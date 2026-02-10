Keral Crime: केरळच्या प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सर चिन्नू पप्पूचा संशयास्पद मृत्यू; आत्महत्या की घातपात?

काय घडलं नेमकं?
चिन्नू पप्पू मंगळवारी तिच्या घरात मृतावस्थेत आढळली. तिच्या मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असून शवविच्छेदन अहवालानंतरच मृत्यूचे कारण समोर येणार आहे. ही आत्महत्या आहे की घातपात, यावर चर्चा रंगली असल्याने पोलीस या दिशेने सध्या चौकशी करत आहेत.
Punjab Crime: धक्कादायक! शेतात शौचासाठी गेला अन् …, बाप-लेकाने केली तरुणाची क्रूर हत्या, आरोपी अद्याप फरार
कोण होती चिन्नू पप्पू
चिन्नू पप्पू ही इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूबवरील एक प्रसिद्ध चेहरा होती. चिन्नू पप्पू ही मूळची केरळची होती. तिने आपल्या अभिनयाने आणि विनोदी व्हिडिओंनी मोठी लोकप्रियता मिळवली होती. तिचे इंस्टाग्रामवर लाखो फॉलोवर्स आहेत. तिची बोलण्याची शैली आणि लूकमुळे तरुण वर्गात ती प्रचंड लोकप्रिय होती. सोशल मीडियावर मिळालेल्या यशामुळे तिला काही अल्बम गाणी आणि जाहिरातींमधयेही काम करण्याची संधी मिळाली होती.
तपास सुरु
“एवढ्या लहान वयात तिने जगाचा निरोप घेणे मनाला पटणारे नाही,” अशा भावना अनेक युजर्सनी व्यक्त केल्या आहेत. चिन्नूच्या निधनाची बातमी सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखी पसरली. तिचे चाहते आणि सहकारी इन्फ्लुएन्सर्स सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तिला श्रद्धांजली वाहात आहेत. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असून लवकरच अधिक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.
Haryana Crime: गुप्तांगावर पेट्रोल ओतले, गरम चिमट्याने…; चार अल्पवयीन मुलांना ओलीस धरून बेदम मारहाण
Ans: केरळमधील लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर व मॉडेल.
Ans: मृतदेह घरी संशयास्पद स्थितीत सापडला; कारण स्पष्ट नाही.
Ans: शवविच्छेदन अहवालाची प्रतीक्षा आणि सखोल तपास.