Keral Crime: केरळच्या प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सर चिन्नू पप्पूचा संशयास्पद मृत्यू; आत्महत्या की घातपात?

केरळमधील २४ वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर चिन्नू पप्पू हिचा मृतदेह घरी संशयास्पद स्थितीत आढळला. आत्महत्या की घातपात याचा तपास सुरू असून मानसिक आरोग्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

Updated On: Feb 10, 2026 | 12:30 PM
  • चिन्नू पप्पू (वय २४) केरळमधील लोकप्रिय इन्फ्लुएन्सर व मॉडेल होती.
  • तिचा मृतदेह राहत्या घरी संशयास्पद अवस्थेत सापडला.
  • मृत्यूचे कारण अद्याप अस्पष्ट; पोलीस तपास सुरू.
केरळ: केरळ येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सोशल मीडिया विश्वातून एक अत्यंत धक्कदायक आणि दुःखद बातमी समोर आली आहे. केरळमधील प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर आणि मॉडेल चिन्नू पप्पू (वय-२४) हिचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. तिचा मृतदेह राहत्या घरी संशयास्पद स्थितीत आढळला. तिच्या निधनाच्या बातमीने सोशल मीडिया जगतात शोककळा पसरली आहे.

काय घडलं नेमकं?

चिन्नू पप्पू मंगळवारी तिच्या घरात मृतावस्थेत आढळली. तिच्या मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असून शवविच्छेदन अहवालानंतरच मृत्यूचे कारण समोर येणार आहे. ही आत्महत्या आहे की घातपात, यावर चर्चा रंगली असल्याने पोलीस या दिशेने सध्या चौकशी करत आहेत.

कोण होती चिन्नू पप्पू

चिन्नू पप्पू ही इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूबवरील एक प्रसिद्ध चेहरा होती. चिन्नू पप्पू ही मूळची केरळची होती. तिने आपल्या अभिनयाने आणि विनोदी व्हिडिओंनी मोठी लोकप्रियता मिळवली होती. तिचे इंस्टाग्रामवर लाखो फॉलोवर्स आहेत. तिची बोलण्याची शैली आणि लूकमुळे तरुण वर्गात ती प्रचंड लोकप्रिय होती. सोशल मीडियावर मिळालेल्या यशामुळे तिला काही अल्बम गाणी आणि जाहिरातींमधयेही काम करण्याची संधी मिळाली होती.

तपास सुरु

“एवढ्या लहान वयात तिने जगाचा निरोप घेणे मनाला पटणारे नाही,” अशा भावना अनेक युजर्सनी व्यक्त केल्या आहेत. चिन्नूच्या निधनाची बातमी सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखी पसरली. तिचे चाहते आणि सहकारी इन्फ्लुएन्सर्स सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तिला श्रद्धांजली वाहात आहेत. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असून लवकरच अधिक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: चिन्नू पप्पू कोण होती?

    Ans: केरळमधील लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर व मॉडेल.

  • Que: तिचा मृत्यू कसा झाला?

    Ans: मृतदेह घरी संशयास्पद स्थितीत सापडला; कारण स्पष्ट नाही.

  • Que: पोलीस काय करत आहेत?

    Ans: शवविच्छेदन अहवालाची प्रतीक्षा आणि सखोल तपास.

Feb 10, 2026 | 12:30 PM

