदल केल्याने आपले आरोग्य खूपच बदलू शकते.
वारंवार विश्रांती घ्या
रस्ता प्रवासाच्या बाबतीत, आपण वारंवार विश्रांती घ्यावी व आपले पाय ताणून / व्यायाम करणे आवश्यक आहे. आपले पाय खाली लोटांगण घालून बराच काळ बसून राहिल्यास रक्तवाहिन्या आपल्या रक्तवाहिन्यांमधे तयार होतात आणि रक्त प्रवाह अवरोधित करते. वृद्ध प्रौढांमध्ये ही स्थिती अधिक सामान्य आहे आणि त्याला डीप-व्हेन थ्रोम्बोसिस (डीव्हीटी) म्हणतात.
प्रवास विमा घ्या
जर आपण हवाई, रेल्वेने प्रवास करत असाल किंवा आपण खाजगी ट्रॅव्हल एजंट्समार्फत तिकिटे बुक केली असतील तर आपण प्रवासी विमा निवडला आहे याची खात्री करा. प्रवासादरम्यान सामान, चोरी किंवा कोणत्याही प्रकारची दुर्घटना झाल्यास हे मदत करते.
भारताच्या या शहराला म्हटले जाते चॉकलेट सिटी; 99% लोकांना माहिती नाही याच नाव…
जास्त पॅक करू नका
आपण आपले सामान सुबुद्धद्याने पॅक केले असल्याचे सुनिश्चित करा. आपल्याला कदाचित आवश्यक नसलेल्या गोष्टी भरणे केवळ अतिरिक्त भार वाहून नेण्याचे ओझे वाढवते. आपण ज्या ठिकाणी प्रवास करीत आहात तेथे कुली किंवा मदतनीस नसण्याची शक्यता नेहमी विचारात घ्या आणि किमान परंतु आवश्यक वस्तूंनी पॅक करा.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.