“दान नाही तर आदर आहे…” राजपाल यादव यांच्या मदतीसाठी धावून आला सोनू सूद; कोटींचं कर्ज फेडण्यास करणार मदत

चेक-बाउन्स प्रकरणात अडकलेला बॉलीवूड अभिनेता राजपाल यादव तिहार तुरुंगात सरेंडर होण्यापूर्वी भावुक होताना दिसले. आता अभिनेत्याच्या मदतीला सोनू सूदने धावून आला आहे.

Updated On: Feb 10, 2026 | 12:40 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • राजपाल यादव अडकले अडचणीत
  • सोनू सूदने अभिनेत्याला दिला पाठींबा
  • कोटींचं कर्ज फेडण्यास करणार मदत
 

जुन्या चेक-बाउन्स प्रकरणात अडकलेला बॉलीवूड अभिनेता राजपाल यादव यांना नुकताच दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात अटक करण्यात आली आहे. सरेंडर करण्यापूर्वी अभिनेता खूप भावुक होताना दिसून आला आणि त्याने स्पष्टपणे सांगितले की त्याच्याकडे पैसे नाहीत. आणि आता अशा परिस्थितीत बॉलीवूडचा “खरा नायक” म्हणून ओळखला जाणारा सोनू सूद पुन्हा एकदा पुढे आला आहे आणि या प्रकरणात राजपाल यादवला यांना पाठिंबा देताना अभिनेता दिसत आहे.

२०१० च्या चेक-बाउन्स प्रकरणात ५ कोटी रुपयांचे कर्ज फेडण्यास असमर्थ असल्याचे अभिनेता राजपाल यांनी म्हटल्या त्यांना अटक करण्यात आली. सरेंडर करण्यापूर्वी अभिनेता खूप भावनिक झाला आणि अधिकाऱ्यांना म्हणाला, “साहेब, मी काय करावे? माझ्याकडे पैसे नाहीत. मला दुसरा कोणताही मार्ग दिसत नाही. इथे सगळे एकटे आहेत, मित्र नाहीत. मला स्वतःहून या अडचणीचा सामना करावा लागेल.”

सोनू सूदने राजपाल यादवसाठी केले ट्विट

राजपाल यादवच्या वक्तव्यामुळे त्याच्या चाहत्यांना दुःख होत असताना, अखेर बॉलीवूडमधून मदतीसाठी आवाहन सुरू झाले आहे. सोनू सूदने अभिनेत्याबद्दल ट्विट केले, आशा व्यक्त केली की लवकरच त्यांना चित्रपट उद्योगाकडून पाठिंबा मिळेल. सोनू सूदने लिहिले, “राजपाल यादव हा एक प्रतिभावान अभिनेता आहे ज्याने गेल्या काही वर्षांत आपल्या इंडस्ट्रीला संस्मरणीय भूमिका दिल्या आहेत. कधीकधी जीवन परीक्षा घेत असते, प्रतिभेमुळे नाही तर वाईट वेळेमुळे. तो माझ्या चित्रपटाचा भाग असेल आणि मला वाटते की आपण सर्वांनी – निर्माते, दिग्दर्शक आणि सहकारी – एकत्र येण्याची वेळ आली आहे.”

सोनू सूद राजपाल यादव यांच्यासाठी आला पुढे

सोनू सूदने अभिनेत्याच्या मदतीसाठी जोरदार आवाहन केले, आणि म्हणाला, “भविष्यातील कामासाठी बदलता येणारी एक छोटीशी रक्कम ही दानधर्म नाही तर आदर आहे. जेव्हा आपल्या स्वतःच्या उद्योगातील एखादा सदस्य कठीण काळातून जात असतो, तेव्हा आपण त्यांना आठवण करून दिली पाहिजे की ते एकटे नाहीत. अशाप्रकारे आपण हे सिद्ध करतो की आमचे नाते फक्त एका उद्योगापेक्षा जास्त आहोत.”

सोनू सूदच्या या कृतीबद्दल चाहत्यांनी केले कौतुक

सोशल मीडियावर त्याच्या ट्विटवर लोकांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. एका व्यक्तीने म्हटले, “ही खरी मानवता आहे. प्रत्येकजण चुका करू शकतो, पण त्या चुकीमुळे एखाद्याचे जीवन आणि करिअर उद्ध्वस्त करणे चुकीचे आहे! तुम्ही योग्य निर्णय घेतला आहे आणि मी बाप्पाकडे प्रार्थना करतो की तुमचे प्रयत्न यशस्वी व्हावेत.” दुसऱ्याने म्हटले, “सोनूला या मोठ्या निर्णयाबद्दल सलाम. राजपाल यादवला इंडस्ट्रीकडून मिळणाऱ्या प्रेम आणि पाठिंब्याचा अधिकार आहे.”

राजपाल यादव यांचे हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे?

अभिनेत्याशी संबंधित हा खटला १६ वर्षांपूर्वीचा आहे. २०१० मध्ये राजपाल यादवने “आता पता लापता” हा चित्रपट दिग्दर्शित केला होता. ते करण्यासाठी त्याने मेकर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड नावाच्या कंपनीकडून ५ कोटी रुपये कर्ज घेतले. चित्रपट बनवला आणि प्रदर्शित झाला असला तरी तो पूर्णपणे फ्लॉप झाला. यामुळे राजपाल यादवचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आणि ज्या कंपनीकडून त्याने ५ कोटी रुपये कर्ज घेतले होते ती कंपनीही कोसळली. अभिनेता आजपर्यंत पैसे परत करू शकलेला नाही आणि त्यानंतर कंपनीने राजपाल यादवविरुद्ध खटला दाखल केला. त्याने दिलेले सर्व चेक बाउन्स झाल्याचा आरोप अभिनेत्याने केला.

Feb 10, 2026 | 12:40 PM

